L’oroscopo del 10 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 10 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 10 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno accentua il vostro senso del dovere, spinge a concentrarvi sulle priorità, le responsabilità e visto che è in dissonanza con Marte in Cancro sarete impazienti e irrequieti. Pur tenendo in considerazione ciò che gli altri si aspettano da voi, non dovete esagerare facendo più di quanto possiate realisticamente gestire. E ricordate che volendo potete pur sempre delegare qualcosa. Tuttavia è una buona giornata in cui potete prendere cura di eventuali questioni lasciate in sospeso. Amore: in coppia, rischiate di scatenare degli scontri che seppure passeggeri saranno spiacevoli. Soli: decisi a sfruttare il vostro potere di seduzione. Lanciatevi nella conquista (senza essere troppo selettivi).

Oroscopo 10 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un giovedì in cui riconoscere sinceramente quali capitoli della vostra vita devono essere chiusi in modo da poter andare avanti. Se provate esitazione, se avete qualche dubbio prendete in considerazione la possibilità di chiedere consiglio a una persona di cui vi fidate: vi permetterà di trovare la necessaria chiarezza. Al contempo, con la dissonanza Luna in Capricorno-Marte in Cancro, per qualche motivo qualcuno potrebbe farvi saltare i nervi. Ma riuscirete a vedere il lato leggero della situazione. Amore: in coppia, più inclini a prendere in considerazione i desideri del partner, siete consapevoli di dover fare alcune concessioni. Soli: decisi a dire addio alla solitudine, andrete dritti verso la conquista.

Oroscopo 10 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Capricorno oggi le energie non sono al top, avrete voglia di stare un po’ per conto vostro, il che potrebbe comportare dover disdire alcuni inviti impegnativi. Forse avete voglia di riflettere su qualcosa che non va a vostro vantaggio. Per quanto siate aggrappati, è il momento di mollare la presa. Potrebbe trattarsi di un’idea o un progetto su cui vi siete impegnati parecchio ma senza ottenere alcun risultato. Ammettetelo e lasciate perdere, poiché stanno arrivando cose migliori. Amore: in coppia, aspettative esagerate nei confronti del partner che vi chiederà con tatto ma con fermezza di tornare sulla terra. Soli: sul fronte incontri oggi avrete difficoltà ad aprire la porta alle novità.

Oroscopo 10 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni di lavoro e personali, oggi potreste sentirvi stressati a causa delle responsabilità. Per evitare di cadere nella trappola del senso del dovere eccessivo e sviluppare rancore, cercate di trovare un equilibrio interiore. Al contempo, chiedete pure ciò di cui avete bisogno ma occhio a essere rigidi o esigenti. La dissonanza tra la Luna e Marte nel vostro segno potrebbe rendervi aggressivi per cui anziché dare ordini esprimetevi con tatto. Amore: in coppia, con il partner affronterete alcuni argomenti delicati così da mettere le carte in tavola. Soli: mostrate il vostro lato dolce e sensibile anziché voler sembrare i/le duri/e che non siete!

Oroscopo 10 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

E’ un giovedì in cui dovreste concentrare la vostra attenzione sull’organizzazione della giornata così da avere del tempo per distrarvi. Esaminate tutto ciò che vi appesantisce: le numerose mail che non avete letto, ad esempio, l’elettrodomestico o dispositivo che vi eravate ripromessi di riparare e suddividete questo lavoro in piccole e gestibili attività. Con l’entusiasmo e la forza di volontà di cui siete dotati prima che ve ne accorgiate la lista delle cose da fare sarà ridotta al minimo! Amore: in coppia, stroncherete sul nascere eventuali discussioni così da mantenere l’armonia nella relazione. Soli: crederete nella sincerità dei sentimenti di una persona e inizierete una dolce storia d’amore.

Oroscopo 10 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Capricorno accende la vostra creatività, avvertite il forte bisogno di distrarvi e divertirvi. Al contempo, il luminare è in dissonanza con Marte in Cancro per cui rischiate di pensare troppo col risultato che esiterete sul da farsi. Potreste infatti essere indecisi se dedicare l’attenzione a un progetto o problema, entrambi impegnativi, oppure godere di un po’ di tempo libero e rilassarvi. Rallentando il ritmo e impegnando le energie su qualcosa che vi appassiona, vi sentirete al top! Amore: in coppia, potrebbero circolare delle tensioni, da gestire con diplomazia. Evitate critiche. Soli: in caso di incontro o di un appuntamento, un pizzico di nervosismo rischia di rendere complicato il dialogo.

Oroscopo 10 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Capricorno sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: avvertite la forte esigenza di comfort, di godere del benessere che vi offre la casa, anche in compagnia delle persone care. Tuttavia, visto che la Luna è in dissonanza con Marte in Cancro potrebbero emergere delle tensioni nelle conversazioni con i familiari. Se provate frustrazione per la vita domestica o la vita emotiva, sfruttando in modo positivo questo eccesso di energia, sarete spinti a sistemare le cose. Amore: in coppia, la relazione è importante, come tutto il resto. Ma la Luna vi obbliga a fare delle scelte e a rispettare le priorità. Soli: fate tesoro delle lezioni del passato. E’ così che eviterete relazioni effimere e delusioni.

Oroscopo 10 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la dissonanza tra la Luna in Capricorno e Marte in Cancro è un giovedì in cui avete sbalzi d’umore, probabilmente pensate ad alcuni errori commessi in passato oppure siete preoccupati per questioni di lavoro. Spostate l’attenzione su ciò che funziona e cercate di distrarvi in buona compagnia. Se infine siete dispiaciuti per qualcosa che avete detto a una persona, pensando alle conseguenze potreste sentirvi agitati. Ma forse l’altro non l’ha nemmeno notato, smettete dunque di pensarci! Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a trovare un terreno d’intesa. Calma ed evitate discussioni. Soli: se la routine sembra prendere il sopravvento, cercate di dare una scossa al quotidiano!

Oroscopo 10 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una giornata in cui il solito ottimismo è latitante: con la Luna in Capricorno qualcosa vi farà sentire giù di corda, forse una questione di denaro. Per alcuni si tratterà della spiacevole sensazione di non avere abbastanza soldi, per altri al contrario esserci l’entrata di una somma ma rimanere male perché pensavate sarebbe stata più alta. In generale se volete garantirvi la sicurezza nelle finanze, riflettete sugli obbiettivi di lavoro futuri, su cosa dovete puntare l’attenzione, creare un budget e rispettarlo. Amore: in coppia, a voi piace attirare l’attenzione ma ciò non implica l’infedeltà e cercherete di spiegarlo al partner. Soli: spinti ad ampliare gli orizzonti, in cerca di una preda. Non dimenticate la voce del cuore.

Oroscopo 10 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno come sempre vi rende ipersensibili, a causa degli impegni, degli obblighi di lavoro e delle responsabilità familiari, potreste sentirvi sotto pressione. Ma, come sempre, il vostro senso del dovere vincerà su tutto. La dissonanza tra la Luna con Marte in Cancro scatena un po’ di nervosismo, vi rende irritabili, per cui armatevi di pazienza e riuscirete a portare a termine quanto dovete. In serata tuttavia, avrete la possibilità di appianare un conflitto con un amico o un familiare. Amore: in coppia, se l’umore non è al top confidatevi con il partner, sarà in grado di tirare su di morale. Soli: se vi sentite un po’ tristi, evitate di isolarvi e cercate di vedere il futuro in modo più ottimista.

Oroscopo 10 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno ed è una giornata in cui dovreste assecondare il bisogno di riposo ma non sarà sempre facile. Con la dissonanza tra la Luna e Marte in Cancro sarà complicato spegnere la mente e rilassarvi. Tenete presente che rischiate di riflettere eccessivamente ma in modo solo negativo: dovete essere realistici ma fiduciosi! Relax, Acquario. In serata, state alla larga dalle discussioni, non cadete nella trappola della provocazione. Avete ben altro da fare. Amore: in coppia, è possibile che siate costretti ad ammettere uno o più errori. Ricordate: peccato confessato è a metà perdonato…Soli: nuove relazioni: amicizia o sarà amore? A stabilirlo sarete voi!

Oroscopo 10 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Capricorno nel vostro settore della vita sociale, vi rende estroversi, pronti a comunicare con leggerezza e a distrarvi. Tuttavia, in serata, la dissonanza tra la Luna e Marte potrebbe impedirvi di godere della buona compagnia poiché potreste essere preoccupati di spendere troppo per il divertimento, per una uscita con gli amici. E’ un sano atteggiamento ma è anche giusto concedervi qualche gratificazione! Su un altro piano: contattate gli amici che spesso tendete a trascurare. Amore: in coppia, voglia di un rinnovamento e ciò sorprendere il partner. Fate in modo che questo desiderio non crei malintesi. Soli: accettate le attenzioni di chi tenta di conoscervi da un po’ di tempo.