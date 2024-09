L’oroscopo del 19 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 19 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 19 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna nel vostro segno vi rende molto dinamici ma non solo, potreste avere idee brillanti per guadagnare qualche soldo extra. Il buon aspetto Sole-Urano rappresenta il momento ideale per esaminare le finanze, il budget o delle opportunità finanziarie che arriveranno all’improvviso: vi permetteranno di concentrarvi su una vita lavorativa e un programma quotidiano più sani. Amore: in coppia, tenete sotto controllo l’aggressività anche attraverso l’eros! Create un’atmosfera bollente. Soli: potrebbero esserci incontri romantici inattesi ma è anche la giornata giusta per chiedere un appuntamento alla persona che vi attrae.

Oroscopo 19 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Sole-Urano siete particolarmente entusiasti, ottimisti e oltre che dotati di splendide energie anche di un eccellente intuito. Un’opportunità inaspettata o una scintilla di ispirazione potrebbero farvi entrare in una spirale creativa. Non reprimete questo slancio poiché potreste escogitare qualcosa di spettacolare! Tuttavia, evitate di farvi coinvolgere nei problemi degli altri. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di una scossa: trovate qualcosa di nuovo e divertente da fare insieme! Soli: cambiare le abitudini porterà a un’evoluzione della vita amorosa. Concedetevi, se volete, un’avventura passionale.

Oroscopo 19 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Avete il desiderio di stabilire un maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata e probabilmente apporterete dei cambiamenti positivi al programma quotidiano. il buon aspetto Sole-Urano inoltre, potrebbe offrire delle soluzioni a una questione che da un po’ è motivo di perplessità. Di qualunque cosa si tratti sarete piacevolmente sorpresi. E’ un’ottima giornata per dare il via a nuovi progetti. Amore: protettivi, generosi nei confronti del partner, oggi aprirete la porta alla felicità a due! Soli: la solitudine, tranquilli, non vi accompagnerà ancora per lungo tempo. In vista ci sono numerose conquiste romantiche.

Oroscopo 19 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con il buon aspetto Sole-Urano siete molto determinati e fiduciosi riguardo al futuro, siete pronti ad affrontare una sfida impegnativa ma da cui trarrete grande soddisfazione. La carriera e le relazioni sembrano dunque molto promettenti e non dovete rimandare alcuna iniziativa! Alcune conversazioni con i colleghi potrebbero inoltre essere d’aiuto a concretizzare un’aspirazione. Amore: in coppia, potreste essere irritati con il partner. Forse volete fare qualcosa di diverso ma non è d’accordo. Trovate un compromesso. Soli: la vita amorosa potrebbe avere una svolta inaspettata. Bando alla timidezza e date il via a una storia.

Oroscopo 19 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Sole-Urano accentua la vostra ambizione. Cosa volete realizzare? Con questo transito, potreste chiedervi se nel lavoro siete apprezzati e compensati in modo adeguato. Tutto ciò che avete realizzato è prezioso ma potrebbe essere necessario essere più sicuri di voi stessi nel chiedere uno stipendio giusto e nel far sapere che siete professionisti molto ricercati. Amore: in coppia, regnano la complicità e la gioia di vivere! Con il partner avrete belle e sincere conversazioni, esprimerete cose non dette. Soli: l’amore è al centro dei vostri pensieri ma avrete la pericolosa tendenza a farvi delle illusioni. Cautela.

Oroscopo 19 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Urano vi rende positivi e produttivi più del solito, dedicherete del tempo puntando a concretizzare le vostre idee. Evitate di esagerare e per il momento non impegnatevi più del necessario. Infine, state alla larga da persone e situazioni che vi hanno appesantito, irritato o che non vi piacciono. Siete in una fase di trasformazione, potete percorrere un nuovo cammino! Amore: in coppia, lasciate che a prendere il timone delle situazioni sia la dolce metà. Una volta rilassati, vedrete un suo lato inedito che amerete e apprezzerete. Soli: i passaggi accentuano la vostra sensualità e assicurano un grande successo.

Oroscopo 19 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Il buon aspetto Sole-Urano potrebbe accendere il desiderio di approfondire una relazione d’amicizia e farvi ignorare l’istinto. Probabilmente vi sta dicendo che non è un rapporto giusto per voi e non durerà nel tempo. La sensazione è che la persona rappresenti una ventata d’aria fresca ma alla fine potrebbe trattarsi di un accordo che svanirà. Il lato positivo è che imparerete qualcosa che non dimenticherete. Amore: in coppia, siete sospettosi nei confronti del partner e l’osservate con attenzione. Finché non avete prove concrete, mantenete la calma. Soli: vi sentite esclusi e un po’ arrabbiati con tutti. Andrà meglio domani.

Oroscopo 19 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto Sole-Urano potrebbero arrivare delle opportunità rare quanto insolite di lavoro. Un ex collega, ad esempio, potrebbe chiamarvi all’improvviso e offrire una proposta incredibilmente allettante. Potrebbe esserci inoltre la possibilità di lavorare con gli amici. Di qualunque cosa si tratti considerate questa opportunità come un dono prezioso di potenziale stabilità e sicurezza. Amore: non siete dell’umore giusto per far passare alcune cose. E invece dovreste: è inutile essere testardi. Soli: determinati a mettere le carte in tavola per chiarire un flirt. Basta con le chiacchiere inutili. Oggi andrete dritti al punto.

Oroscopo 19 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Sole-Urano, per mantenervi potreste desiderare di fare qualcosa di diverso. Forse siete annoiati dal lavoro, frustrati dalla lentezza del ritmo o dalla mancanza di apprezzamento. Ma potrebbe esserci un colpo di scena: ovvero accettare una nuova e interessante offerta di lavoro che arriverà in modo inaspettato. E questa opportunità potrebbe cambiare le carte in tavola. Amore: in coppia, la passione mette a entrambi le ali. Poi, a poco a poco, si trasforma in una relazione serena senza indebolire l’amore reciproco. Soli: è una giornata piena di colpi di scena, i nuovi incontri preludono a belle storie d’amore.

Oroscopo 19 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Nella professione potrebbe essere il momento di intraprendere un percorso non convenzionale o innovativo, soprattutto se accetterete di uscire dalla vostra zona di comfort. Partite alla ricerca di nuove opportunità professionali che potrebbero davvero coinvolgervi ed entusiasmarvi. Una volta fatta una selezione, il resto andrà a posto e vi allontanerete da ciò che non vi convince. Amore: in coppia, l’atmosfera è tesa, la mancanza di comunicazione può disturbare l’accordo e la complicità. Soli: siete molto esigenti, date troppa importanza ai dettagli e con questo atteggiamento vi perdete la possibilità di fare nuovi incontri romantici.

Oroscopo 19 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Sole-Urano rappresenta un invito a rendere più solide le fondamenta che avete costruito, soprattutto riguardo alla casa e alla famiglia. In questo modo vi metterete al riparo da problemi imprevisti. Se siete in una fase di trattativa con la banca o per una vendita o un acquisto, le conversazioni avranno una svolta positiva. La firma di un contratto sarà la conferma che concluderete un affare. Amore: in coppia, grandi cambiamenti in programma., prenderete decisioni necessarie e importanti. Soli: in vista c’è una svolta affettiva. Un incontro può essere inaspettato, improvviso o del tutto folle, ma arriva come per magia!

Oroscopo 19 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il Plenilunio di ieri nel vostro segno ha aperto la strada alle novità e anche oggi avvertite questa ventata d’aria fresca. Ma è il momento di recuperare le energie e ricaricare le batterie. Prendete cura di voi stessi, delle vostre esigenze ma con l’armonia tra la Luna in Ariete e Giove in Gemelli, evitate di eccedere con i peccati di gola, ovvero di esagerare con cibo e bevande (alcoliche). Amore: un malinteso può creare un disaccordo temporaneo. Cercate di calmare le acque. Soli: ma volete veramente una storia stabile? Volendo oggi ci sarà la possibilità ma sembra che vi divertirete a flirtare a tutto campo, senza impegnarvi.