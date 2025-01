Cosa dice l’oroscopo del 1 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 1 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Riguardo a una relazione di lavoro potreste avere la sensazione che non faccia passi avanti e con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, potreste provare frustrazione. La situazione ora potrebbe arrivare al culmine e scatenare ulteriori tensioni. Se una persona non vuole impegnarsi in un progetto o in una collaborazione, forse è meglio fare marcia indietro. Potreste sfruttare meglio la vostra energia per associazioni più fruttuose e appaganti. Amore: in coppia, se state attraversando piccole difficoltà, è la giornata perfetta per parlare apertamente, senza preconcetti negativi. Soli: vi esprimete in modo molto affascinante e conquisterete! Sfruttate il momento.

Oroscopo 1 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione odierna Venere-Nettuno in Pesci rappresenta un’opportunità per ampliare il giro dei contatti professionali e stringere relazioni con le persone giuste. Potreste scoprire che attraverso il loro sostegno è possibile trasformare i vostri sogni in realtà. In ogni caso, sebbene sia positivo, questo aspetto potrebbe rendervi idealisti. Sarebbe saggio dunque, se si presentassero delle opportunità di lavoro di valutare in modo realistico. Amore: in coppia, teneri nei confronti del partner, avete quelle piccole attenzioni che dimostrano il vostro amore. Soli: se volete dichiarare il vostro amore, è la giornata giusta, troverete le parole che cattureranno un cuore!

Oroscopo 1 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci in qualsiasi conversazione vi rende molto convincenti, affascinate grazie alla parlantina ma evitate di fare promesse se non siete più che sicuri di poterle mantenere, soprattutto sul posto di lavoro. Sebbene le vostre intenzioni saranno sicuramente sincere, assicuratevi di non oltrepassare i vostri limiti, di fare il passo più lungo della gamba. Un approccio razionale vi metterà in grado di non esagerare. Amore: in coppia, amore, romanticismo ed eros sono parte integrante della giornata! Siete sereni e felici. Soli: giornata favorevole all’incontro con una persona e sarà immediatamente amore! Il cuore batterà forte a entrambi.

Oroscopo 1 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci un’opportunità potrebbe sembrare imperdibile. Potrebbe essere meravigliosa ma c’è la possibilità che non sia quella giusta per voi. Non fermatevi alle apparenze, valutate attentamente ciò che vi viene offerto. Per capire meglio la situazione prima di accettare aspettate qualche giorno. Tenete presente che una volta preso l’impegno potrebbe essere difficile tornare indietro. Amore: in coppia, qualche progetto a due per evadere dal solito quotidiano. Anche se non darete il via immediatamente, se non altro sognerete entrambi. Soli: pronti a partire dalla conquista di una persona da amare.

Oroscopo 1 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci punta i riflettori su un vostro settore delle finanze. Potreste, ad esempio, ricevere una somma di denaro a titolo di risarcimento o un’eredità oppure una donazione. Pur essendo un buon aspetto è comunque un po’ insidioso, fa vedere le situazioni più rosee di quanto siano in realtà: fate dunque molta attenzione ai dettagli se siete sul punto di firmare un contratto o concludere una trattativa. Amore: in coppia, oggi rischiate di essere molto possessivi. Lasciate al partner il suo spazio. Soli: desiderate vivere una storia e potrebbe accadere: tutto vi sembrerà stupendo ma in seguito la persona rivelarsi un’amara delusione.

Oroscopo 1 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle relazioni: siete come sempre empatici, gentili ma con questo transito chi vi circonda potrebbe approfittarne e appoggiarsi eccessivamente a voi. Evitate di assecondare le loro richieste soltanto perché non volete creare discussioni o tensioni. Al contempo è un’ottima giornata per perdonare una persona che vi ha offeso oppure perdonare voi stessi e andare avanti. Amore: in coppia, atmosfera un po’ pesante, avete difficoltà a capire il partner. C’è qualcosa che vi irrita e non saprete come reagire. Soli: negli affari di cuore oggi siete chiusi a riccio, non avete voglia di conquistare.

Oroscopo 1 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita e potrebbe scatenare insoddisfazione rispetto agli aspetti più ripetitivi del quotidiano. In questa fase desiderate vivere esperienze stimolanti che vi permettano di migliorare. Unica accortezza: se una persona dovesse chiedere una mano, correrete in suo aiuto senza pensarci due volte. E’ un sabato in cui prendere invece cura di voi stessi! Amore: in coppia, con il partner, cercherete di rafforzare la relazione. Tenerezza e complicità sono in programma! . Soli: la vostra situazione non vi soddisfa? I passaggi odierni aumentano le possibilità di incontri d’amore!

Oroscopo 1 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I vostri sforzi per creare contatti nuovi di lavoro o fare passi avanti nella carriera iniziano a dare frutti. Realizzerete progetti ambiziosi e accanto avrete solidi alleati. Al contempo, con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, potrebbe nascere un’amicizia e la persona vi sembrerà eccezionale, l’ammirerete. Ricordate che nessuno è perfetto, nemmeno voi, ed è normale che in seguito vi accorgerete di qualche difetto che dovrete accettare. Amore: in coppia, difficoltà a capirvi ma se la situazione non vi sembra chiara, prima di chiedere spiegazioni aspettate qualche giorno. Soli: tenete sotto controllo le emozioni, cercate di mettervi al riparo da possibili delusioni.

Oroscopo 1 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ un sabato in cui la lista delle cose da fare è lunga dunque dovete stabilire quali sono le priorità. Le vibrazioni astrali odierne creano confusione e potreste distrarvi o ignorare volutamente le situazioni. Qualcosa o qualcuno inoltre potrebbe sembrarvi speciale ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Potrebbero esserci opzioni meno sorprendenti ma che potrebbero garantire un risultato migliore. Osservate tutto con lucidità. Amore: in coppia, evitate di raccontare agli amici alcune cose che appartengono al privato della relazione. Soli: online o di persona, cercate di lasciare un pizzico di mistero. L’altro/a avrà più voglia di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 1 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Solitamente lavorate sodo, rimboccate le maniche e non vi lasciate distrarre da niente e nessuno ma oggi con il colleghi concedetevi il permesso di avere delle piccole pause di relax, cercate di intrattenere conversazioni leggere condite da senso dell’umorismo: in questo modo ricaricherete le batterie! Anche se non tutti saranno ottimisti e allegri come voi, potete pur sempre incoraggiare gli altri a pensare positivo! Amore: in coppia, il partner vi riempie di attenzione e voi traboccate tenerezza. La relazione va avanti alla grande, con bei progetti. Soli: Venere vi rende irresistibili. Sarebbe un peccato non approfittarne. Per cui uscite, conquistate!

Oroscopo 1 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione odierna Venere-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze: è probabile che sarete più che soddisfatti dell’arrivo di una somma di denaro, felici di aver ottenuto o realizzato qualcosa. Al contempo, attenzione a spendere più del previsto per un oggetto pensando che il fatto che costi parecchio sia garanzia di alta qualità. Confrontate i prezzi, potreste comunque acquistarne uno simile a un buon prezzo. Amore: in coppia, i pianeti rappresentano un invito a cambiare la vostra vita: le paure sono infondate e insieme al partner potete dare il via a nuovi progetti. Soli: l’amore potrebbe nascondersi tra le persone che vi presenteranno gli amici.

Oroscopo 1 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci, che si tratti di lavoro o vita personale, rischiate di illudervi, a non guardare la realtà riguardo a una situazione. Ma nei prossimi giorni la verità si presenterà davanti a voi e non potrete evitarla. A parlarvene potrebbe essere un amico oppure dovrete finalmente ammetterla con voi stessi poiché non potrete più ignorarla. Su un altro piano: è un sabato fantastico per sfoggiare un nuovo look. Amore: in coppia, di fronte a una decisione parlatene con il partner, la sua reazione sarà più positiva di quanto possiate immaginare. Soli: tra un/a ex pronto a tornare e una persona che vi attrae non saprete che… pesci prendere.