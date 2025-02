Cosa dice l’oroscopo del 2 febbraio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 febbraio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una bella domenica, in cui la capacità di concentrarvi è ottima. Che lavoriate o meno, avete splendide energie e affrontate responsabilità, compiti e impegni con determinazione. La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Mercurio e potete mettere in conto l’arrivo di buone notizie, se di recente avete fatto delle richieste valutate la possibilità di tornare alla carica poiché otterrete risposte positive. E stasera chiudete il fine settimana uscendo con gli amici e i familiari. Amore: in coppia, di buon umore, romantici e spinti a godervi la vita con la dolce metà Soli: negli affari di cuore, avete capito cosa volete e cosa invece non volete più!

Oroscopo 2 febbraio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna in Ariete sosta alle spalle del vostro segno e potrebbe scatenare la voglia di stare per conto vostro così da rigenerare le energie e riflettere su alcune questioni. Fate pure ma evitate di rimuginare e per quanto possibile cercate di rimandare eventuali conversazioni importanti. In questo momento è fondamentale trovare un aspetto piacevole nel vostro lavoro. Di qualsiasi cosa possa trattarsi, è importante trovare qualcosa che vi faccia sentire positivi. Amore: in coppia, i pianeti amplificano le emozioni, per cui cercate di mantenere la calma. Soli: la solitudine vi pesa e potreste innamorarvi del primo/a che vi lancia uno sguardo languido.

Oroscopo 2 febbraio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Mercurio in Acquario, indica che è la giornata ideale per incontrare gli amici di persona oppure entrare in contatto sui social media. Al contempo, potrebbe ripresentarsi un’ottima opportunità e ora sarete pronti ad acchiapparla al volo, mettervi in gioco con entusiasmo. Tenete presente che mentre puntate a fare passi avanti, dietro di voi ci sono gli amici, i familiari, che vi seguono e vi supportano con affetto in ogni singola fase. Amore: in coppia, volete chiarire una situazione e lo farete: siete entrambi disponibili al dialogo. Soli: se un incontro ha scatenato forti emozioni, vorrete parlarne con un amico. Meglio con il/la diretto interessato/a.

Oroscopo 2 febbraio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro in questo momento siete spinti più che mai a progredire, a concludere i vostri progetti. La presenza della Luna in Ariete vi regala le energie giuste per entrare in azione! Potreste sentirvi pronti a prendere l’iniziativa, soprattutto se prenderete in considerazione le esperienze e le competenze. La voglia di andare avanti c’è tutta ma prima di agire, valutate con attenzione ed evitate l’impulsività. E’ il vostro momento di crescita e dovete sfruttarlo al meglio! Amore: in coppia, siete irritabili e, seppure involontariamente, rischiate di offendere il partner. Soli: tenete sotto controllo l’ipersensibilità. Pensate al futuro e non buttatevi giù!

Oroscopo 2 febbraio Leone (23 luglio-23 agosto)

Al vostro segno non piace la routine e con la Luna in Ariete potete movimentare piacevolmente la giornata. E’ in buon aspetto con Mercurio, dunque rende facile stabilire delle alleanze o fare progetti futuri. Non è escluso che oggi rivedrete un amico del passato e grazie a un interesse che avete in comune, ritroverete di nuovo la complicità che avevate un tempo. L’incontro rappresenta un’opportunità per riprendere il legame che si rivelerà particolarmente gratificante. Amore: in coppia, buona intesa con il partner, l’amore oggi ha la priorità! Soli: sfruttate i vantaggi del vostro status, non volete complicazioni e vivete flirt, avventure passionali.

Oroscopo 2 febbraio Vergine (24 agosto-23 settembre)

E’ una domenica in cui siete molto intraprendenti, dinamici e pronti a entrare in azione, non ultimo per introdurre qualche nuova abitudine così da migliorare il benessere psicofisico. In generale oggi siete spinti a mettere ordine nella vostra vita. Il buon aspetto Luna-Mercurio è perfetto per eliminare qualsiasi oggetto superfluo o una situazione che vi pesa. Allontanare lo stress può anche significare chiudere con alcune persone conosciute online e che non vi interessa più seguire. Amore: in coppia, voglia di cambiamento ma prima di parlarne, sondate lo stato d’animo del partner. Soli: deciderete di cambiare radicalmente approccio. E’ una buona idea!

Oroscopo 2 febbraio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la Luna in Ariete in armonia con Mercurio in Acquario è una domenica in cui la noia non sarà di casa dunque dovete uscire e divertirvi, vivere qualche nuova esperienza. Il transito è perfetto per rafforzare le relazioni per cui lanciate inviti agli amici! Trascorrere del tempo in compagnia delle persone a cui volete bene vi ricorderà – a volte dovete ammettere che lo dimenticate – inoltre chi siete, accentuerà la vostra autostima e valorizzerà quelle qualità che vi rendono unici! Amore: in coppia, in sintonia perfetta con il partner, avete gli stessi desideri! Soli: a caccia di un nuovo amore e un incontro con una persona affascinante, promette belle emozioni.

Oroscopo 2 febbraio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Grazie al buon aspetto tra la Luna in Ariete e Mercurio in Acquario, un evento positivo oggi vi restituirà quello slancio di cui avete parecchio bisogno. Se i giorni recenti sono stati impegnativi, gli avvenimenti odierni potrebbero essere un balsamo lenitivo, sarete più felici e ottimisti. Potrebbe arrivare un regalo inatteso oppure una relazione fare un passo avanti positivo o, ancora, un’uscita con gli amici sarà divertente. In ogni caso finalmente potrete rilassarvi. Amore: in coppia, i passaggi odierni potrebbero spingere a prendere delle decisioni radicali e avete il sostegno del partner. Soli: per oggi, l’amore non è una priorità. Rimanderete un appuntamento.

Oroscopo 2 febbraio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Pronti a trovarvi al centro della scena? Lavoro o vita personale siete in grado di trovare soluzioni creative a qualsiasi problema. Determinazione, voglia di entrare in azione vi faranno ottenere ottimi risultati. Siete di buon umore, ottimisti, potreste avvertire un’ondata di energia e felicità. Una conversazione potrebbe portare a una collaborazione entusiasmante o all’inizio di un’amicizia significativa. In generale è una giornata in cui riunire gli amici più cari. Amore: in coppia, le conversazioni saranno d’aiuto ad allontanare i dubbi e in caso di tensioni troverete un compromesso. Soli: affascinanti, attraenti, un nuovo incontro potrebbe regalarvi la felicità.

Oroscopo 2 febbraio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Ariete è in buon aspetto con Mercurio in Acquario: prendete cura di voi stessi senza sentirvi in colpa! Date la priorità alle vostre esigenze, stabilite dei limiti con le persone che richiedono eccessiva attenzione. Il tutto senza inventare scuse: chi vi circonda apprezzerà prima di ogni altra cosa, la sincerità. Cercate di ricordare che aver bisogno di una pausa di relax, ritagliare del tempo solo per voi, è un valido motivo per sganciarvi – per un po’- dagli amici e dalla famiglia. Amore: in coppia, passione al top, il partner sarà al centro della vostra attenzione. Soli: sarete corteggiati e una persona stuzzicherà la vostra curiosità. Vi farà innamorare!

Oroscopo 2 febbraio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto tra la Luna in Ariete e Mercurio nel vostro segno, i neuroni brillano, siete mentalmente veloci e precisi. Il transito è perfetto per dare il via a tutte le conversazioni che di recente avevate intenzione di fare e che avete rimandato oppure vi siete trovati di fronte a un muro. Non abbiate timore di parlare poiché qualsiasi conversazione andrà a vostro vantaggio. Amore: in coppia, gli aspetti odierni favoriscono il dialogo: sarà d’aiuto a risolvere piccoli e grandi problemi. Soli: uscite e divertitevi! Aprirvi al mondo circostante, a persone che sono il vostro opposto o non sono i tipi che solitamente scegliereste, può essere positivo.

Oroscopo 2 febbraio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Ariete, le finanze saranno al centro della vostra attenzione e riesaminerete le entrate così eventualmente da riequilibrare il budget. Al contempo, con questo transito è la giornata ideale per cercare accordi più soddisfacenti sul profilo finanziario, scovare nuove strade lavorative così da guadagnare di più. Infine, oggi è importante evitare che i bisogni di chi vi circonda catturino la vostra attenzione al punto che i vostri passino in secondo piano. Amore: in coppia, piccole critiche del partner non vi faranno piacere ma anziché replicare fingerete indifferenza. Soli: potreste ripensare con un po’ di nostalgia a una storia d’amore del passato.