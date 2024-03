Oroscopo Vergine, settimana 17-23 marzo 2024: risolvere controversie passate

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana

I Vergine single saranno persone speciali nella prima parte della settimana. Una nuova persona entrerà nella vita mentre è in viaggio, in classe, in un evento ufficiale o durante una funzione familiare. La fiducia è un fattore importante nella relazione. Per quanto riguarda i nativi appena sposati, non lasciare che una terza persona detti le cose nella tua vita. Questo è anche un buon momento per concepire. La comunicazione con il tuo partner dovrebbe essere gestita con molta attenzione.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana

Coloro che hanno la responsabilità di un progetto o di un incarico speciale vedranno il successo questa settimana. La politica dell’ufficio potrebbe giocarti un gioco. Tuttavia, la tua efficienza e produttività, i tuoi precedenti e il rapporto con gli anziani ti aiuteranno a superare questa crisi. Se stai pianificando un cambio di lavoro, la seconda metà della settimana è una buona opzione. Gli uomini d’affari saranno felici di trovare nuovi partner, soprattutto nella prima parte della settimana.

Oroscopo dei soldi per la Vergine questa settimana

Problemi monetari minori possono avere un impatto sulla vita di routine. Alcuni Vergine non riceveranno i rendimenti attesi dagli investimenti precedenti. Puoi vendere un immobile o addirittura acquistarne uno. La seconda parte della giornata è buona per acquistare un veicolo. Gli imprenditori vedranno nuovi promotori e riusciranno a raccogliere fondi. Non considerare investimenti nel mercato azionario o attività speculative poiché i rendimenti non saranno buoni.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana

Nessun grosso problema di salute ti disturberà. Tuttavia, è consigliabile fare attenzione quando si sale su un treno o su un autobus. Alcuni Vergine potrebbero essere diabetici e dovrebbero fare attenzione alla loro dieta. Evita sia l’alcol che il tabacco questa settimana e dovresti svegliarti presto la mattina per fare esercizio. Questo è un modo perfetto per rimanere in salute. Durante la guida, assicurarsi che tutte le regole del traffico siano rispettate.