L’oroscopo del 20 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 20 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 20 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
Il Sole sbarca in Acquario: fino al 18 febbraio, se avete bisogno di una mano per raggiungere un obbiettivo la otterrete facilmente. Il transito punta i riflettori sulla vita sociale, potreste desiderare di entrare in una nuova cerchia di amicizie o voler rompere il ghiaccio con persone che vi entusiasmano o che condividono i vostri obbiettivi. E’ ora di uscire e socializzare. Anche sul fronte lavoro, il transito vi motiverà a stringere contatti online e offline per migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, desiderate appagare il partner, renderlo/a felice. E’ una giornata di baci e abbracci appassionati. Soli: Cupido può bussare alla vostra porta. Nessuno sarà in grado di resistere al vostro fascino. Vi aspettano splendide emozioni.
Oroscopo 20 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con l’arrivo del Sole in Acquario nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, è il momento di rafforzare la sicurezza in voi stessi, uscire dalla vostra zona di comfort ed entrare in azione. Rimuginando eccessivamente sulle vostre idee avrete un motivo in più per rimandare. Tenete presente che una volta che vi lancerete, persone e risorse verranno in vostro aiuto. Non è escluso, infine, che una vecchia conoscenza vi offrirà la spinta di cui avete bisogno. Amore: in coppia, circola gelosia – vostra o del partner – che potrebbe rendere pesante la serata. Con la Luna in Acquario non siete inoltre campioni di pazienza. Soli: potrebbe esserci un incontro ma non lascerà il segno, soprattutto nel vostro cuore.
Oroscopo 20 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Il Sole oggi entra in Acquario – dove già sosta Venere – e in vari modi annuncia quattro settimane elettrizzanti. Curiosità al top, avrete voglia di ampliare gli orizzonti e c’è il via libera per viaggiare, imparare, acquisire nuove competenze o pensare in grande. Potreste riflettere su una prossima avventura lavorativa che includa la possibilità di viaggiare, anche all’estero. C’è inoltre l’eventualità che nel giro di poco tempo attirerete un’esperienza o un’apertura che desiderate da un po’. Amore: in coppia, Venere introduce nella relazione belle vibrazioni, prenderete insieme nuove decisioni. Soffia un vento di leggerezza. Soli: la solitudine vi pesa parecchio e troverete il modo di cambiare la vostra vita affettiva.
Oroscopo 20 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
Il Sole in Acquario allevia la pressione dai vostri impegni di lavoro a cui vi hanno sottoposto i pianeti in Capricorno, il che vi permette di ritrovare un buon equilibrio. Nelle prossime quattro settimane esaminerete con attenzione quei settori della vostra vita ormai maturi per un cambiamento, andrete a fondo nelle questioni anche finanziarie, guarderete la vostra situazione con occhi diversi, rifletterete su un progetto che avete a cuore così da poter progredire. Amore: in coppia, avete difficoltà a esprimere i sentimenti, le emozioni. Qualcosa vi blocca ed è spiacevole. Fate un respiro profondo e provate a parlare… Soli: per oggi siete riluttanti ad avere nuovi incontri o appuntamenti romantici. Andrà meglio domani.
Oroscopo 20 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Fino al 18 febbraio, il Sole sosterà in Acquario nel vostro settore delle relazioni personali o di lavoro, sarete in grado di attirare le persone giuste, gli incontri brilleranno di promesse. Il transito, al contempo parla di mantenere un buon buon equilibrio dare/avere con chi vi circonda, amicizie comprese. Potrebbero esserci accordi e disaccordi ma sia chiaro, la lealtà e la dedizione non saranno messe in discussione, le persone sanno che possono contare su di voi. Amore: in coppia, in caso di conflitto con il partner, evitate prove di forza. Per allentare la tensione, perché non organizzate una cenetta romantica? Soli: al momento la vita affettiva è un deserto, preparatevi a un nuovo incontro. Sono in arrivo alcuni piccoli segnali.
Oroscopo 20 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
Con il Sole in Acquario – fino al 18 febbraio – in sosta nel vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro, dedicherete ancora più tempo alla professione così da ottenere ottimi risultati. Il punto è che il transito accentua il vostro lato perfezionista e rischiate di mettervi – inutilmente – sotto pressione. È tempo di rinnovare le vostre abitudini e di perfezionare il programma quotidiano. Non abbiate timore di provare qualcosa di nuovo per migliorare la vostra vita. Amore: in coppia, è la giornata ideale per vivere dei momenti di intimità, lontani dal resto del mondo. Soli: decisi a dichiarare ciò che provate a chi vi attrae e la risposta sarà positiva. Ma i vostri amici hanno già in precedenza sondato il terreno.
Oroscopo 20 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con l’arrivo del Sole in Acquario, potete tirare un respito di sollievo e finalmente sorridere! Per il vostro segno è un transito eccellente, avrete la possibilità di concretizzare un progetto e otternere ottimi risultati e ciò aumentare la vostra l’autostima. Al contempo il transito riaccende la voglia di rilassarvi, divertirvi. Praticare un hobby o uscire con gli amici, vi darà una nuova prospettiva di vita. Amore: in coppia, motivati a realizzare i progetti familiari o riguardanti la relazione. Un’atmosfera dolce vi riconcilia con la dolce metà. Soli: è possibile l’incontro con una persona che vi affascinerà totalmente, potreste ammirare il suo talento e la creatività ma, attenzione, l’ammirazione non è necessariamente amore!
Oroscopo 20 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Il Sole in Acquario, da oggi e fino al 18 febbraio, sosta nel vostro settore della casa, della famiglia. Nell’arco delle prossime quattro settimane è probabile che avrete voglia di migliorare l’abitazione, ristrutturarla per renderla più confortevole o persino traslocare. Al contempo potreste apportare dei cambiamenti nel programma quotidiano così da garantirvi un maggiore equilibrio tra vita personale e lavoro, ad apportare più calore, armonia nelle relazioni con i familiari. Amore: in coppia, evitate di parlare di argomenti delicati. Non è la giornata giusta. Soli: sognate una storia d’amore ma non avete intenzione di cambiare alcunché nella vostra vita. Sicuri di voler condividere tutto con il futuro/a partner?
Oroscopo 20 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Il Sole in Acquario fino al 18 febbraio sosterà nel vostro settore della comunicazione: che si tratti di lavoro o vita privata, brillerete! Grazie a un ritrovato ottimismo ed entusiasmo, rafforzerete le relazioni con gli amici, i colleghi e stringerete nuove conoscenze con persone stimolanti e interessanti. In qualsiasi circostanza direte le parole perfette ma non solo, sarete molto convincenti. Se avrete intenzione di chiedere qualcosa saprete come fare. Amore: in coppia, con il partner vi sostenete a vicenda, questa giornata porta un vento di freschezza nella vostra relazione. Vi capite e vi amate più che mai! Soli: se volete incontrare una persona con cui dare il via a una storia importante, è inutile buttarvi sul primo arrivato/a! Accadrà al momento giusto.
Oroscopo 20 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
Il Sole esce dal vostro segno ed entra in Acquario, fino al 18 febbraio punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. Non siete spendaccioni ma questo transito vi rende ancora più saggi sul fronte denaro, sarete pronti a stabilire un budget e lo rispetterete così da poter risparmiare. È probabile che ora vedrete più chiaramente i passaggi da compiere per migliorare le vostre finanze e sentirvi al sicuro. Potreste infine sfruttare questo transito per dare il via a un secondo lavoro. Amore: in coppia, con il pretesto dell’amore, non tutto è accettabile. I limiti tutelano il rispetto e la libertà vostra e del partner. Soli: in caso di incontro, evitate di illudere l’altro, dite che nella relazione avrà un posto e un ruolo ben preciso.
Oroscopo 20 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Buon compleanno, Acquario! Il Sole oggi entra nel vostro segno – sosterà fino al 18 febbraio – e visto che sarà in compagnia di Mercurio, Venere, Plutone annuncia un anno di grande evoluzione, vita personale, lavoro o affari, avrete la possibilità di fare progressi, più di quanto pensiate! Mettetevi dunque al centro della scena e brillate. Il transito vi dota di belle energie, sicurezza in voi stessi e ciò vi mette in grado di entrare in azione per raggiungere gli obiettivi e realizzare i progetti. Amore: in coppia, prendete in considerazione l’idea di svolgere insieme qualche attività. Il partner vi seguirà a occhi chiusi. Soli: se state vivendo una situazione ambigua, dopo una conversazione sincera avrete chiarezza.