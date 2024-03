Oroscopo settimanale Pesci, 31 marzo – 6 aprile 2024a: investire in azioni

Oroscopo dell’amore Pesci questa settimana

Aspettatevi piccoli problemi nella relazione. Un’affermazione può essere fraintesa dall’amante e questo può causare il caos. Non lasciare che i problemi durino a lungo. Invece, prendi l’iniziativa per risolverlo il prima possibile. I nativi Pesci single avranno la fortuna di innamorarsi nella prima parte della settimana. Alcuni nativi dei Pesci incontreranno l’ex amante per riaccendere la vecchia storia d’amore. Tuttavia, i nativi Pesci sposati non dovrebbero farlo poiché la loro vita coniugale sarà compromessa.

Oroscopo del lavoro dei Pesci questa settimana

Cerca maggiori opportunità per dare il meglio in ufficio. Alcune nuove responsabilità busseranno alla porta. Stai lontano dalla politica aziendale e concentrati sul lavoro. La tua sincerità e il tuo impegno andranno a tuo vantaggio sul posto di lavoro. Professionisti IT, ingegneri, venditori e avvocati dovranno affrontare una forte concorrenza ed è importante eclissare gli altri membri del team per crescere professionalmente.

Oroscopo dei soldi per i Pesci questa settimana

Alcuni nativi dei Pesci riceveranno quote e riceveranno anche l’approvazione di un prestito bancario. La seconda parte della settimana è buona per tentare la fortuna in una nuova impresa imprenditoriale. Potresti andare avanti con il piano di acquistare gioielli e una nuova casa. Anche un investimento passato porterà profitti. Ciò potrebbe spingerti a investire di più e puoi considerare il mercato azionario, le attività speculative e i fondi comuni di investimento come buone opzioni.

Oroscopo della salute Pesci questa settimana

Alcuni nativi dei Pesci svilupperanno infezioni al torace e richiederanno cure mediche. Dedicate più tempo alla famiglia e questo darà più pace mentale. I tuoi disturbi diminuiranno quando manterrai il controllo sulle agonie mentali. Coloro che hanno in programma un intervento chirurgico possono procedere. Coloro che vogliono smettere di fumare possono scegliere questa settimana perché è un buon momento per smettere di fumare.