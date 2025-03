Cosa dice l’oroscopo del 2 marzo per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 2 marzo Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Sole-Giove, avete voglia di rivedere le vostre priorità. Esaminerete il programma quotidiano così da esaminare ciò che non funziona più. Forse avete intenzione di avviare un’attività in proprio o imparare una nuova abilità o hobby. Oppure state cercando di migliorare il vostro benessere o avere più tempo a disposizione per rilassarvi: tagliare i rami secchi sarà d’aiuto. Amore: in coppia, un po’ nervosi, è meglio se non direte nulla. Una parola sbagliata e la giornata sarà seriamente compromessa. Soli: potrebbe contattarvi un/a ex: il fatto vi sorprenderà e vi riporterà al passato. Si risveglieranno vecchi sentimenti. Ma i passaggi odierni a voi parlano invece di rinnovamento…

Oroscopo 2 marzo Toro (22 aprile-20 maggio)

Se la situazione finanziaria al momento è confusa, avrete ottime idee per risparmiare e guadagnare di più. Non accadrà nel giro di un giorno ma nelle prossime settimane ci sarà un’inversione di tendenza. Con la dissonanza Sole-Giove oggi siete più generosi del solito, rischiate di spendere troppo, di sprecare il denaro guadagnato con fatica ed esagerare può essere un problema. Amore: in coppia, in programma c’è una serata molto intima, trascorrerete momenti di sensualità e complicità. Soli: un’uscita con gli amici vi permetterà di conoscere una persona: cederete alla passione senza paura di sbagliare.

Oroscopo 2 marzo Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la dissonanza tra il Sole in Pesci e Giove nel vostro segno potreste essere spinti a pensare in grande e fare tutto di testa vostra al punto che darete a chi vi circonda la sensazione che siate arroganti. Il transito vi rende impazienti, con la tendenza a ignorare le regole e ciò scatenare delle tensioni. Non è il momento di far rispettare la vostra volontà poiché potrebbe ritorcersi contro di voi. Amore: in coppia, farete ridere e divertire la dolce metà e i problemi quotidiani voleranno via! Soli: domenica favorevole agli incontri romantici, soprattutto quelli virtuali. Se non siete ancora registrati su un sito, che aspettate?

Oroscopo 2 marzo Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Sole-Giove, oggi potreste esserci un conflitto interiore tra la famiglia e la carriera. Sarete inclini a trascorrere più tempo in casa, con le persone care e al contempo avrete voglia di ampliare il percorso professionale. L’aspetto astrale rappresenta una sfida: dovete trovare il tempo per entrambi i settori senza che l’uno prevalga sull’altro. Ma voi, alla fine, cosa desiderate? Amore: in coppia, se volete passare una serata bollente, visto che la passione è al top organizzate una cenetta oppure un’uscita romantica. Soli: inviti e flirt, darete il via al gioco di seduzione con chiunque accenda il vostro interesse.

Oroscopo 2 marzo Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Sole-Giove potreste rendervi conto che nel lavoro è necessario introdurre alcuni indispensabili cambiamenti. Il transito vi fa sognare e pensare in grande ma attenzione alla tendenza a strafare, imboccare il percorso sbagliato. Se avete fatto il passo più lungo della gamba, riflettete dunque sulla vostra capacità di affrontare realisticamente la situazione. Amore: in coppia, potreste avere difficoltà a capirvi, nonostante il reciproco amore. Forse entrambi pretendete un po’ troppo? Soli: dovreste evitare di correre dietro a chi mostra indifferenza nei vostri confronti e puntare l’attenzione altrove!

Oroscopo 2 marzo Vergine (24 agosto-23 settembre)

La dissonanza Sole-Giove sarete spinti a dare un colpo d’acceleratore così da realizzare le ambizioni, raggiungere gli obbiettivi. Definite chiaramente i passi da compiere e al contempo scegliete con saggezza le persone da frequentare. Ci sarà, infatti, chi vi incoraggerà, vi offrirà tutto il sostegno di cui avete bisogno ma altri potrebbero mettere in dubbio i vostri piani. In questo caso, prendete le distanze. Amore: in coppia, evitate di scatenare una discussione per ogni piccola cosa. Se il partner è poco paziente, ci saranno delle tensioni. Soli: avete davvero voglia di incontrare l’amore? C’è chi vi corteggia ma siete poco motivati.

Oroscopo 2 marzo Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui avete voglia di uscire dalla solita routine, distrarvi, fare qualcosa di divertente ma dovrete fare i conti con obblighi e responsabilità, il che vi peserà parecchio. Con la dissonanza Sole-Giove la cosa migliore prima di dedicarvi alle attività che accendono il vostro entusiasmo è quella di avere un approccio realistico e concentrarvi su ciò che dovete portare a termine. Amore: in coppia, il partner vi sostiene, vi aiuta a risolvere un problema o a vedere le cose in modo positivo. E’ la felicità. Soli: sarete piacevolmente sorpresi dal comportamento di una persona che vi attrae.

Oroscopo 2 marzo Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Sole-Giove punta i riflettori sul vostro talento nascosto e sul quotidiano lavorativo. Potreste scoprire che i vostri sforzi non sono passati inosservati e ricevere apprezzamento da colleghi e boss per la dedizione, l’abilità e la professionalità. Ve lo siete guadagnato! Se nel recente passato avete avuto dei dubbi sulla vostra competenza, oggi svaniranno. Amore: in coppia, è una domenica in cui ottenere dal partner ciò che desiderate, sarà un gioco da ragazzi. Soli: è la giornata giusta per osare, lanciarvi nella conquista e dichiarare i vostri sentimenti alla persona che vi attrae. Non avrete delusioni.

Oroscopo 2 marzo Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La dissonanza Sole-Giove, in casa segnala una domenica poco tranquilla. Se avete intenzione di realizzare un progetto domestico sarà indispensabile avere il consenso di tutti i familiari. Prendere delle decisioni oggi può essere complicato: voi dite una cosa e le persone care ne dicono un’altra. Se volete trovare un terreno di intesa è il momento di essere elastici e scendere a qualche compromesso. Amore: in coppia, esprimete i sentimenti che provate per la dolce metà: toccherete il suo cuore. Soli: se scambiate sms e telefonate con una persona, andate avanti. Sapete bene come farvi desiderare.

Oroscopo 2 marzo Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Sole-Giove la routine oggi vi pesa parecchio e fa emergere una forte insoddisfazione, potreste avvertire parecchio il peso delle responsabilità. Se non volete sentirvi stressati, evitate di cadere nella trappola dell’esagerazione. Al contempo, potreste rendervi conto di quanto siete legati alle situazioni e alle aspettative degli altri. Allontanatevi da tutto ciò che non funziona più. Amore: in coppia, per non entrare in conflitto evitate di chiedere l’impossibile. Provate a vedere il lato positivo. Soli: negli affari di cuore, circola un rinnovato ottimismo. Muovetevi di conseguenza.

Oroscopo 2 marzo Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la Luna in Ariete, avete una dose di coraggio in più che vi consente di fare qualcosa che avete in mente da un po’ di tempo. Fare i primi passi vi consentirà di superare il primo ostacolo e in seguito procedere veloci. Nei prossimi giorni potreste dover prendere una decisione. Coinvolgere altre persone sarà d’aiuto ad alleviare la pressione, soprattutto se è collegata a un progetto che comporta una spesa impegnativa. Amore: in coppia, volete trovare un ideale di vita a due? Dialogate, trovate un compromesso. Soli: potreste dare il via a una nuova storia d’amore oppure chiuderne una iniziata di recente.

Oroscopo 2 marzo Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ una domenica in cui porvi delle domande: avete impegnato gran parte delle energie senza avere un ritorno finanziario adeguato e siete insoddisfatti? Con i passaggi attuali avrete la possibilità di aumentare le entrate grazie anche alle conoscenze. Ampliate il più possibile i contatti – anche sul posto di lavoro – e troverete sicuramente chi sarà pronto a sostenervi, a dare una mano. Amore: in coppia: parlerete di cosa vi aspetta nei prossimi mesi. Esprimendo con calma i i reciproci dubbi, creerete un nuovo slancio. Soli: accettate gli inviti e apritevi a nuove possibilità. Flirtate liberamente senza pressioni e godetevi l’indipendenza.