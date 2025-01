Cosa dice l’oroscopo del 31 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui non dovete esitare a sviluppare nuovi contatti, soprattutto professionali poiché in futuro potrebbero portare a numerose offerte e proposte. La vostra energia travolgente e il carisma di cui siete dotati, vi metteranno in grado di attirare le persone giuste, ovvero quelle che hanno la stessa vostra visione e il vostro entusiasmo. E’ il momento di raggiungere i vostri obiettivi. Amore: in coppia, voglia di avvicinarvi di più al partner per dimostrare che può sempre contare su di voi. Soli: Le proposte o gli inviti vi spingono a uscire e non rimarrete delusi. Incontro con una persona interessante e il cuore batterà forte.

Oroscopo 31 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

I passaggi astrali odierni rappresentano un’eccellente opportunità per fare passi avanti riguardo a un progetto che vi permetterà di aumentare le entrate. Per sfruttare pienamente questa possibilità cercate di pensare fuori dagli schemi ma soprattutto evitate che i dubbi prendano il sopravvento. Seguite l’istinto, muovetevi con sicurezza e il vostro impegno farà ottenere splendidi risultati. Amore: in coppia, sapete bene che per mantenere una buona intesa è necessario un po’ di impegno. Ogni tanto fa bene reinventare la relazione. Soli: potreste rinunciare a una relazione complicata, ma un’altra più giusta si profila all’orizzonte.

Oroscopo 31 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui nel lavoro o nella vita personale potreste rendervi conto di esservi fatti carico di parecchie responsabilità, più di quante potete gestire e ciò creare dei problemi. Tuttavia anziché agitarvi, all’occorrenza chiedete un mano, delegate. Ammettere con sincerità che come tutti avete dei limiti vi permetterà di capire se avete commesso degli errori ed eventualmente correggere il tiro. Amore: in coppia, nella relazione circolano buonumore, ottimismo e una maggiore consapevolezza dell’intensità dei sentimenti che provate per il partner! Soli: flirtate a tutto campo, forse anche troppo, ma fate bene ad ampliare i vostri orizzonti.

Oroscopo 31 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Gli aspetti astrali odierni potrebbero spingervi a concretizzare un progetto evitando di ascoltare chi giudica un salto nel buio questa iniziativa, la considera irrealizzabile. Fate leva sulla sicurezza in voi stessi e se capite che ciò che avete in mente è realizzabile, entrate in azione. E’ una fase di grande trasformazione, fidatevi della saggezza interiore e darete il via a un cambiamento. Amore: in coppia, penserete che riguardo a una situazione, il silenzio del partner indichi che è d’accordo con voi. E se invece fosse il contrario? Soli: pronti a lanciarvi online nella conquista di diverse persone. E non è esclusa un’avventura ma vi renderà davvero felici?

Oroscopo 31 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se nella vostra vita in un determinato settore avete preso delle decisioni seguendo la voce del cuore, oggi proverete un senso di sollievo e gioia e ve ne infischierete del giudizio degli altri. Al contempo, nella vita sociale potreste ricevere un invito: accettate poiché riscuoterete successo! Non solo, avrete un incontro e la persona, nella professione, vi metterà in grado di aprire nuove porte. Amore: in coppia, ottimisti, oggi con il partner sarete pieni di attenzione, privilegerete i momenti romantici! Soli: sapete in quale direzione dirigervi. Se da qualche tempo vi attrae una persona, oggi siete più che intenzionati a fare il primo passo.

Oroscopo 31 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nel lavoro potreste mettervi sotto pressione e ciò scatenare forti emozioni. E’ probabile che tutte le persone che vi circondano, inclusi voi, siano agitati, nervosi e di conseguenza esplodere dei litigi. Anche se pensate che l’atteggiamento di una persona nei vostri confronti sia ingiusto, concentratevi su ciò che dovete svolgere e non su eventuali battibecchi del tutto inutili. Amore: in coppia, se ci sono stati dei dissidi avete la possibilità di ripartire da zero tenendo conto dei reciproci errori. L’atmosfera è dolce. Soli: vivrete momenti intensi con una persona che vi piace molto. Non rovinate tutto pensando già al futuro.

Oroscopo 31 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ uno splendido venerdì in cui cogliere qualsiasi opportunità per divertirvi. È un momento eccellente per incontrare gli amici, dedicarvi ad attività che accendono il vostro entusiasmo o concedervi del tempo libero. Godete di questa atmosfera leggera in compagnia delle persone care o di nuove e “vecchie” amicizie: pensare a voi, farà bene al vostro cuore e dunque anche all’umore. Amore: in coppia, con il partner c’è gioia di vivere, teneri e amorosi momenti a due. In mente avete tante idee e nei parlerete con la dolce metà. Soli: è la giornata ideale per dare il via a una nuova storia d’amore: romantica e passionale ma affidabile.

Oroscopo 31 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se di recente avete fatto dei cambiamenti è probabile che alcune persone abbiano difficoltà ad accettarli e potrebbero giudicarvi negativamente. In questo caso, circondatevi di amicizie che vi sono sempre accanto e vi sostengono con lealtà. E’ una giornata in cui prendere cura di voi stessi, privilegiare il vostro benessere, coccolarvi con tutto ciò che vi offre pace interiore e piacere. Amore: in coppia, in meno di ventiquattro ore individuerete tutto ciò che deve cambiare nella relazione, per renderla ancora più magica! E’ tempo di grandi decisioni. Soli: in caso di incontro. la relazione darà un nuovo e importante significato alla vostra vita.

Oroscopo 31 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Siete determinati più del solito e nel lavoro impegnerete tutte le energie. Sarete pronti ad accogliere qualsiasi opportunità che vi sembrerà allettante. Non è escluso che sarete talmente concentrati sui vostri obbiettivi al punto da trascurare tutto il resto, ad esempio il vostro benessere e le persone care. Cosa che potrebbe scatenare un litigio. Calma, prima di parlare cercate di frenare. Amore: in coppia, in caso di discussione, mostrate pazienza e tolleranza. Se il partner farà il primo passo voi dovete fare quello successivo. Soli: possibilità di incontri. Uno scambio di sguardi intriganti vi regalerà sensazioni inedite, tutte da vivere!

Oroscopo 31 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Avete tonnellate di energie, al punto che potreste sentirvi un po’ irrequieti e pronti a pronti a dare il via a qualcosa di nuovo. Tuttavia, una lunga passeggiata o praticare esercizio fisico potrebbero essere proprio ciò di cui avete bisogno per ritrovare la calma così da essere pronti ad affrontare qualsiasi situazione. Volendo potete sfruttare la giornata per fare qualcosa di speciale con o per la famiglia. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti più del solito e ciò sarà d’aiuto ad allontanare qualche eventuale nuvoletta nera. Soli: se di recente avete incontrato una persona che vi attrae, è una giornata in cui osare, andare oltre dicendo ciò che provate!

Oroscopo 31 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con gli aspetti astrali odierni è possibile che arrivi un’eccellente opportunità o avrete la possibilità di fare passi avanti riguardo a un progetto. Sono transiti positivi che potrebbero aprire una nuova porta sul fronte finanze o nel lavoro! Potreste avere la sensazione che sia troppo bello per essere vero ma tenete presente che potrebbe trattarsi di qualcosa che difficilmente vi ricapiterà. Amore: in coppia, reciproche attenzioni, dolcezza, tenerezza: praticamente vivrete una seconda luna di miele. Soli: sognate una storia romantica? Uscite, muovetevi! L’amore spesso arriva a sorpresa ma raramente bussa direttamente alla porta di casa!

Oroscopo 31 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Se nel lavoro avete puntato a una nuova posizione o promozione, è il momento di agire. Avete intenzione di cambiare posto di lavoro? Sfruttate le vibrazioni astrali odierne per inoltrare il CV ad altre aziende, candidarvi: è probabile che riceverete una risposta positiva. I transiti non ultimo possono essere d’aiuto a migliorare una relazione professionale o a concludere un progetto. Amore: in coppia, voglia di movimentare il quotidiano e dare il via a nuovi progetti. Ma attenzione a non trasformare in una tragedia delle cose di poco conto. Soli: cercate di ampliare il giro delle conoscenze, iscrivendovi ad esempio a un sito di incontri.