Cosa dice l’oroscopo del 20 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Il Sole sbarca in Acquario: fino al 18 febbraio, se avete bisogno di una mano per raggiungere un obbiettivo la otterrete facilmente. Il transito punta i riflettori sulla vita sociale, potreste desiderare di entrare in una nuova cerchia di amicizie o voler rompere il ghiaccio con persone che vi entusiasmano o che condividono i vostri obbiettivi. E’ ora di uscire e socializzare. Anche sul fronte lavoro, il transito vi motiverà a stringere contatti online e offline per migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, desiderate appagare il partner, renderlo/a felice. E’ una giornata di baci e abbracci appassionati. Soli: Cupido può bussare alla vostra porta. Nessuno sarà in grado di resistere al vostro fascino. Vi aspettano splendide emozioni.

Oroscopo 20 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con l’arrivo del Sole in Acquario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, è il momento di rafforzare la sicurezza in voi stessi, uscire dalla vostra zona di comfort ed entrare in azione. Rimuginando eccessivamente sulle vostre idee avrete un motivo in più per rimandare. Tenete presente che una volta che vi lancerete, persone e risorse verranno in vostro aiuto. Non è escluso, infine, che una vecchia conoscenza vi offrirà la spinta di cui avete bisogno. Amore: in coppia, circola gelosia – vostra o del partner – che potrebbe rendere pesante la serata. Con la Luna in Acquario non siete inoltre campioni di pazienza. Soli: potrebbe esserci un incontro ma non lascerà il segno, soprattutto nel vostro cuore.

Oroscopo 20 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il Sole oggi entra in Acquario – dove già sosta Venere – e in vari modi annuncia quattro settimane elettrizzanti. Curiosità al top, avrete voglia di ampliare gli orizzonti e c’è il via libera per viaggiare, imparare, acquisire nuove competenze o pensare in grande. Potreste riflettere su una prossima avventura lavorativa che includa la possibilità di viaggiare, anche all’estero. C’è inoltre l’eventualità che nel giro di poco tempo attirerete un’esperienza o un’apertura che desiderate da un po’. Amore: in coppia, Venere introduce nella relazione belle vibrazioni, prenderete insieme nuove decisioni. Soffia un vento di leggerezza. Soli: la solitudine vi pesa parecchio e troverete il modo di cambiare la vostra vita affettiva.

Oroscopo 20 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Acquario allevia la pressione dai vostri impegni di lavoro a cui vi hanno sottoposto i pianeti in Capricorno, il che vi permette di ritrovare un buon equilibrio. Nelle prossime quattro settimane esaminerete con attenzione quei settori della vostra vita ormai maturi per un cambiamento, andrete a fondo nelle questioni anche finanziarie, guarderete la vostra situazione con occhi diversi, rifletterete su un progetto che avete a cuore così da poter progredire. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere i sentimenti, le emozioni. Qualcosa vi blocca ed è spiacevole. Fate un respiro profondo e provate a parlare… Soli: per oggi siete riluttanti ad avere nuovi incontri o appuntamenti romantici. Andrà meglio domani.

Oroscopo 20 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)