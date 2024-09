L’oroscopo del 14 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 14 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 14 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una giornata in cui siete dotati di fascino più che sufficiente per ottenere ciò che desiderate, forse avete soltanto bisogno di qualcuno pronto a dare una mano. Chiedete! Nella maggior parte dei casi, le persone si sentono lusingate quando vi rivolgete a loro per un aiuto, dunque se avete necessità, non ce la fate a svolgere tutto da soli, cercate di individuare chi può essere pronto a sostenervi. Amore: in coppia, la vostra franchezza può destabilizzare il partner. Fate attenzione dunque a ciò che dire. Lasciate spazio alla gentilezza, senso dell’umorismo e tenerezza! Soli: volete vivere una passione ma prima di lanciarvi, assicuratevi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda.

Oroscopo 14 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

La vostra vita sociale brilla e potete stringere dei contatti, rafforzare le amicizie. Scoprirete che il modo migliore per realizzare un progetto di lavoro è lavorare in team, il che tuttavia potrebbe comportare che siate voi a capo o comunque gli organizzatori. Tenete presente che qualunque obbiettivo abbiate in mente, permettendo agli altri di partecipare farete dei progressi. Amore: in coppia, gli aspetti astrali odierni vi rendono un po’ impulsivi, nervosi,. Evitate di scatenare malintesi e se dovesse accadere, cercate di rimediare. Soli: la Luna in Acquario vi rende poco socievoli. Se in programma c’è un appuntamento, la cosa migliore per oggi sarebbe quella di rimandare.

Oroscopo 14 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il vostro segno è curioso, ha sempre bisogno di nuovi stimoli e con la Luna in Acquario potreste essere spinti a cogliere un’opportunità unica. Forse è arrivato il momento di trasferirvi in un’altra città per lavoro oppure approdare in un nuovo ambiente o, ancora, frequentare un corso di studi per migliorare la formazione professionale. Di sicuro sarete entusiasti della vostra prossima avventura! Amore: in coppia, potreste porvi delle domande riguardo eventuali malintesi con il partner. Ne parlerete ma non è detto che oggi riuscirete a chiarire. Soli: forse siete innamorati di una persona ma la situazione va avanti al rallentatore. Per oggi, tuttavia, sarà molto difficile che riuscirete a trovare una soluzione.

Oroscopo 14 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La giornata inizia in modo tranquillo ma con il trascorrere delle ore tra voi e un amico o un conoscente potrebbe esserci tensione. Potrebbe chiedervi qualcosa che non avete intenzione di fare e il modo migliore per gestire questo conflitto è essere totalmente chiari e mettere dei limiti o persino sbarazzarvi di questa persona invadente. Evitate di inviare messaggi ambigui e vi eviterete molti grattacapi. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere malinconico ma, tranquilli, non nasconde alcun segreto. E’ solo una giornata “no” e va lasciato/a in pace, rispettando il suo spazio. Soli: con gli aspetti odierni è possibile che cercherete di dominare chi vi corteggia e l’altro/a prendere le distanze.

Oroscopo 14 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Lavoro o vita personale, una persona forse dà per scontato ciò che fate. In questo caso avrete voglia di sfogarvi ma chiedetevi se ne vale la pena. Nei prossimi giorni la situazione potrebbe arrivare al culmine ma avrete la possibilità di risolvere. In che modo? Parlate scegliendo con cura le parole e senza giudicare l’altro. Essere flessibili andrà di sicuro a vostro vantaggio. Amore: in coppia, siete di malumore e una piccola discussione potrebbe trasformarsi velocemente in un regolamento di conti! Soli: l’amore non è in programma, non siete dell’umore giusto per conquistare e flirtare! Siete consapevoli che fareste scappare chi vi circonda. Ma potete pur sempre uscire con gli amici.

Oroscopo 14 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Acquario è arrivato il momento di cambiare alcune abitudini, anche nel lavoro. che minano l’efficienza del vostro programma quotidiano. Sfruttate questo transito per creare una routine che si adatta di più alle vostre esigenze ed essere più produttivi. Tutto ciò che fate e come lo fate deve funzionare prima di tutto per voi e non per il boss, i colleghi o le persone care. Amore: in coppia, non sono escluse delle discussioni. Evitate di partire in quarta alla minima osservazione del partner, prima di reagire cercate di riflettere. Soli: la solitudine oggi vi pesa parecchio ma, al contempo, flirt e avventure passeggere non vi soddisfano più. L’amore arriverà, parola di astri!

Oroscopo 14 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna in Acquario odierna indica che potrebbe essere necessario lasciar andare idee, progetti o l’impegno preso riguardo ad alcune situazioni di lavoro che non stanno andando come da voi previsto. È tempo di spostare la vostra attenzione. il talento, le competenze nei confronti di altre opportunità più entusiasmanti, spendere le energie in qualcosa che davvero vi appassiona. Amore: in coppia, fate uno sforzo e tenete per voi eventuali commenti acidelli che vorreste fare al partner poiché le conversazioni potrebbero diventare tumultuose, prendere una brutta piega. Soli: per oggi non sono previsti incontri né appuntamenti romantici. L’amore non è nel programma di questo sabato.

Oroscopo 14 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se di recente avete pensato di apportare dei miglioramenti all’abitazione, con la Luna in Acquario impegnerete le energie per concretizzarli. Cercando, ad esempio, buone offerte per i materiali in modo che il rinnovamento non vi costi un occhio della testa. Al contempo, riguardo a un problema personale potreste provare emozioni forti: la cosa migliore è parlarne con una persona di cui vi fidate. Amore: in coppia, il dialogo è migliorato ma occhio al vostro carattere un po’ fumantino. Per dissipare eventuali malintesi fate leva sul senso dell’umorismo! Soli: con una persona originale potrebbe nascere l’amore. È un’occasione per assaporare nuovi piaceri, dare il via a una storia importante.

Oroscopo 14 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Acquario per il vostro segno rappresenta un invito a parlare con alcune persone di un’idea o un progetto che vi frullano nella mente da un po’ di tempo. Grazie al modo di fare e di esprimervi riuscirete a sollecitare il loro interesse e a coinvolgerle. Tenete presente, inoltre, che la vostra capacità di comunicare è al top: vi permetterà di distinguervi anche sul posto di lavoro. Amore: in coppia, la vostra tendenza è quella di sottolineare i difetti del partner. Perché invece non parlare delle sue qualità? D’altra parte nessuno è perfetto, nemmeno voi! Soli: la solitudine vi pesa ma pensate che c’è di peggio. La priorità oggi è uscire, distrarvi con gli amici e stare in buona compagnia.

Oroscopo 14 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Acquario odierna sosta nel vostro settore delle finanze rappresenta un’opportunità per riflettere su ciò che potreste migliorare o cambiare riguardo al vostro denaro. Cercate di essere più aperti alle opportunità di guadagnare di più facendo, ad esempio un lavoro extra oppure fissare un tetto di spesa più adeguato al vostro stile di vita e al contempo a mantenere in equilibrio il budget. Amore: in coppia, favorire il compromesso è la cosa migliore per vivere una relazione appagante per entrambi! L’avete capito e oggi vi muoverete di conseguenza. Soli: l’amore può entrare nella vostra vita ma dovete uscire dalla vostra zona di comfort e superare eventuali limiti che vi bloccano.

Oroscopo 14 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna sosta nel vostro segno e potrebbe coincidere con una decisione: se portare avanti un progetto o chiuderlo in un cassetto. E’ il momento giusto per entrare in sintonia con le vostre emozioni e prendere in considerazione i risultati ottenuti fino a oggi. Se deciderete di proseguire, con questo transito sarete ancor più determinati, il progetto si rivelerà un successo. Amore: in coppia, in mattinata preferirete evitare i contatti così da aggirare possibili litigi. Saggia decisione. Tornerete ad abbracciarvi in serata… Soli: in un primo appuntamento o un incontro meglio non parlare del/la vostro/a ex. Se l’altro/a capirà che c’è una somiglianza, potrebbe scappare gambe in spalla.

Oroscopo 14 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna in Acquario sosta alle spalle del vostro segno, avrete voglia di stare per conto vostro e rilassarvi. Potreste anche essere spinti a ignorare un errore o un commento di un amico/a. Tuttavia, se provate risentimento, fareste bene a parlarne sinceramente e con calma. Ciò vi permetterà di risolvere la situazione. Fingere che tutto vada bene non è il modo migliore per andare avanti. Amore: in coppia, l’atmosfera non è all’insegna della comprensione dunque per oggi evitate argomenti delicati, soprattutto riguardanti la gestione delle finanze. Soli: cercate di essere meno critici e più tolleranti con le persone che incontrate. Più leggerezza sarà la benvenuta e conquisterete!