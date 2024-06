Oroscopo Vergine, settimana 9-15 giugno 2024, spina dorsale affidabile dell’ufficio.

Vergine – (dal 23 agosto al 22 settembre)

Oroscopo dell’Amore della Vergine questa settimana Divertiti in termini di amore. Nonostante i piccoli tremori, vedrai momenti piacevoli con l’amante. Sostenetevi a vicenda negli sforzi personali e professionali. Tieni gli ego fuori dalla vita amorosa questa settimana. Sarai felice di risolvere le controversie e questa settimana è buona per lavorare sui problemi. Alcune relazioni che sono sull’orlo della rottura torneranno alla normalità. Trascorrete più tempo insieme e accettate anche il matrimonio con l’approvazione dei genitori.

Oroscopo del lavoro della Vergine questa settimana

Il tuo impegno sarà visibile mentre gestisci compiti critici in ufficio. Emergerai come la spina dorsale affidabile dell’ufficio. Sii pronto con nuove idee poiché il management potrebbe aspettarsi concetti innovativi. I professionisti IT e sanitari avranno obiettivi che sembrano impossibili. Ma assicurati di realizzarli senza troppi intoppi. Gli imprenditori avranno successo nel lanciare nuove iniziative mentre gli studenti supereranno gli esami.

Oroscopo dei soldi Vergine questa settimana

Poiché questa settimana la ricchezza arriverà da diverse fonti, ti troverai nella situazione di acquistare dispositivi elettronici o addirittura elettrodomestici. Alcuni Vergine avranno bisogno di risparmiare denaro per ripagare un debito a lungo sospeso. Ci sarà prosperità dagli investimenti precedenti. Potresti vincere una battaglia legale o addirittura ereditare una proprietà paterna. Puoi inviare denaro per la felicità personale, ma assicurati che non venga speso per cose inutili e che anche il risparmio sia cruciale a lungo termine.

Oroscopo della salute della Vergine questa settimana È bene fare un controllo completo del corpo questa settimana. Stai lontano dallo stress e le possibilità di angoscia mentale sono alte. Chi guida un fuoristrada dovrebbe fare attenzione nella seconda metà della settimana. Evita alcol e tabacco questa settimana e bevi molta acqua.