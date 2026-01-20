L’oroscopo del 21 gennaio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro
Cosa dice l’oroscopo del 21 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.
Oroscopo 21 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)
La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario anche se leggermente stressante, può essere un ottimo passaggio per valutare correttamente il vostro impegno che sicuramente sarà ricompensato. E’ il momento perfetto per fare networking, brainstorming o lanciare quell’idea audace che avete lasciato in sospeso. Amici e gruppi possono essere fondamentali per portare avanti i vostri progetti, dunque non fate i cavalieri solitari. Amore: in coppia, mettete distanze chilometriche tra voi e argomenti spinosi. Avete la possibilità di eluderli. Soli: avete belle idee per ravvivare gli affari di cuore. Lanciatevi nella conquista!
Oroscopo 21 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario in sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, vi troverete sotto i riflettori, il passaggio fa luce sul vostro talento e l’abilità. In questo momento , grazie alle idee innovative tutti vi notano alcune persone saranno pronte a dare una mano e ciò sarà d’aiuto a far prendere alla vostra vita una direzione completamente nuova. Un’opportunità da non perdere! Amore: in coppia, se volete che la relazione riprenda slancio o evolva in modo più sicuro siete sulla direzione giusta. Soli: più che all’amore, è una giornata in cui penserete solo al lavoro. Per il momento è la vostra priorità.
Oroscopo 21 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, è il momento di apprendere, acquisire nuove conoscenze o pianificare un’avventura divertente che vi permetterà di capire meglio voi stessi. Potreste essere spinti a trovare qualcosa che vi motiverà sul fronte lavoro. In questo momento non dovete prendere decisioni importanti ma solo scovare quale sarà la molla che vi spingerà ad avere successo. Amore: in coppia, cercate di tenere sotto controllo lo spirito critico, evitate di punzecchiare il partner o finirete per esasperarlo/a. Soli: siete divertenti, di buonumore, affascinanti e conquisterete in un batter di ciglia!
Oroscopo 21 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)
La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario sosta in un vostro settore delle finanze: potreste essere molto interessati agli investimenti o a un’attività extra che vi permetta di guadagnare di più. Scoprirete le informazioni necessarie per ottenere maggiore benessere finanziario. Non è escluso che arrivi una somma di denaro, ad esempio una donazione o un bonus oppure un rimborso. Amore: in coppia, la relazione sarà un po’ turbolenta ma se non altro non vi sentirete bloccati nella routine! Soli: se avrete la sensazione che una persona vi stia prendendo in giro, saprete vendicarvi in modo impeccabile…
Oroscopo 21 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario se di recente nelle relazioni di lavoro o personali ci sono state delle tensioni, ora potrebbe tornare l’armonia, soprattutto se troverete il modo per scendere a qualche compromesso anche con gli amici e i familiari. Date il via a conversazioni sincere. Al contempo sarete spinti a esaminare le collaborazioni di lavoro, gli impegni e gli obblighi. Quali vi offrono sicurezza? Amore: in coppia, siete di buonumore! Adottate un atteggiamento positivo e trasmettete al partner la gioia di vivere. Soli: è uno dei giorni migliori per accogliere l’amore. Un/a ex tornerà dicendo di essere cambiato/a…
Oroscopo 21 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)
La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario punta i rifllettori sul vostro settore dello stile di vita, del benessere e del lavoro. Cercherete dei modi intelligenti per semplificare, organizzare e migliorare il programma quotidiano e stabilirete una routine che vi calzerà a pennello! Al contempo, il boss potrebbe notare il vostro talento, le capacità, l’efficienza e fare dei complimenti. Il che vi motiverà a impegnarvi ancora di più! Amore: in coppia, create un’atmosfera sexy e il partner impazzirà d’amore! Soli: altro che Vergine saggia e razionale… Negli affari di cuore siete ghiaccio bollente e una persona sicuramente apprezzerà.
Oroscopo 21 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, tirate fuori la creatività, divertitevi con il vostro hobby preferito, sfruttate al meglio il tempo libero, anche in compagnia di amicizie stimolanti. Dopo un periodo stressante a causa dei pianeti in Capricorno, sarà molto rilassante. Al contempo, è il periodo ideale per mostrare, sul posto di lavoro, il vostro talento, promuovere le vostre idee innovative e originali. Amore: in coppia, potreste essere spinti a imporre la vostra volontà. Ma il partner rifiuterà di obbedire ai vostri ordini. Meglio cedere… Soli: i passaggi offrono una dimensione seria alle relazioni ed è ciò che apprezzerete.
Oroscopo 21 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario nel vostro settore della casa e della famiglia, avvertite il forte bisogno di trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari, desiderate godere del caldo comfort della casa. Troverete supporto e comprensione. Con questo transito, un familiare esprimerà apprezzamento e ammirazione per tutto ciò che fate riguardo le persone care e le questioni domestiche. Amore: in caso di disaccordo parlate con calma, permettete al partner di esprimere le sue opinioni. Soli: semaforo verde! Il vostro atteggiamento intraprendente negli affari di cuore vi farà ottenere un grande successo.
Oroscopo 21 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)
Con la congiunzione Sole-Mercurio in Acquario, la comunicazione sarà al top, avrete energie positive, splendide nuove idee e molti eventi sociali che vi impegneranno. Se avete intenzione di proporre un progetto o sperate che qualcuno accetti una vostra richiesta, sarete molto convincenti e riceverete solo risposte positive. Da una conversazione, infine, potrebbe nascere un’ottima opportunità. Amore: in coppia, potreste essere diffidenti nei confronti del partner. La situazione migliorerà se accetterete di confidarvi liberamente. Soli: tutto funzionerà come per magia! Un colpo di fulmine potrebbe farvi perdere la testa!
Oroscopo 21 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)
La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario sosta nel vostro settore delle finanze. Potrebbe esserci un guadagno inatteso o qualcuno vi offrirà un lavoro redditizio. Più in generale, concentratevi su ciò in cui varrebbe la pena investire tempo ed eventualmente il denaro. La congiunzione, infine, potrebbe offrire una nuova prospettiva riguardo alle finanze, lo stipendio e il valore professionale. Amore: in coppia, attenzione a come vi esprimerete. Una sciocchezza darà fuoco alle polveri. Soli: un incontro avrà un ruolo determinante, segnerà l’inizio di una grande e nuova storia nella vostra vita sentimentale.
Oroscopo 21 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)
Con la congiunzione Sole-Mercurio nel vostro segno, lavoro o vita privata, siete magnetici, avete l’effetto calamita, le persone sono attratte da voi. Avrete l’opportunità di stringere nuove amicizie, trovare delle collaborazioni professionali. Non è il momento di chiudervi in casa ma di uscire o essere più presenti sui social media. Man mano che darete il meglio di voi, crescerà di pari passo la sicurezza. Amore: in coppia, la dolce metà contesterà una vostra decisione, potreste scatenare un uragano. Soli: siate disponibili a nuove conoscenze: un incontro sarà all’altezza delle vostre più rosee aspettative.
Oroscopo 21 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)
La congiunzione Sole-Mercurio in Acquario sosta alle spalle del vostro segno: oggi potrebbe contattarvi una persona che non sentite da tempo, forse mesi o anni, sarete felici di rivedervi. Al contempo, potrebbe riemerge un’idea che avete accantonato o un progetto dimenticato da tempo: non abbiate fretta di concretizzare: è un momento di preparazione prima dell’arrivo del Sole nel vostro segno. Amore: in coppia, occhio all’aggressività. Andando oltre, il partner potrebbe avere reazioni sorprendenti. Fate attenzione. Soli: gli affari di cuore vi regaleranno splendide gratificazioni. Avrete solo l’imbarazzo della scelta.