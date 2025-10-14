Cosa dice l’oroscopo del 15 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

La dissonanza tra la Luna con Mercurio e Marte indica che non sarà un mercoledì emotivamente facile. Queste vibrazioni potrebbero scatenare lotte di potere, far oltrepassare i limiti, creare irritazione e problemi di comunicazione. Dovrete dunque fare del vostro meglio per mantenere la calma. Chi vi circonda potrebbe essere permaloso e voi, non valutando bene le vostre reazioni, rischiate di creare delle discussioni. Amore: in coppia, evitate di far ingelosire la persona amata: non è la tattica giusta per attirare la sua attenzione. Soli: smettete di sognare la persona ideale, non esiste! Guardatevi intorno, quella giusta probabilmente non è lontana.

La giornata non inizia in modo sereno: emozioni forti, discussioni con le persone care potrebbero scatenare nervosismo e agitazione. La soluzione? Mantenere un atteggiamento distaccato e mettere l’armonia al primo posto. In questo modo eviterete che lo stato d’animo si ripercuota sul posto di lavoro, sugli impegni, avere difficoltà a concentrarvi e trascurare dettagli importanti che comporterebbero qualche problema. Amore: in coppia, problemi con il partner ma perché siete intransigenti con voi stessi e l’altro/a. Soli: una recente rottura o una storia stroncata sul nascere occupa ancora i vostri pensieri. E a sorpresa potrebbe esserci un ritorno.

Oroscopo 15 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui avvertite stanchezza e con la dissonanza tra la Luna in Leone con Mercurio e Marte in Scorpione, sarete irritabili, sul posto di lavoro un collega potrebbe rimproverarvi di qualcosa in modo aggressivo. Anche se è dalla parte della ragione penserete che non dove rivolgersi a voi in questo modo. In questo caso, ditelo chiaramente con un certo distacco ed evitate discussioni accese. Amore: in coppia, le preoccupazioni professionali stanno invadendo la relazione. E anziché chiarire con dolcezza, vi chiudete. Soli: incontrare persone nuove dipende solo da voi! Il vostro atteggiamento oggi è freddo è respingente.

Oroscopo 15 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Leone è dissonanza con Mercurio e Marte in Capricorno: il transito potrebbe comportare discussioni, qualcosa probabilmente vi infastidisce e potreste provare forte irritazione e visto che avete grande coraggio, essere spinti a dire la vostra verità senza girarci intorno. Fate pure se non potete farne a meno ma ricordate che è importante mantenere la pace. Se la tensione dovesse montare, uscire di casa anche solo per una passeggiata sarà utile non solo a voi, ma anche agli altri. Amore: in coppia, privilegiate il dialogo anche se oggi siete avari di parole. Soli: il vostro fascino attira ma in caso di rivalità, rinuncerete a una conquista.

Oroscopo 15 ottobre Leone (23 lugli0-23 agosto)

La Luna nel vostro segno è in dissonanza con Mercurio e Marte: è un mercoledì in cui siete più sensibili del solito, rischiate di essere sopraffatti dalle emozioni, vostre e di chi vi circonda. Evitate di fare di tutto per soddisfare gli altri o fingere che tutto vada bene quando è esattamente il contrario e sotto sotto invece provate rancore. Dal pomeriggio, l’atmosfera sarà meno agitata: pensate a voi stessi, cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, ricordate di adattare le vostre decisioni a quelle del partner. Parlare vi farà evolvere e crescere insieme. Soli: darete una seconda possibilità a una persona incontrata di recente. E potrebbe andare alla grande.