L’oroscopo del 21 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna Piena in Capricorno punta i riflettori sul vostro settore della carriera, delle ambizioni e potrebbe esserci in programma un incontro professionale importante che cambierà il vostro percorso di lavoro. Su un altro piano: il buon aspetto Marte-Plutone vi permette di apportare dei cambiamenti nella vita sociale. Non dovete sentirvi in colpa se vorrete chiudere alcune amicizie, privilegiando altri nuovi rapporti che vi fanno sentire stimati e apprezzati. Amore: in coppia, circolano delle tensioni, con il partner avete punti di vista diversi ma evitate discussioni. Soli: gli incontri non sono in programma ma cercate comunque di essere positivi!

Toro (22 aprile-20 maggio)

Il Plenilunio in Capricorno per il vostro segno è più che positivo, è fortunato! Il transito vi dota di splendide energie, siete dinamici e avete la bella sensazione di impiegare il tempo al meglio e dunque non vi sentirete in colpa se in alcuni momenti vi concederete delle pause di relax non ultimo per riflettere sugli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere. Le relazioni con le persone care saranno distese e ciò vi farà provare una piacevole sensazione di pace. Amore: in coppia, con il partner l’intesa è splendida, vi amate sempre come il primo giorno, forse di più! Soli: affascinanti e decisi a conquistare chi vi attrae. Farete centro nel suo cuore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Piena in Capricorno sosta nel vostro settore della trasformazione: la chiarezza mentale è al top dunque cercate di sfruttare queste vibrazioni per mollare con coraggio alcuni schemi o situazioni che vi impediscono di raggiungere i vostri obbiettivi. Volendo potete pur avere uno scambio di idee o chiedere un consiglio. Questo settore parla anche di finanze: è il momento giusto per saldare eventuali debiti o riscuotere una somma che vi è dovuta. Amore: in coppia, se volete delle prove d’amore sarete accontentati ma non dovete esagerare… Soli: se di recente avete iniziato una storia, evitate di essere diffidenti.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Plenilunio in Capricorno sosta nel vostro settore delle relazioni personali e di lavoro: spinge a mettervi in posizione di difesa ma al contempo siete un po’ aggressivi. Se qualcuno dovesse provocarvi partirete in quarta, risponderete a tono ma comunque reagirete al minimo commento anche innocente. Provate emozioni forti, d’accordo ma evitate di prendervela con tutti, in particolare con gli amici e i familiari che sono sempre pronti a sostenervi con affetto. Amore: in coppia, cercate di prendere tutto con leggerezza e di soddisfare i desideri della dolce metà. Soli: uscite con gli amici e tanto meglio se ci sarà un incontro romantico.

Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno rappresenta un’opportunità di cambiare definitivamente alcune abitudini nel quotidiano, quelle per intenderci che sapete bene sono nocive e pensare al vostro benessere – praticare esercizio fisico, seguire una dieta sana – così da sentirvi in forma! Dare il via può essere un po’ complicato, ed è comprensibile, ma una volta che avrete iniziato noterete un netto miglioramento, superiore alle vostre aspettative. Amore: in coppia, con il partner sarete meno esigenti e toccherete con mano che questo atteggiamento funziona. Soli: deciderete di voltare le spalle alle storie d’amore effimere.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Uno splendido – per voi – Plenilunio in Capricorno illumina il vostro settore dei progetti, delle aspettative e una di queste potrebbe realizzarsi. Se siete impazienti, ad esempio, di partire per le vacanze e lo farete nei prossimi giorni sarete molto contenti, soddisfatti di aver concretizzato ciò che avevate in programma. Con questo transito la creatività è inoltre al top, potreste concentrare l’attenzione su un hobby o su attività che vi regalano gioia. Amore: in coppia, conversazioni sincere, condite da senso dell’umorismo e tanta tenerezza. Soli: decisi a conquistare un cuore, il sorriso della persona vi confermerà che l’attrazione è reciproca.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il Plenilunio in Capricorno in programma potrebbe esserci una piccola tempesta emotiva per cui cercate di dare priorità al benessere così da mettervi al riparo dallo stress e mantenere l’equilibrio interiore. Questo secondo Plenilunio in Capricorno – il primo c’è stato lo scorso 21 giugno – più che spingere al divertimento con gli amici, rappresenta un invito a stare accanto ai familiari, farvi coccolare, accogliere senza riserve il loro affetto e ricambiare. Amore: in coppia, evitate di porvi troppe domande e cercate di avere un atteggiamento positivo! Soli: bando ai dubbi! Il fascino c’è tutto dunque accettate gli inviti!

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Piena in Capricorno per il vostro segno è un ottimo transito, sosta nel vostro settore della comunicazione e vi offre la possibilità di prendere le distanze non solo dal quotidiano ma soprattutto da eventuali preoccupazioni. Non ultimo grazie a belle e stimolanti conversazioni con persone che sono sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Una in particolare potrebbe riguardare una collaborazione di lavoro mirata a realizzare un progetto importante e redditizio. Amore: in coppia, è una domenica sensuale, ideale per vivere momenti intensi sul fronte eros! Soli: giornata ideale per scrivere un nuovo capitolo della vita affettiva.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Plenilunio in Capricorno vi fa provare la piacevole sensazione di essere utili, di fare del bene a chi vi circonda e sarete molto generosi sia in termini di tempo o di denaro, se il vostro budget ovviamente lo consente. In questo secondo caso, non è escluso che un amico o un familiare vi chieda in prestito ma con questo transito prima di accettare o rifiutare, la cosa migliore è quella di riflettere. E’ un ottimo momento per esaminare il budget così da rimettervi in carreggiata. Amore: in coppia, risolverete con maestria un problema che preoccupava entrambi. Soli: fate uno sforzo e uscite: è una giornata favorevole agli incontri romantici!

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il secondo Plenilunio nel vostro segno – il primo c’è stato il 21 giugno scorso – crea qualche tensione interiore: sarà inevitabile fare delle scelte tenendo conto di ciò che pensano le persone care o della loro sensibilità. E’ possibile che non sarete un esempio di dolcezza con chi vi circonda, l’umore sarà spesso altalenante. Rilassatevi! Tanto più che potreste avere un’ottima idea che sicuramente concretizzerete e vi permetterà di aumentare le entrate. Amore: in coppia, parlerete dei progetti futuri e della reciproca volontà di fare passi avanti. Soli: accetterete un invito e andrete all’incontro pieni di speranza. Inizierà una nuova storia?

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il secondo Plenilunio in Capricorno a distanza di un mese, sosta alle spalle del vostro segno: vi spinge a riflettere su persone e situazioni che sapete non hanno più ragione di essere presenti nella vostra vita. E’ possibile, inoltre, che sarete costretti ad affrontare impegni, obblighi e responsabilità personali o di lavoro da cui non avete la possibilità di sottrarvi. Appena possibile concedetevi una rigenerante pausa di relax e godete delle cose belle e buone della vita! Amore: in coppia, un atteggiamento del partner vi turberà. Lasciate perdere: vi ama! Soli: un sms che aspettate con ansia arriverà ma solo alla fine della giornata.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La Luna Piena in Capricorno vi valorizza e visto che solitamente vi giudicate peggio di quanto sia nella realtà, finalmente oggi sarete obbiettivi e positivi, più sicuri di voi stessi! L’immagine che vedrete nello specchio vi piacerà e troverete riscontro all’esterno: nella vita sociale riscuoterete un grande successo! Il transito vi mette sotto i riflettori ed è la giornata ideale per pensare anche al divertimento insieme agli amici o stringere nuove e stimolanti relazioni. Amore: in coppia, l’intesa con la dolce metà è armoniosa, siete allegri, affettuosi: domenica top! Soli: ottimisti, sorridenti e avete ragione: oggi è possibile un incontro.