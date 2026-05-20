A Esperance, in Australia, un ragazzo ha trovato una rana viva all’interno di un busta di insalata appena acquistata. Dopo lo stupore iniziale, il ragazzo ha deciso di liberare l’animale, raccontando poi l’insolita vicenda all’emittente Australian Broadcasting Corp. Il ragazzo, Rhys Smoker, ha raccontato di aver comprato l’insalata quello stesso giorno al supermercato. Durante la preparazione, Rhys ha iniziato a dire: “Hey, c’è una rana nella busta”. “Noi rispondevamo: dai stai scherzando – ha spiegato un’altra residente -. “Invece era vero”.

“C’era davvero una piccola rana nascosta. Ci siamo fatti tutti una risata”, hanno raccontato i due coinquilini dopo che Smoker ha mostrato loro la confezione di insalata con la rana all’interno, che il ragazzo ha chiamato Creg prima di liberarla. “Viviamo vicino a una diga, quindi è riuscita a tornare vicino all’acqua e uscire all’aperto. Abbiamo pensato di dedicarle un piccolo momento di saluto, suonando Crazy Frog”, ha raccontato infine Smoker.