L’oroscopo del 15 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 15 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 15 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)
La dissonanza tra la Luna con Mercurio e Marte indica che non sarà un mercoledì emotivamente facile. Queste vibrazioni potrebbero scatenare lotte di potere, far oltrepassare i limiti, creare irritazione e problemi di comunicazione. Dovrete dunque fare del vostro meglio per mantenere la calma. Chi vi circonda potrebbe essere permaloso e voi, non valutando bene le vostre reazioni, rischiate di creare delle discussioni. Amore: in coppia, evitate di far ingelosire la persona amata: non è la tattica giusta per attirare la sua attenzione. Soli: smettete di sognare la persona ideale, non esiste! Guardatevi intorno, quella giusta probabilmente non è lontana.
Oroscopo 15 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)
Oroscopo 15 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)
E’ una giornata in cui avvertite stanchezza e con la dissonanza tra la Luna in Leone con Mercurio e Marte in Scorpione, sarete irritabili, sul posto di lavoro un collega potrebbe rimproverarvi di qualcosa in modo aggressivo. Anche se è dalla parte della ragione penserete che non dove rivolgersi a voi in questo modo. In questo caso, ditelo chiaramente con un certo distacco ed evitate discussioni accese. Amore: in coppia, le preoccupazioni professionali stanno invadendo la relazione. E anziché chiarire con dolcezza, vi chiudete. Soli: incontrare persone nuove dipende solo da voi! Il vostro atteggiamento oggi è freddo è respingente.
Oroscopo 15 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)
La Luna in Leone è dissonanza con Mercurio e Marte in Capricorno: il transito potrebbe comportare discussioni, qualcosa probabilmente vi infastidisce e potreste provare forte irritazione e visto che avete grande coraggio, essere spinti a dire la vostra verità senza girarci intorno. Fate pure se non potete farne a meno ma ricordate che è importante mantenere la pace. Se la tensione dovesse montare, uscire di casa anche solo per una passeggiata sarà utile non solo a voi, ma anche agli altri. Amore: in coppia, privilegiate il dialogo anche se oggi siete avari di parole. Soli: il vostro fascino attira ma in caso di rivalità, rinuncerete a una conquista.
Oroscopo 15 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)
La dissonanza tra la Luna con Mercurio e Marte, per il vostro segno non è negativa: vi fa toccare con mano il potere che avete su chi vi circonda, in particolare le persone care, ma soprattutto vi dota di grande lucidità. Le vedete per come sono veramente e siete pronti a esprimervi con estrema franchezza. Tuttavia, scegliete con cura le parole: la sincerità ha un grande valore ma il tatto non ha prezzo. Amore: in coppia, il partner vi rassicurerà sui suoi sentimenti e vi sentirete amati e protetti. La serata è all’insegna della totale serenità. Soli: non lasciatevi incantare dalle belle parole di una persona che vi corteggia. È meglio essere cauti.
Oroscopo 15 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Il desiderio odierno è quello di lanciarvi negli acquisti, anche on line, ma ciò non significa appagarlo: chiudete il bancomat e il portafoglio in un cassetto! Anche se avete voglia di fare shopping, meglio adottare un atteggiamento cauto. Lo stesso che dovreste avere quando vi esprimete poiché potreste trovarvi di fronte a persone un po’ troppo aggressive che reagiranno con veemenza alla minima parola che direte. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi qualche rimprovero. Accettateli senza batter ciglio e parlatene. Alcuni sono giustificatii. Soli: con una persona che vi corteggia potreste essere stati poco delicati e ve lo dirà. Cercate di correggere il tiro.
Oroscopo 15 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
La Luna in Leone è in dissonanza con Mercurio e Marte nel vostro segno: in casa potreste sentirvi poco rispettati, un familiare, forse un figlio adolescente, potrebbe provocarvi e uscirete fuori dai gangheri. Calma, evitate di scatenare litigi. Al contempo, anche se la lista delle cose da fare sembra infinita, mettendovi sotto pressione non concludereste molto per cui affrontate un compito alla volta. Amore: in coppia, il dialogo è complicato, siete infastiditi e insoddisfatti per qualcosa. Rilassatevi! Soli: avete la sensazione che nessuno vi ascolti. Si tratta di tensioni solo temporanee, nel frattempo, prendete cura di voi stessi e del vostro benessere.
Oroscopo 15 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Le dissonanze odierne vi spingono a trovare una chiusura su questioni importanti riguardanti la vostra vita ma tuttavia non devono prendere totalmente il sopravvento. I prossimi giorni faranno arrivare nuove possibilità e dovete sfruttare al meglio il vostro talento. Risolvere cose del passato va bene ma è importante anche creare nuove opportunità d’aiuto a costruire un futuro positivo. Amore: in coppia, se aspettate un cambiamento nel comportamento del partner, oggi ci sarà. Ha recepito il messaggio. Soli: un/a ex potrebbe tornare alla carica. Avete libera scelta: continuare o meno a frequentarvi. In entrambi i casi, non avrete problemi.
Oroscopo 15 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Oroscopo 15 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Sfruttate le belle vibrazioni di Venere in Bilancia per mettervi al riparo da eventuali discussioni accese con chi vi circonda, in particolare con persone che detengono l’autorità: non saranno d’accordo con quanto direte oppure non daranno il via libera a una vostra richiesta. Anche se sarete furibondi mantenete la calma: è aul punto di arrivare una buona notizia che farà rinascere la fiducia in un futuro migliore. Amore: in coppia, con il partner imboccherete nuove direzioni che porteranno a un’attività a cui non avete mai pensato! Soli: più intraprendenti e ciò negli affari di cuore vi permetterà di avere successo, di conquistare a occhi chiusi.
Oroscopo 15 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La Luna in Leone è in dissonanza con Mercurio e Marte in Scorpione, al vostro segno annuncia l’arrivo di notizie od opportunità entusiasmanti potrebbero scatenare un senso di urgenza, ma evitate di mettervi sotto pressione al punto di muovervi a un ritmo insostenibile. Al contempo, se qualcuno dovesse muovere dei rimproveri ingiusti, non dovete tacere ma mostrare apertamente il vostro dissenso. Amore: in coppia, atmosfera giusta per lanciarvi in una avventura insieme al partner. Avete entrambi il desiderio di evolvere verso una vita più appagante. Soli: grande fascino, non avete problemi a conquistare e oggi nessuno potrà resistervi.