Cosa dice l’oroscopo del 12 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 12 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui le emozioni sono positive e vi metteranno in grado di lasciare alle spalle il recente periodo di incertezza. Non riuscivate a fidarvi del vostro giudizio ma per quanto complicato, il dubbio doveva pur essere utile a qualcosa. Forse dovreste utilizzare la ritrovata sicurezza per sistemare le situazioni. Infine, per oggi prendete cura in modo particolare del vostro benessere, della forma fisica. Amore: in coppia, bruciate d’amore e desiderio e il partner ricambia. Oggi è il nirvana! Soli: giornata da sogno, vivrete avventure effervescenti, coinvolgenti e passionali. Sarete corteggiatissimi/e.

Oroscopo 12 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui vi sarete pronti a supportare gli altri a raggiungere i loro obiettivi, anziché lavorare riguardo ai vostri. Se una persona avrà bisogno del vostro aiuto non vi sottrarrete. Tuttavia i passaggi odierni possono rappresentare un’opportunità per concentrarvi sui vostri progetti e capire cosa volete realizzare. In questo momento dovete puntare in alto e sognare in grande. Amore: in coppia, avete bisogno di parole dolci e gesti teneri. E oggi al riguardo non vi mancherà nulla! Soli: non passerete la domenica a casa: in programma ci sono tanti incontri e una persona vi conquisterà!

Oroscopo 12 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Ritagliate un po’ di tempo lontano dal frastuono del mondo esterno, date la priorità al riposo e non alla produttività. Procedete con calma e cercate di ritrovare la stabilità interiore. Nei giorni recenti avete avuto a che fare con momenti emotivamente pesanti, vi hanno fatto riflettere molto e avete imparato alcune lezioni, che oggi dovrebbero essere evidenti. Ora tocca a voi applicarle alla vostra vita. Amore: in coppia, si sta preparando una svolta. Potrebbe essere collegata a un trasloco. Questo cambiamento dovrebbe riaccendere la magia. Soli: rimuginate sul passato e non c’è niente di nuovo. Siete immersi nei ricordi.

Oroscopo 12 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Una persona con cui avete una relazione importante di lavoro o personale potrebbe aver preso il sopravvento e forse dovreste trarne una lezione. Può essere che abbiate minimizzato le cose per non creare problemi o discussioni. Ma questo atteggiamento aver scatenato in voi un po’ di frustrazione. E’ il momento di cambiare tattica ed essere più decisi. Non potrete farlo subito ma nel tempo è possibile. Amore: in coppia, avete bisogno di intimità ma al contempo di piccole attenzioni. E il partner farà di tutto per rendervi felici. Soli: la ruota sta girando finalmente nella giusta direzione: è in arrivo un grande incontro!

Oroscopo 12 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Cancro alle spalle del vostro segno accende il desiderio di tranquillità, non avete intenzione di lanciarvi nell’avventura. Se la vostra attenzione è stata concentrata su un problema o un progetto e hanno preso il sopravvento, oggi concedetevi una pausa per ricaricare le batterie e capire come procedere. La spinta odierna a sognare a occhi aperti potrebbe far nascere idee scintillanti. Amore: in coppia, la comunicazione è il punto forte della giornata e la relazione fa un balzo in avanti. Soli: una relazione amichevole può trasformarsi rapidamente in una bellissima storia d’amore.

Oroscopo 12 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Potreste pensare o persino temere che le persone non vi capiscano più e forse poiché siete molto cambiati. Oppure avete la sensazione di aver lasciato alle spalle alcune persone. E’ possibile certo, ma cosa potete fare? Non tutti sono in grado di cambiare allo stesso vostro ritmo. Tuttavia prendete in considerazione la concreta possibilità che chi vuole bene davvero non ha problemi riguardo al vostro cambiamento. Amore: in coppia, sulla relazione non ci sono nuvole, c’è complicità, qualsiasi decisione viene presa insieme. Soli: avete intenzione di conquistare un cuore? Oggi ci riuscirete in un batter di ciglia!

Oroscopo 12 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto Luna-Venere, il vostro buon umore stimola chi vi circonda ma non solo: è la domenica ideale per socializzare, anche online, e fare delle nuove conoscenze. Vi sentite pronti a sfruttare al meglio questa fase e desiderosi di essere coinvolti il più possibile. Stringerete nuove amicizie con persone interessanti e da conversazioni e incontri potrebbero nascere belle opportunità. Amore: in coppia, non state chiusi in casa, con il partner cercate di uscire di più. Farà bene a entrambi! Soli: potreste ricevere notizie da una persona che avete amato. Sarete liberi di scegliere se continuare o meno a sentirvi.

Oroscopo 12 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Qualunque cosa abbiate programmato per questa domenica, le cose potrebbero andare in modo diverso ma positivo. Preparatevi a essere coinvolti in una marea di inviti divertenti, riunioni: saranno così allettanti al punto che non saprete resistere. Potrebbe essere necessario rimandare le attività per un altro giorno ma pazienza. Non dovete rinunciare a questa deliziosa opportunità di concedervi una pausa. Amore: in coppia, nuovi progetti entusiasmano entrambi, nella relazione c’è una svolta inaspettata, ma comunque positiva. Soli: se fino ad ora non avete incontrato la persona giusta oggi, guardatevi intorno!

Oroscopo 12 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Gli aspetti astrali odierni rappresentano un’opportunità per esplorare nuovi interessi. Un amico potrebbe spingervi a provare qualcosa di inedito e seppure inizialmente reticenti, accetterete ugualmente. Una volta che avrete preso il via scoprirete che vi state divertendo. In serata in ogni caso avrete voglia di rilassarvi nel comfort del vostro nido, ascoltando un po’ di buona musica o guardando un film. Amore: in coppia, state attraversando una fase di instabilità. Le rispettive preoccupazioni professionali scatenano tensioni. Soli: sentite che riguardo a un flirt c’è qualcosa che non va e riuscirete a smascherare l’altro.

Oroscopo 12 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ una domenica in cui vi sentite pronti a riprendere in mano eventuali problemi di lavoro o personali lasciati in sospeso e decidere di risolverli nel modo giusto. Se una questione per un po’ di tempo è stata motivo di stress e di preoccupazione ma non ne avete parlato con nessuno, trovare una persona di cui vi fidate per aprirvi potrebbe dimezzare il fardello. Ritroverete bei livelli di energie e l’entusiasmo. Amore: in coppia, è probabile che alcuni cambiamenti del quotidiano vi costringano a rivedere l’organizzazione. Farà bene a entrambi. Soli: non avete perso la speranza di incontrare l’amore e i pianeti vi sostengono.

Oroscopo 12 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni favoriscono le iniziative. Le vostre scelte si rivelano giuste, le parole sono convincenti e i risultati eccellenti. Oggi e domani sono giornate ideali per dare il via a conversazioni serie e importanti: grazie al buon aspetto Luna-Venere nessuno perderà le staffe e non ci saranno intoppi. Più in generale, è un’ottima domenica per introdurre un tocco di novità nel vostro quotidiano. Amore: in coppia, con il partner oggi potreste pianificare un viaggio e regalerà a entrambi entusiasmo. Soli: c’è la possibilità di un nuovo incontro ma forse ancora non vi sentite pronti. Forse dovete prima superare una delusione.

Oroscopo 12 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una giornata in cui siete più produttivi del solito, la vostra attenzione è concentrata sulle finanze e inoltre siete spinti a entrare in azione riguardo ai progetti personali. Poiché la Luna è in buon aspetto con Saturno cercate di sfruttare al meglio le belle energie poiché avrete un approccio molto realistico e riprendere in mano il controllo del budget. Non è escluso che troverete un secondo lavoro. Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di voler gestire tutto e prendere tutto troppo a cuore. Ma non potete farne a meno. Soli: per oggi evitate conversazioni perché nessuno sarà in grado di capirvi davvero.