L’oroscopo del 21 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per riflettere con calma, soprattutto se state cercando delle soluzioni creative. L’immaginazione è al top e potrebbero emergere alcune idee brillanti ma cosa dovreste seguire, l’intuito o la razionalità? Un mix tra i due può essere può essere perfetto per prendere una decisione coraggiosa. Amore: in coppia, per oggi la cosa migliore è evitare di parlare troppo. Rischiate di dire tutto e il contrario di tutto… Soli: evitate di essere intransigenti con chi vi corteggia. Se capite che state diventando aggressivi, cambiate atteggiamento.

Oroscopo 21 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata produttiva, in cui potete fare affidamento sui vostri contatti: se avete bisogno di una raccomandazione o di referenze non abbiate timore di chiedere, mettetevi in gioco. Al contempo con la congiunzione Luna-Nettuno l’immaginazione va a briglie sciolte ma fate attenzione a prevedere delle situazioni in modo negativo. Rischiate di preoccuparvi inutilmente! Amore: in coppia, siete consapevoli che non è facile modificare alcune dinamiche ma riuscirete comunque a fare comunque dei progressi. Soli: la riservatezza degli altri non è un segno di disinteresse. Ognuno ha il proprio modo di agire.

Oroscopo 21 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Nettuno annuncia che un progetto, un obiettivo o un’ambizione potrebbero far emergere una serie di emozioni. Siete infatti arrivati a un punto in cui dovete decidere se andare avanti o se è indispensabile modificare qualche aspetto oppure studiare una migliore strategia. Una cosa è certa: avere sicurezza in voi stessi consentirà di fare la scelta giusta e progredire! Amore: in coppia se oggi doveste discutere, grazie al reciproco amore andrete oltre! Soli: l’atteggiamento di chi vi corteggia vi lascia perplessi ma siete sicuri che capisca il vostro? Un chiarimento sarà d’aiuto a eliminare eventuali dubbi.

Oroscopo 21 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore dell’avventura, dei viaggi: in poche parole è una giornata in cui potreste avere il desiderio di ampliare i vostri orizzonti, prendere le distanze da tutto e lasciare alle spalle i problemi e le preoccupazioni. Non è detto che possiate assecondare la voglia di partire, di vivere nuove esperienze ma potete pur sempre concedervi il permesso di fare qualcosa di diverso, che spezzi il solito quotidiano. Amore: in coppia, giocate la carta della dolcezza, il partner non aspetta altro! Organizzate una serata romantica. Soli: non mettete fretta a nessuno, un atteggiamento che vi permetterà di conquistare.

Oroscopo 21 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci la vostra attenzione oggi potrebbe essere concentrata su una questione legata al denaro e rischiate di non pensare ad altro, al punto che rischiate di isolarvi dal mondo circostante. Sarebbe un errore: impegnare le energie nei contatti, anche online, vi permetterà di stringere alleanze che cambieranno in meglio il percorso professionale. Amore: in coppia, se la relazione presenta grossi problemi è tempo di prendere una decisione. Se non sapete cosa fare cosa fare parlate con un amico fidato. Soli: evitate di perdere tempo dietro a storie che sapete bene non vi porteranno da nessuna parte!

Oroscopo 21 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

La congiunzione odierna Luna/Nettuno scatena un po’ di caos, di confusione e le cose forse non andranno come da voi previsto. Alcuni appuntamenti, riunioni e altre questioni importanti potrebbero svolgersi in ritardo o essere rimandati a un altro giorno. Visto che siete sempre molto precisi, puntuali, per non dire perfezionisti, rischiate di provare ansia e stressarvi! Relax e seguite la corrente. Amore: in coppia, occhio ai malintesi. Se con il partner siete un po’ in crisi, per porre rimedio alla situazione, trovate delle soluzioni creative. Soli: per oggi metterete in pausa gli affari di cuore, non avete intenzione di lanciarvi nella conquista.

Oroscopo 21 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Presto inizierete a vedere i frutti del vostro impegno ed è sicuro che avrete di che festeggiare! Nel frattempo per essere ancora più efficienti prendete in considerazione nuove strategie e opportunità. Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, vi sarà inoltre più facile eliminare cattive abitudini e seguire uno stile di vita più sano. Procedete passo dopo passo e ce la farete. Amore: in coppia, un po’ di malumore ma non peggiorate le cose incolpando il partner di tutti i vostri problemi. Prendete le distanze e date il via a un dialogo quando vi sentirete meglio. Soli: per oggi, mettete una pietra sopra agli incontri romantici.

Oroscopo 21 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci, l’ultima cosa che dovete fare è lanciarvi in conversazioni inconcludenti, che non portano a nulla: oggi le attirate come una calamita ma dovete scappare a gambe levate! Al contempo, un amico potrebbero darvi una mano per risolvere una questione: accettate senza sentirvi in colpa o fare domande inutili. Quando ne avrà bisogno ricambierete. Amore: in coppia ,il dialogo non è al top, avete la sensazione che il partner non sia sincero. Siete sicuri? Soli: con una persona dovrete scegliere tra libertà e serio coinvolgimento ma non avete intenzione di avere conversazioni impegnative.

Oroscopo 21 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la congiunzione Luna-Nettuno in Pesci cercate di dedicare del tempo alle persone care, ovvero familiari e amici cari. Trascorrere del tempo in loro compagnia farà bene a tutti! È inoltre un ottimo momento per abbellire la casa aggiungendo qualche oggetto che vi piace o semplicemente spostando qualche mobile: si trasformerà nel vostro rifugio di benessere e bellezza. Amore: in coppia, l’inattività, anche momentanea, vi pesa molto e il partner cercherà di distrarvi con qualche proposta inattesa. Accettate senza esitare! Soli: poco entusiasti, per oggi avete voglia di stare per conto vostro, non desiderate impegnarvi in nuovi incontri.

Oroscopo 21 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole sta per entrare in Vergine – il 22 agosto – transito che vi permetterà di progredire ma al contempo di accettare voi stessi così come siete. Cosa che non accade spesso poiché pensate che la mancanza di umiltà, essere soddisfatti di se stessi, sia solo una prova di vanità. E’ un errore! Per oggi, cercate di essere selettivi su dove impegnare le energie e rilassatevi. Amore: in coppia, attivate i neuroni per sfornare nuove idee e trascorrerete una bellissima serata, volendo anche parecchio piccantina. Soli: poco romantici e molto passionali, oggi desiderate incontri con persone per le quali proverete principalmente un’attrazione fisica.

Oroscopo 21 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La congiunzione Luna-Nettuno in Pesci sosta nel vostro settore delle finanze e accentua il vostro intuito e dovete seguirlo. Nel caso si presentasse un’opportunità che ritenete interessante o vantaggiosa, vi permetterà di individuare immediatamente i punti deboli, negoziare con astuzia e ottenere una vittoria. Il che vi metterà in grado di migliorare la vostra situazione. Amore: in coppia, se nella relazione ci sono delle incomprensioni perché dare la colpa solo al partner? Fate un esame di coscienza e correggete il tiro. Soli: se la persona che vi attrae vi sembra fredda o inavvicinabile forse è solo a causa del vostro atteggiamento! Pensateci.

Oroscopo 21 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno, è un mercoledì in cui l’immaginazione vi permetterà di sviluppare splendide idee e, inoltre, sarete molto empatici con chi vi circonda. Al contempo potrebbe arrivare un bonus imprevisto o una somma extra, tuttavia visto che di recente potreste aver speso parecchio, siete pregati di lanciarvi negli acquisti con saggezza. Amore: in coppia, con la dolce metà l’atmosfera è amorosa e coccolosa. Avete bisogno della reciproca presenza, i sentimenti sono autentici. Soli: volete riconquistare un/a ex oppure riprendere una storia chiusa di recente. Entrerete in azione puntando sul vostro fascino!