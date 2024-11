L’oroscopo del 15 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 15 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 15 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Toro sosta nel vostro settore delle finanze: è una giornata in cui concedervi una gratificazione facendo attenzione a non sforare il budget. Considerate questo transito anche un’opportunità per eliminare alcune abitudini di spesa inutili. Stabilite dunque un budget e rispettatelo così da avere un maggiore senso di sicurezza! Al contempo il Plenilunio è congiunto a Urano: improvvisamente potreste avere un’idea brillante. Amore: in coppia, con il Plenilunio è tempo di passione ma al contempo a voi chiede di riflettere. Il morale non è al massimo e destreggiarvi tra tutte queste emozioni è complicato. Soli: l’umore non è al top, non siete socievoli come al solito. Rimandate incontri e appuntamenti romantici.

Oroscopo 15 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio nel vostro segno può far emergere delle emozioni che fino a oggi avete represso. Se riguardo a una relazione avete provato frustrazione, ora vorrete fare qualcosa al riguardo. La Luna Piena è una sorta di cambio di marcia, potrebbe essere un’opportunità per cambiare qualcosa o forse per voltare definitivamente pagina. Tuttavia evitate di prendere decisioni impulsive: è tempo di cambiare ma dovete sapere cosa volete. Amore: in coppia, con il partner ci sono delle tensioni, dovrete affrontare degli argomenti delicati e avrete la sensazione di non essere capiti. Soli: avvertite l’esigenza di stare per conto vostro. Vedrete il vostro status in modo più ottimista. E’ il momento perfetto per definire le priorità.

Oroscopo 15 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Toro sosta alle spalle del vostro segno: potrebbe rendervi consapevoli del vostro quotidiano e di quanto vi appaga. Se ne avete abbastanza, il Plenilunio vi spinge a fare un passo indietro e a pensare a come migliorare la situazione. È tempo di mollare quegli aspetti della vita che non funzionano più e fare spazio a qualcosa di più grande e migliore! L’importante è procedere con calma, così da non disperdere le energie. Amore: in coppia, siete agitati e nervosi, cercherete di dedicare attenzioni al partner ma senza troppa convinzione. Avete mille cose da fare! Soli: correte in tante direzioni ma alla fine, senza concludere niente. Potreste anche aver preso più appuntamenti contemporaneamente…

Oroscopo 15 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna Piena in Toro potrebbe accendere il desiderio di entrare in una nuova cerchia di amicizie in cui sentirvi a vostro agio. Sarete pronti ad aggiornare la lista dei contatti e chiudere con chi non è in sintonia con il vostro stile di vita. Se, inoltre, ritenete che una relazione d’amicizia sia diventata pesante, non ci sia più intesa, con la congiunzione tra il Plenilunio e Urano, non esiterete a chiudere e ciò aprirà la strada a legami più autentici! Amore: in coppia, c’è il risveglio del desiderio, della passione! Al contempo cercate di cambiare qualche abitudine motivo di tensioni evitabili. Soli: un amico/a potrebbe lanciare un invito che nasconde altro. Forse è attratto da voi e ricambiate. Ma siete pronti a impegnarvi?

Oroscopo 15 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Toro vi rende più emotivi del solito e fare finta di niente non sarà facile: potreste scatenare delle discussioni accese con chi vi circonda! Prima di aggredire, riflettete. Al contempo, la congiunzione tra il Plenilunio e Urano nel vostro settore della carriera, delle ambizioni potrebbe far arrivare improvvisamente un’offerta, un’opportunità oppure avrete la possibilità di fare passi avanti e migliorare la vostra reputazione. Amore: in coppia, rimanderete un progetto a due a cui tenevate molto. Non ne fate un dramma, è soltanto rinviato! Soli: una persona annullerà un appuntamento e senza dare uno straccio di spiegazione. Per ora, la cosa migliore è non reagire, rimanere in silenzio.

Oroscopo 15 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna Piena in Toro per il vostro segno è un transito eccellente: sarete attratti da idee e attività che potrebbero migliorare le vostre competenze, non ultimo seguire un corso di studi. È molto probabile, inoltre, che all’improvviso riemerga un’opportunità di lavoro che in precedenza non avete preso in considerazione e che ora, al contrario, si rivelerà perfetta per voi. Siete pronti per un cambiamento! Amore: in coppia, il partner è in sintonia con il vostro temperamento passionale e l’atmosfera oggi è bollente! Vivrete momenti intensi, molto piccantini… Soli: l’amore vi aspetta e non è escluso un colpo di fulmine. Il fascino, la sicurezza in voi stessi vi permettono di imboccare un nuovo percorso romantico.

Oroscopo 15 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il Plenilunio in Toro sosta nel vostro settore della trasformazione e che siate pronti o meno indica un grande cambiamento. Anche se inizialmente potrebbe sembrare inquietante, evitate di remare contro poiché sarà positivo! Potrebbe esserci, ad esempio, la necessità di eliminare una cattiva abitudine a cui vi state aggrappando da tempo. E ciò migliorerà la vostra vita. Nelle prossime due settimane vedrete la questione con maggiore chiarezza. Amore: in coppia, la giornata non è molto piacevole. I pianeti vi spingono a essere meno concilianti del solito. Persino con la dolce e amata metà! Soli: volete che gli altri si adattino alle vostre esigenze ma voi? Non dovete stupirvi se i flirt svaniscono in un batter di ciglia.

Oroscopo 15 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Toro sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali e potrebbe metterle alla prova. Se ci sono state delle tensioni oggi toccheranno il culmine e sarete costretti ad affrontare eventuali problemi irrisolti. Purtroppo potreste parlare impulsivamente e dire cose di cui in seguito pentirvi. Per oggi, la cosa migliore è tacere e definire chiaramente ciò che desiderate e ciò di cui avete bisogno dalle vostre relazioni. Amore: in coppia, i pianeti invitano il vostro segno a favorire il dialogo, a prestare attenzione ai desideri del partner e ascoltarlo/a! Soli: darete il via a una storia ma evitate di fare pressioni sull’altro/a affinché vi rassicuri! La nuova relazione ha tutte le possibilità di diventare stabile.

Oroscopo 15 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con La Luna Piena in Toro se da qualche tempo alcuni aspetti del quotidiano o del lavoro non funzionano più, oggi sarete spinti a prendere l’iniziativa e cambiare qualcosa. Non ultimo eliminare qualche cattiva abitudine. Sentite che “quando è troppo è troppo” e da ora in poi deciderete di seguire la voce del cuore, fare ciò che avreste dovuto attuare già da qualche tempo così da migliorare anche l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Amore: in coppia, una cenetta a sorpresa con il partner potrebbe rallegrare la serata e rafforzare la relazione spesso bistrattata… Soli: è una bella giornata per prendere cura del look, coccolarvi! Fatevi belli/e, mostrate il sorriso più affascinante: è l’arma fatale per conquistare!

Oroscopo 15 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il Plenilunio in Toro potreste rendervi conto che lavorate tanto, troppo a discapito della vostra vita personale, degli hobby che accendono il vostro entusiasmo, delle amicizie. E vi muoverete di conseguenza, soprattutto se avete la sensazione che nel lavoro state dando molto ma non ricevete in modo altrettanto adeguato. Nel giro delle prossime due settimane potreste ribaltare la situazione e recuperare del tempo per voi! Amore: in coppia, circolano tensioni, con il partner potrebbero esserci degli attriti, le sue osservazioni potrebbero innervosirvi. Calma, non scatenate inutili discussioni. Soli: uscite con gli amici, distraetevi! Soprattutto se una recente delusione d’amore vi ha spezzato il cuore.

Oroscopo 15 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Piena in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia e rappresenta una sfida a trovare un migliore equilibrio tra lavoro e vita personale. Se avete capito che nella professione avete impegnato parecchie energie, nell’arco delle prossime due settimane troverete il modo per ritagliare più tempo da dedicare a voi e alle persone care. Avete bisogno di una base personale sicura, all’insegna del comfort e del sostegno! Amore: in coppia, il cielo astrale rappresenta un invito al dialogo, a chiarire eventuali malintesi. Cercate di essere più tolleranti! Soli: sul fronte incontri oggi non ci sono novità. Cogliete l’occasione per riflettere su cosa vi aspettate dal futuro. Ci sarà una nuova storia d’amore!

Oroscopo 15 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio in Toro vi spinge ad andare oltre i soliti limiti, avrete idee originali e brillanti che usciranno fuori dall’ordinario e che proprio per questo nel lavoro o nella vita privata, potrebbero scatenare qualche critica da parte di chi vi circonda. Infischiatevene e fate di testa vostra! Ciò che direte e farete è esattamente ciò di cui avete bisogno per dare nuova energia e nuova vita a una situazione che sembra non andare da nessuna parte. Amore: in coppia, belle emozioni, tornano alla ribalta dei sentimenti rassicuranti. Grazie al dialogo, la fiducia reciproca è maggiore, c’è passione e sincerità! Soli: colpo di fulmine in programma, l’attrazione sarà irresistibile. Vivete il presente senza porvi domande.