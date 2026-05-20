Avrebbe costretto la compagna, madre di sua figlia, a subire violenze di vario tipo, anche di natura sessuale e anche in presenza della piccola. Per questo un uomo di 27 anni di Bari è stato arrestato dai carabinieri a Trinitapoli, nel nord Barese, con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale ai danni della compagna. A consentire l’arresto è stata la denuncia della vittima, stremata dalle continue aggressioni, psicologiche e fisiche, subite.

Il controllo sulla compagna

Il 27enne avrebbe anche tempestato di messaggi e telefonate la vittima, arrivando a posizionare un dispositivo Gps sulla sua auto per controllarne i movimenti quando la giovane usciva di casa. L’abitazione si trova in aperta campagna, isolata e difficile da raggiungere. La donna inoltre, non avrebbe avuto a disposizione né beni personali né famigliari che l’uomo avrebbe invece usato per scommesse e giochi d’azzardo.

Riti satanici per guarire dalla ludopatia

Dagli accertamenti investigativi dei carabinieri, coordinati dalla Procura di Foggia, è anche emerso che l’indagato nel tentativo di risolvere la propria dipendenza dal gioco d’azzardo si sarebbe rivolto a un santone partecipando così “a riti magici con foto di famiglia infilzate da spilli e biancheria intima cosparsa di cera con macabre dediche come Siate cenere insieme e complici insieme”, riferisce una nota dei militari. Il 27enne è in carcere.