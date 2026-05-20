I carabinieri di Trinitapoli hanno arrestato un ragazzo di 27 anni, originario di Bari, con le accuse di maltrattamenti e violenza sessuale ai danni della compagna. Dopo la denuncia della donna, i carabinieri hanno ricostruito un quadro di violenze e minacce ben più ampio, segnato dal controllo che il 27enne esercitava quotidianamente sulla compagna. Secondo quanto ricostruito, infatti, il ragazzo, spinto da una gelosia ossessiva messa in atto con pressioni e controlli telefonici costanti, aveva fatto installare un GPS sull’auto della compagna per monitorarne sempre gli spostamenti.

Violenza sessuale e minacce

Stando a quanto emerso dalle indagini dei carabinieri, la donna era costretta a vivere spesso in isolamento in una casa di campagna senza mezzi di comunicazione, mentre il compagno sperperava il patrimonio di famiglia con il gioco d’azzardo. I carabinieri hanno inoltre documentato diversi casi di violenza sessuale ai danni della donna, avvenuti anche alla presenza della figlia minore della coppia. Infine, i carabinieri hanno scoperto che il 27enne, nel tentativo di curare la sua ludopatia, si sarebbe affidato ciecamente a un “santone”, il quale avrebbe celebrato alcuni riti con foto di famiglia infilzate da spilli e biancheria intima cosparsa di cera.