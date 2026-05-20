Mangiare uno snack la sera tardi è un’abitudine molto più comune di quanto si pensi. Dopo una giornata intensa, molte persone finiscono davanti alla TV o al computer con qualcosa da sgranocchiare, spesso senza fame reale. Ma quello che sembra un gesto innocuo potrebbe avere effetti più profondi del previsto sulla salute intestinale.

Secondo una nuova ricerca presentata al Digestive Disease Week 2026, la combinazione tra stress cronico e consumo di cibo dopo le 21 potrebbe influenzare negativamente il microbiota intestinale, aumentando anche il rischio di disturbi digestivi come gonfiore, stitichezza e alterazioni intestinali.

Il dato più interessante è che il problema non riguarderebbe soltanto cosa si mangia, ma soprattutto quando lo si fa. Gli studiosi parlano infatti di una vera connessione tra orologio biologico, stress e intestino, un asse che potrebbe avere effetti importanti sul benessere generale.

Mangiare tardi non influisce solo sul peso

Per anni il dibattito sull’alimentazione serale si è concentrato quasi esclusivamente sulle calorie e sull’aumento di peso. Oggi però la scienza sta iniziando a osservare un altro aspetto: il legame tra orario dei pasti e salute intestinale.

L’intestino segue infatti ritmi biologici molto precisi. Durante il giorno il corpo è più predisposto alla digestione, mentre nelle ore serali molte funzioni metaboliche rallentano gradualmente.

Consumare una parte importante delle calorie dopo le 21 potrebbe interferire con questi meccanismi naturali, soprattutto se associato a livelli elevati di stress.

Secondo il nuovo studio, chi mangia tardi e vive situazioni di stress cronico presenta un rischio significativamente più alto di sviluppare disturbi intestinali rispetto a chi mantiene orari alimentari più regolari.

Lo studio che collega stress, snack notturni e microbiota

La ricerca, guidata dalla dottoressa Harika Dadigiri del New York Medical College, ha analizzato due grandi database sanitari americani: il NHANES e l’American Gut Project.

Gli studiosi hanno individuato quello che definiscono “asse crononutrizione-stress”, ovvero il rapporto tra orari dei pasti, livelli di stress e salute digestiva.

I risultati hanno mostrato che le persone particolarmente stressate e abituate a consumare oltre il 25% delle calorie giornaliere dopo le 21 avevano probabilità molto più elevate di soffrire di alterazioni intestinali come diarrea, stitichezza e irregolarità digestive.

Inoltre, nei soggetti con elevato stress e snack serali frequenti è stata osservata una riduzione della diversità del microbiota intestinale, un parametro considerato fondamentale per il benessere dell’organismo.

Gli studiosi spiegano che una minore varietà batterica è spesso associata a una condizione chiamata disbiosi intestinale, collegata nel tempo a problemi digestivi, infiammazione e alterazioni metaboliche.

Il microbiota intestinale risente davvero dello stress?

Negli ultimi anni numerose ricerche hanno confermato l’esistenza di un forte collegamento tra cervello e intestino, noto come asse intestino-cervello.

Lo stress cronico può modificare la motilità intestinale, influenzare la digestione e alterare la composizione dei batteri intestinali. Quando a questo si aggiunge un’alimentazione disordinata o concentrata nelle ore notturne, gli effetti sembrano amplificarsi.

Uno studio pubblicato sulla rivista Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology ha evidenziato come i ritmi circadiani influenzino direttamente il microbiota intestinale e il metabolismo, suggerendo che mangiare in orari irregolari possa alterare l’equilibrio batterico intestinale.

Anche una ricerca pubblicata su Cell Metabolism ha mostrato che il consumo di cibo nelle ore biologicamente meno favorevoli può influenzare negativamente metabolismo, sensibilità insulinica e processi digestivi.

Il vero problema non è solo lo snack

Uno degli aspetti più interessanti emersi dalla ricerca è che non sarebbe necessariamente il singolo snack a causare problemi intestinali.

Gli esperti spiegano che il rischio aumenta soprattutto quando entrano in gioco più fattori contemporaneamente: stress elevato, sonno irregolare, alimentazione frammentata e consumo frequente di cibo nelle ore serali.

In pratica, mangiare occasionalmente qualcosa la sera non sembra essere pericoloso di per sé. Il problema nasce quando l’alimentazione notturna diventa una routine associata a tensione psicologica e ritmi sregolati.

Molte persone utilizzano infatti il cibo come risposta allo stress emotivo, finendo per mangiare più tardi e spesso in modo meno consapevole.

Anche snack “sani” possono influire sull’intestino

Uno dei punti che ha attirato maggiore attenzione è che gli effetti negativi non sembrano dipendere esclusivamente dal junk food. Secondo gli studiosi, anche alimenti considerati sani potrebbero interferire con i processi digestivi se consumati troppo tardi rispetto ai ritmi biologici naturali.

La sera infatti il corpo riduce gradualmente attività metabolica, sensibilità insulinica e produzione di enzimi digestivi. Questo significa che l’organismo potrebbe processare il cibo in modo meno efficiente rispetto alle ore diurne.

Gli esperti parlano sempre più spesso di crononutrizione, una disciplina che studia il rapporto tra alimentazione e orologio biologico.

Perché lo stress amplifica gli effetti negativi

Lo stress cronico aumenta i livelli di cortisolo, l’ormone coinvolto nella risposta fisiologica alle tensioni quotidiane. Valori elevati di cortisolo possono influenzare digestione, sonno, fame e accumulo di grasso addominale. Inoltre, chi è stressato tende più facilmente a sviluppare abitudini alimentari irregolari e a mangiare nelle ore serali.

Secondo gli esperti coinvolti nello studio, è proprio la combinazione tra stress e alimentazione notturna a produrre il maggiore impatto sull’intestino.

Questo potrebbe spiegare perché alcune persone sembrano tollerare meglio gli snack serali mentre altre sviluppano più facilmente gonfiore, pesantezza o disturbi digestivi.

È necessario smettere completamente di mangiare la sera?

Gli studiosi chiariscono che non esiste una regola rigida valida per tutti. Il punto centrale è evitare che gli snack notturni diventino un’abitudine costante legata a stress e disordine alimentare.

Anche gli orari lavorativi, il sonno e lo stile di vita influenzano il rapporto tra alimentazione e metabolismo. Per esempio, chi lavora su turni potrebbe avere ritmi biologici differenti rispetto a chi segue orari tradizionali.

Gli esperti consigliano soprattutto di mantenere una certa regolarità nei pasti, distribuire meglio le calorie durante il giorno e ridurre il carico alimentare nelle ore più tarde.

Negli ultimi anni la scienza ha scoperto che quasi tutti gli organi seguono ritmi circadiani precisi, compreso l’intestino.

Digestione, metabolismo, ormoni e attività batterica cambiano durante l’arco della giornata. Alterare continuamente questi ritmi potrebbe influenzare non solo il peso corporeo, ma anche infiammazione, qualità del sonno e salute metabolica.

Per questo motivo sempre più specialisti invitano a considerare non solo cosa mangiamo, ma anche quando lo facciamo.