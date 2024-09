L’oroscopo del 21 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 21 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 21 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Mercurio-Giove potreste sentirvi stressati a causa della lista di cose da fare e dagli impegni nella vita sociale. Per oggi concedetevi la libertà di riorganizzare il programma, dando la priorità a ciò che deve essere fatto senza per questo rinunciare al tempo libero. Su un altro piano: se del tutto involontariamente avete commesso un’azione reprensibile, una persona potrebbe accusarvi ed essere costretti a dimostrare la vostra buona fede. Qualunque cosa accada dovrete dimostrare di essere stati trattati ingiustamente. Amore: in coppia, evitate di imporre le vostre idee, lasciate che l’altra metà possa esprimere le sue! Soli: potrebbe esserci un incontro interessante, se l’altro/a lancerà un invito, accettate senza esitare!

Oroscopo 21 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete dinamici e guardate al futuro, potreste avere un nuovo slancio riguardo ai progetti e idee che avete a cuore. Man mano che svilupperete un talento, un’abilità o un’impresa toccherete con mano il successo, anche se del tutto inaspettato. E’ una giornata di sorprese e la più grande sarà una scoperta emozionante. Al contempo, occhio alle spese: con la dissonanza Mercurio-Giove il vostro gusto per le cose belle è accentuato. Potete pur sempre gratificarvi con un acquisto ma senza per questo spendere un occhio della testa! Amore: in coppia, deciderete entrambi di cambiare qualcosa nella relazione, che nel corso del tempo potrebbe essere diventata meno vivace. Soli: se una persona vi attrae è la giornata giusta per dichiarare i sentimenti!

Oroscopo 21 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ un sabato in cui potreste ottenere risultati positivi partecipando a eventi nella vita sociale e stringendo nuove conoscenze con chi apprezza il vostro entusiasmo e la curiosità. Soprattutto se in questi giorni avete dedicato parecchio tempo alle responsabilità familiari. Tuttavia, fate attenzione: la dissonanza Mercurio-Giove scatena emozioni forti, vi rende più sensibili del solito e potreste avere discussioni accese con persone che non condividono i vostri valori, soprattutto su questioni che per voi contano molto. Valutate le conseguenze. Amore: in coppia, il partner potrebbe essere irritato dal vostro desiderio di libertà. Una semplice osservazione e scatenerete una lite. Soli: negli affari di cuore, non è giornata di conquiste. Andrà meglio domani.

Oroscopo 21 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro, la capacità di prevenire i problemi vi metterà in grado di attirare il giusto tipo di attenzione. Ma non solo, prendendo l’iniziativa riguardo a un’idea la vostra situazione potrebbe avere una svolta positiva. Non è escluso che qualcuno tenterà di scoraggiarvi, tuttavia se l’istinto vi suggerisce che l’idea è giusta, niente e nessuno potrà fermarvi. Tenete presente tuttavia che l’irrequietezza mentale oggi potrebbe creare qualche problema, ad esempio essere inclini a parlare troppo in fretta e rischiare di rivelare qualcosa che non dovreste. Amore: in coppia, metterete da parte alcuni rimproveri che volevate fare al partner. Saggia decisione. Soli: meno emotivi e più ragionevoli. Riguardo alla vita affettiva farete un bilancio che sarà di grande aiuto.

Oroscopo 21 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza Mercurio-Giove, evitate di fare il passo più lungo della gamba: l’ottimismo e la generosità potrebbero spingere ad assumere un impegno con un’altra persona, ad esempio un amico e poi trovarvi in difficoltà. Su un altro piano: se ultimamente avete avuto la sensazione di trovarvi in un vicolo cieco, oggi qualcosa potrebbe ribaltare la situazione. Un evento inatteso potrebbe farvi entrare in contatto con persone che nel lavoro vi apriranno nuove porte. Alcune conversazioni potrebbero inoltre spingere a scoprire opportunità inedite. Amore: in coppia, più attenti ai bisogni della dolce metà, il che andrà a vostro vantaggio. Soli: realistici, oggi siete spinti a fare una selezione nei contatti. Eliminerete quelli inutili, che non portano a niente .

Oroscopo 21 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio nel vostro segno è in dissonanza con Giove: le aspettative sono alte ma fate attenzione a non prendere troppi impegni, sia a livello personale che professionale. Avete la possibilità di ottenere ciò che desiderato ma è importante capire quando mettere uno stop poiché con questo transito la tendenza è quella di esagerare e sopravvalutare. Al contempo oggi potreste avere una sorta di illuminazione riguardo a una persona invadente o che dice come dovete comportarvi. Potreste decidere di averne abbastanza e prendere le distanze. Amore: in coppia, il partner vi proporrà un progetto che vi entusiasmerà e vi permetterà di scrivere insieme un nuovo capitolo! Soli: se state cercando il vero amore potrebbe arrivare improvvisamente. Aprite gli occhi!

Oroscopo 21 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui non sarà facile entrare in sintonia con una persona, poiché non la capirete. La dissonanza Mercurio-Giove può infatti far emergere problemi di comunicazione e non avrete idea di cosa stia dicendo. Ascoltate con la mente aperta. Per oggi, tacete e non agite. Al contempo, avrete la possibilità di affrontare un problema che è stato motivo di preoccupazione. Prenderete una decisione e resterete stupiti dalla facilità con cui risolverete. Se, infine, state pensando di vendere un oggetto importante, la cosa migliore è quella di farlo valutare. Amore: in coppia, avete bisogno di piccole attenzioni ma il partner forse non se ne rende conto. Parlate! Soli: potrebbe esserci un flirt, o anche di più, a patto di lanciare alcuni segnali!

Oroscopo 21 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni potrebbero spingervi a introdurre dei cambiamenti e fate bene poiché porteranno a un futuro più luminoso. Significherà impegnarvi ma vi divertirete e dunque andrete avanti con determinazione. Avete capito che provare qualcosa di nuovo non è un fatto di cui spaventarsi, anzi, potrebbe ripagarvi di più! Al contempo è un’ottima giornata per il networking: avete la possibilità di stabilire contatti eccellenti ma dovete essere strategici: dire la cosa giusta al momento giusto vi darà una potente spinta in tutte le aree della vostra vita. Amore: in coppia, evitate il braccio di ferro ne guadagnerete in amabilità e accentuerete il potere di seduzione. Soli: la lucidità vi permetterà di capire al volo le intenzioni di chi vi corteggia (sperando siano romantiche).

Oroscopo 21 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la dissonanza Mercurio-Giove la tendenza è quella di ingigantire le cose dunque prima di trarre delle conclusioni cercate di avere un quadro completo delle situazioni. Al contempo, il Sole in Vergine accentua la vostra ambizione: vale la pena dedicare del tempo a una relazione che potrebbe essere d’aiuto a progredire nella carriera od offrire un’opportunità di lavoro. Se capite dunque che un contatto può dare una mano concreta, siate pure un po’ opportunisti, non c’è nulla di sbagliato: fate in modo di approfondire il rapporto e renderlo più forte. Amore: in coppia, bei momenti di tenerezza. La passione lascia il posto alle parole dolci. La comunicazione è la forza della vostra unione. Soli: potreste ritrovare un vecchio amore. E’ una giornata piena di speranza…

Oroscopo 21 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Vergine è in dissonanza con Giove in Gemelli mentre il Sole è in buon aspetto con Plutone. Oggi potreste prendere una decisione importante riguardante il lavoro. Questo mix di vibrazioni astrali vi dota della determinazione giusta per ottenere. ad esempio, un impiego. La sicurezza vi farà muovere nel mondo con facilità. Parlate e otterrete ciò che avete in mente! In particolare l’armonia Sole-Plutone è un aspetto eccellente per apportare dei cambiamenti che migliorano la vostra vita: sbarazzarvi di cattive abitudini, situazioni e atteggiamenti. Amore: in coppia, entrambi sempre innamorati, avete voglia di fare nuovi progetti, impegnarvi di più nella relazione. Soli: anche se la solitudine vi pesa, mantenete la speranza! Si avvicina un bellissimo incontro.

Oroscopo 21 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con la dissonanza Mercurio-Giove oggi non avete una grande chiarezza mentale e riflettere eccessivamente a una situazione di lavoro o personale porterà solo a una maggiore confusione soprattutto se tenterete di parlarne. Fareste solo finta di ascoltare, dunque è meglio evitare. Al contempo, con questo transito, per rendere felice una persona, rischiate di fare delle promesse anche di tipo finanziario, che in seguito vi sarà difficile se non persino impossibile da mantenere e deludere l’altro: la cosa migliore è attenervi alla realtà Amore: in coppia, esprimere di più i sentimenti è la soluzione ideale per riportare armonia nella relazione. Soli: è la giornata giusta per mettere fine alla solitudine: in arrivo c’è una nuova ed entusiasmante storia d’amore!

Oroscopo 21 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la dissonanza Mercurio-Giove che si tratti di lavoro o vita personale, oggi alcune persone potrebbero contrariarvi ma non dovete dare loro il potere di farvi innervosire e appesantire il vostro stato d’animo. Non c’è alcun bisogno di discutere ma solo di prendere le distanze, voltare semplicemente le spalle a chi è negativo e pessimista o critica a oltranza ciò che fate. Lavorate sodo invece per raggiungere gli obbiettivi che avete a cuore, andate oltre il giudizio di persone maligne! Probabilmente si tratta di soggetti invidiosi che temono il vostro successo. Amore: in coppia, la relazione si fonda su valori sicuri e costruttivi. Con il partner siete in sintonia, tutto procede al meglio. Soli: affascinanti, nessuno potrà resistervi! Finirete la giornata in dolce compagnia.