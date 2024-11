L’oroscopo del 22 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Venere-Saturno potrebbero arrivare ottime opportunità di lavoro, anche attraverso i social media, avrete la possibilità di annodare nuove relazioni con persone influenti d’aiuto a fare passi avanti nel lavoro e nella carriera. Riguardo a una proposta, prima di prendere una decisione esaminate i pro e i contro ma sarete sorpresi di quanto potrebbe cambiare in meglio il percorso professionale! Amore: in coppia, potreste avere voglia di occhieggiare altrove ma visto che amate la dolce metà, sapete che vi offre la stabilità che desiderate, cambierete idea… Soli: giornata ideale per lanciare inviti, proporre uscite alle nuove conoscenze. E potrebbe finalmente arrivare l’amore!

Oroscopo 22 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Venere-Saturno oggi è d’aiuto a evitare di rimanere intrappolati nelle emozioni e ad adottare un approccio più razionale agli eventi. Probabilmente non sarà facile, tuttavia farà la differenza tra prendere una decisione saggia, scegliere qualcosa che resisterà alla prova del tempo o agire sull’onda dell’impulsività. E in questo momento per il vostro segno è l’atteggiamento migliore. Amore: in coppia, con Venere in Capricorno la relazione con la dolce metà non è mai stata così sincera, all’insegna della complicità: siete innamorati come il primo giorno! Soli: se provate dei sentimenti teneri per una persona è arrivato il momento di lanciare segnali (delicati).

Oroscopo 22 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se avete atteso con impazienza il momento di lanciarvi in nuove avventure di lavoro o realizzare un’ambizione segreta, finalmente è arrivato. A vostra disposizione avete la strategia, l’obbiettivo e i mezzi per ottenere il successo! Con le relazioni giuste, la vostra ambizione ha il potenziale per sfociare in qualcosa di reale e gratificante. Ricaricate le batterie e preparatevi ad agire con rinnovato vigore! Amore: in coppia, nella relazione circola grande stabilità. Insieme farete una lista dei progetti a due che vorreste realizzare. Soli: l’atteggiamento di una persona che vi attrae vi lascia perplessi. Ma siete sicuri che capisca il vostro? Un chiarimento, se ve la sentite, eliminerà i dubbi!

Oroscopo 22 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Avvertite stanchezza. siete irritabili? Se vi state mettendo sotto pressione, è inevitabile. Volete continuare su questa strada? Ricordate il vecchio proverbio “chi va piano, va sano e va lontano”, per cui rallentate il ritmo. Pensate alla salute: staccate la spina e prendete cura dei vostri bisogni. Se occorre, concedetevi un po’ di tempo per conto vostro così da mettere ordine nel cuore, nella mente. Amore: in coppia, trascorrete un po’ più di tempo con il partner, offritevi amore e attenzioni reciproche. Organizzate una cenetta romantica parlate dei vostri progetti. Soli: è un’ottima giornata per avere una conversazione tranquilla sui vostri bisogni emotivi con una persona che vi corteggia.

Oroscopo 22 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Che si tratti di lavoro o vita personale, oggi siete spinti a mettere ordine in alcune situazioni che ormai ritenete siano diventate intollerabili. E’ il venerdì giusto per far capire a determinate persone che con voi non si scherza, anche se ciò comporterà dover mostrare il lato severo ed esigente e di conseguenza, mettere da parte i sentimenti. Il risultato? Qualcuno vi ascolterà come non ha mai fatto in passato. Amore: in coppia, con il partner riuscirete a coniugare perfettamente ragione e sentimenti, il che sarà d’aiuto a sviluppare dei progetti solidi. Soli: vi renderete conto che nel vostro approccio agli affari di cuore, qualcosa non funziona e cambierete. Meno impazienti, non vorrete tutto e subito!

Oroscopo 22 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna in Leone sosta alle spalle del vostro segno: concedetevi un po’ di piacere personale e dedicate del tempo a voi stessi. Non dovrete sentirvi in colpa se toglierete qualche ora al lavoro poiché non ne risentirà. Svolgete sempre tutto al meglio e spesso fate anche più di quanto dovreste. Meritate di rilassarvi! Nel pomeriggio, con la Luna nel vostro segno tornerete di nuovo in azione. Amore: in coppia, forse non sarete particolarmente romantici ma avrete tante piccole attenzioni che riscalderanno il cuore della dolce metà. Riaccenderete la passione! Soli: in programma ci sono flirt e avventure amorose, le conversazioni saranno piacevoli, simpatiche, avrete l’imbarazzo della scelta.

Oroscopo 22 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un venerdì in cui nel lavoro siete molto motivati e in grado di svolgere più compiti contemporaneamente, la determinazione nonché la forza di volontà sono al massimo! Il vostro futuro professionale è al sicuro e arriveranno buone notizie. Tenete presente che qualsiasi accordo o contratto andrà avanti nel tempo, vi garantirà la stabilità. In serata con la Luna in Vergine alle spalle del vostro segno, rilassatevi. Amore: in coppia, sfruttate appieno la buona intesa che regna nella relazione. L’eros è al top e aggiunge miele e peperoncino! Soli: splendida giornate per osare, dichiarare il vostro amore chi fa battere forte il cuore. Una persona incontrata di recente potrebbe sorprendervi!

Oroscopo 22 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Se siete impazienti di apportare alcuni cambiamenti nella vostra vita, il buon aspetto tra Venere e Saturno prima di tutto a voi chiede di essere obbiettivi su ciò che non funziona così da stabilire dei limiti e andare oltre determinate situazioni. Dopo aver preso le decisioni sarete più ottimisti e in pace con voi stessi. Al riguardo una chiacchierata con un amico sarà utile a fare ulteriore chiarezza. Amore: in coppia, se volete mantenere l’armonia evitate che il disaccordo diventi una costante. Sta a voi aumentare il livello di pazienza e ridurre quello del vostro ego. Soli: un/a ex potrebbe tornare ma prima di dire sì, dovete parlare delle reciproche esigenze e della vostra visione del futuro.

Oroscopo 22 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Gli aspetti astrali odierni sono positivi, accendono il desiderio di scappare dalla routine, dal trito quotidiano, di vivere nuove esperienze con gli amici o i familiari. Fare pure, a patto di non spendere una fortuna! Avvertite il bisogno di nuove conoscenze, nuovi posti, nuove emozioni ma al contempo siete ben consapevoli che dovete destreggiarvi tra i vostri desideri e gli impegni di lavoro. Non è facile ma troverete il modo! Amore: in coppia, è il momento ideale per impegnarvi o fare promesse importanti al partner. Potreste decidere di cambiare casa o sposarvi. Soli: una persona vi piacerà, vi farà ridere e proverete dei sentimenti strani, diversi dai soliti. Tuttavia, potrebbe esserci qualche ostacolo…

Oroscopo 22 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un venerdì in cui attenervi a una routine rigorosa vi farà provare stabilità e la sensazione di avere il totale controllo sulle situazioni. Al contempo con il buon aspetto tra Venere nel vostro segno e Saturno in Pesci vi dota di autorevolezza, chi vi circonda mostra grande rispetto. Le persone, lavoro o vita personale ascolteranno con attenzione ciò che direte, soprattutto quando vi esprimerete con gentilezza. Amore: in coppia, l’atmosfera è all’insegna dell’armonia. Siete innamorati e fate di tutto per mostrarlo alla dolce metà. Non preoccupatevi, se ne rende conto! Soli: sapete sfruttate molto bene il vostro fascino e conquisterete chi vi attrae. Aggiungete un po’ di dolcezza e sarete irresistibili!

Oroscopo 22 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Venere-Saturno vi fa sentire motivati e troverete delle soluzioni sagge ad alcune questioni, non ultimo finanziarie, che vi preoccupano. Esaminerete i problemi da una nuova prospettiva e riuscirete a capire quali aspetti fino a oggi vi hanno limitato o bloccato. Proverete un piacevole senso di libertà! Se avete in corso una trattativa concluderete velocemente e con soddisfazione. Amore: in coppia, sfruttate i passaggi astrali per rafforzare la relazione, fate progetti a due per il futuro! Soli: al centro della scena, affascinanti! Negli affari di cuore ad attendervi c’è una magnifica giornata, favorevole a un incontro o a un primo appuntamento. Accettate gli inviti.

Oroscopo 22 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Venere in Capricorno è in buon aspetto con Saturno nel vostro segno: il transito indica che potrebbe esserci un incontro di tipo professionale. Anche se inizialmente non sarete interessati, tenete presente che insieme all’altro potreste dare il via a un progetto che vi farà ottenere ottimi risultati anche sul profilo finanziario. In generale, troverete persone disposte a dare una mano, a supportarvi, Amore: in coppia, la relazione migliora, c’è stabilità. Parlerete di progetti futuri o dei prossimi passi da fare per rendere ufficiale il legame. Soli: in programma ci sono incontri decisivi per il futuro e uno in particolare, segnerà una svolta nella vostra vita affettiva. Potrebbe trattarsi dell’altra metà della mela.