Cosa dice l’oroscopo del 13 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 13 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna Piena in Cancro capirete quanto sia importante anzi fondamentale, trovare un equilibrio tra la carriera, le ambizioni e gli obbiettivi e gli interessi personali, Se avete dedicato troppe energie al lavoro, agli affari sarete spinti a un cambiamento. Dedicare del tempo per ricaricare le batterie è essenziale per il benessere psicofisico. Amore: in coppia, cercherete di rinnovare la relazione, ritrovare gli slanci piccantini dei primi tempi… Soli: avrete il desiderio di aprire il cuore e conoscere meglio una persona, anche da un punto di vista intimo. La possibilità c’è tutta, fate il primo passo.

Oroscopo 13 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Che si tratti di un’opportunità o di un corso di studi, in mente avete un progetto e siete intenzionati ad andare avanti. La Luna Piena in Cancro vi spinge a prendere in considerazione un’opzione più entusiasmante che metterà in ombra le altre idee. Ora sapete bene cosa fare per raggiungere l’obbiettivo che vi permetterà di ritrovare la vostra indipendenza. Amore: in coppia, il vostro lato romantico prende il sopravvento, desiderate vivere una serata indimenticabile. Soli: una persona vi attrae ma rischiate di pensare al futuro prima ancora di aver dato il via alla relazione…

Oroscopo 13 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Plenilunio in Cancro punta i riflettori sul vostro settore delle finanze e rappresenta un invito a esaminarlo in modo realistico. Forse al momento non avete abbastanza denaro per acquistare qualcosa che vi piace ma dovreste chiedervi se ne avete davvero necessità. Su un altro piano: prima di firmare qualsiasi documento, leggete attentamente. Amore: in coppia, potreste provare gelosia e controllare la dolce metà. Evitate di scatenare tensioni. Soli: con una persona vivrete momenti molto piacevoli, di grande dolcezza, ma l’intensità aumenterà al punto che potrebbe spaventarvi!

Oroscopo 13 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena nel vostro segno vi rende più emotivi e sensibili del solito. Rallentate il ritmo, non dovete dire “sì” a qualsiasi richiesta da parte di chi vi circonda poiché potreste ritrovarvi a fare il passo più lungo della gamba. Prendete in considerazione i vostri bisogni, le esigenze, ritagliate del tempo per rilassarvi e ricaricare le batterie. Amore: in coppia, siete un po’ agitati ma saprete come tenere sotto controllo le emozioni. Il partner ne sarà contento… Soli: l’amore occupa un posto d’onore e vi sentite pronti ad accettare un invito tanto atteso. Potrebbe trattarsi della persona giusta.

Oroscopo 13 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Plenilunio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per rimanere dietro le quinte, ridurre il programma di lavoro, renderlo più leggero. Anche se forse avete mille impegni, esaminare la lista di cose da fare vi permetterà di delegare o posticipare qualcosa. In questo modo vi sentirete meno sotto pressione. Amore: in coppia, riuscirete a realizzare vecchi progetti a due. Il partner vi lascia fare, si fida completamente di voi! Soli: potreste mollare un flirt e guardare altrove. State cercando una storia d’amore seria. Ancora un po’ di pazienza, dovreste trovarla in breve tempo.

Oroscopo 13 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Cancro per il vostro segno è un ottimo transito riguardo allo sviluppo lavorativo o personale e sarete pronti a dare il via ai progetti il prima possibile. Per alcuni si tratterà di frequentare un corso di studi per migliorare le proprie competenze, per altri la possibilità di un trasferimento oppure di cambiare casa o lavoro. Amore: in coppia, sarete pronti ad ascoltare il partner, a chiudere un occhio su qualche problema e ad avere meno aspettative. Il che renderà l’atmosfera molto dolce. Soli: potreste incontrare una persona speciale attraverso le amicizie od online.

Oroscopo 13 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Se ultimamente vi siete impegnati su un obbiettivo o progetto riguardante il lavoro, il Plenilunio in Cancro odierno potrebbe segnare un momento importante, avrete la possibilità di realizzare quanto avete in mente. E’ un momento in cui otterrete il successo e potete giustamente essere orgogliosi di voi stessi! Amore: in coppia, non dovete prendere alla lettera tutto ciò che dice il partner. Oggi rischiate di cercare complicazioni dove in realtà non ce ne sono. Più leggerezza. Soli: potreste vivere un momento di incertezza: non saprete come interpretare un segnale o un sms che riceverete.

Oroscopo 13 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Riguardo un progetto personale o di lavoro, la Luna Piena in Cancro potrebbe spingervi a fare un passo avanti che richiede coraggio. Il Plenilunio illumina gli aspetti positivi ma al contempo anche alcune insidie, distorcendo così il vostro punto di vista. Per fortuna avrete il supporto di un amico caro, che crede in voi e vi spingerà ad agire. Amore: in coppia, siete magnetici, con un atteggiamento seducente che invita all’amore! Il partner non sarà resistervi, Soli: fascino al top, ovunque andate fate una strage di cuori! Accettate gli inviti potrebbero riservare qualche dolce sorpresa.

Oroscopo 13 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Cancro al vostro segno parla di trasformazione, ovvero mollare una situazione o una relazione che potrebbe avervi bloccato. Ora avete una maggiore consapevolezza e vi sarà dunque molto più facile lasciare alle spalle tutto ciò che non quadra. E una volta fatto sarete sollevati e pronti ad accogliere qualcosa di nuovo. Amore: in coppia, l’amore per la dolce metà vi fa trovare la forza di affrontare sfide più coraggiose. In questo modo rassicurerete il partner. Soli: con una persona darete il via a un gioco di seduzione. Catturerete la sua attenzione! Un ottimo punto di partenza.

Oroscopo 13 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna Piena in Cancro sosta nel vostro settore delle relazioni ed è in buon aspetto con Urano. Il vostro segno è sempre riservato ma ora sarete spinti a imporvi e a realizzarvi sia sul piano personale che lavorativo. Al contempo, se dovessero nascere delle discussioni con una persona, cercate di non essere aggressivi! Amore: in coppia, è una giornata molto interessante, il minimo che si possa dire è che non vi annoierete! Nella relazione, in positivo accadrà qualcosa di importante. Soli: è molto possibile un colpo di fulmine! Molti Capricorno si lanceranno nella ri-conquista di un/a ex.

Oroscopo 13 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Cancro vi spinge a riflettere, a porvi delle domande sul lavoro così da capire chiaramente il posto che attualmente occupa nella vostra vita ed eventualmente mettere in discussione qualcosa. E’ un buon momento per prendere delle decisioni, si riveleranno quelle giuste per voi nonché di avere più cura di voi stessi. Amore: in coppia, farete gli sforzi necessari per rafforzare la relazione. Il partner sarà sensibile e ricettivo alle vostre prove d’amore. Eros al top! Soli: l’amore potrebbe entrare nella vostra vita in un modo un po’ diverso, ad esempio potreste incontrare una persona mentre siete al supermercato.

Oroscopo 13 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Cancro per il vostro segno è eccellente, rappresenta un’opportunità per rafforzare le relazioni personali. È probabile che oggi sarete spinti a essere estremamente affettuosi e amorevoli con la maggior parte delle persone che vi circonda e che ricambieranno il vostro atteggiamento. Per voi è molto importante! Amore: in coppia, nella vostra relazione il verbo amare si coniuga al presente e al futuro! Sul viso di entrambi si legge la felicità. Soli: è possibile un incontro con una vecchia conoscenza e sarete euforici! La persona vi ricorda momenti molto piacevoli e sembra sia reciproco.