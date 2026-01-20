Cosa dice l’oroscopo del 21 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario anche se leggermente stressante, può essere un ottimo passaggio per valutare correttamente il vostro impegno che sicuramente sarà ricompensato. E’ il momento perfetto per fare networking, brainstorming o lanciare quell’idea audace che avete lasciato in sospeso. Amici e gruppi possono essere fondamentali per portare avanti i vostri progetti, dunque non fate i cavalieri solitari. Amore: in coppia, mettete distanze chilometriche tra voi e argomenti spinosi. Avete la possibilità di eluderli. Soli: avete belle idee per ravvivare gli affari di cuore. Lanciatevi nella conquista!

Oroscopo 21 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, vi troverete sotto i riflettori, il passaggio fa luce sul vostro talento e l’abilità. In questo momento , grazie alle idee innovative tutti vi notano alcune persone saranno pronte a dare una mano e ciò sarà d’aiuto a far prendere alla vostra vita una direzione completamente nuova. Un’opportunità da non perdere! Amore: in coppia, se volete che la relazione riprenda slancio o evolva in modo più sicuro siete sulla direzione giusta. Soli: più che all’amore, è una giornata in cui penserete solo al lavoro. Per il momento è la vostra priorità.

Oroscopo 21 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, è il momento di apprendere, acquisire nuove conoscenze o pianificare un’avventura divertente che vi permetterà di capire meglio voi stessi. Potreste essere spinti a trovare qualcosa che vi motiverà sul fronte lavoro. In questo momento non dovete prendere decisioni importanti ma solo scovare quale sarà la molla che vi spingerà ad avere successo. Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo lo spirito critico, evitate di punzecchiare il partner o finirete per esasperarlo/a. Soli: siete divertenti, di buonumore, affascinanti e conquisterete in un batter di ciglia!

Oroscopo 21 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario sosta in un vostro settore delle finanze: potreste essere molto interessati agli investimenti o a un’attività extra che vi permetta di guadagnare di più. Scoprirete le informazioni necessarie per ottenere maggiore benessere finanziario. Non è escluso che arrivi una somma di denaro, ad esempio una donazione o un bonus oppure un rimborso. Amore: in coppia, la relazione sarà un po’ turbolenta ma se non altro non vi sentirete bloccati nella routine! Soli: se avrete la sensazione che una persona vi stia prendendo in giro, saprete vendicarvi in modo impeccabile…

Oroscopo 21 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)