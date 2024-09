L’oroscopo del 22 settembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 22 settembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 22 settembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Sole sbarca in Bilancia e punta i riflettori sul vostro settore delle relazioni personali e di lavoro. Fino al 22 ottobre, vi invierà vibrazioni che invitano alla gentilezza, conciliazione, consenso. E’ nel vostro interesse collaborare con chi vi circonda, colleghi compresi. Potreste ricevere una risposta positiva a una richiesta oppure sarete voi ad accettare un compromesso per sistemare una controversia. Dovrete essere molto diplomatici. Amore: in coppia, con il Sole in Bilancia tornano la tenerezza e la passione! La sincerità dei sentimenti è la vostra forza. Soli: grazie agli incontri con nuove persone rinasce la speranza ma sono necessarie delle tappe prima di dare il via a una relazione importante.

Oroscopo 22 settembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il Sole in Bilancia, il vostro obbiettivo sarà quello di mostrare che siete in grado di farvi in quattro per svolgere il lavoro e soddisfare tutte le aspettative. Sarete molto perfezionisti ma evitate di fare molto di più di quanto vi viene richiesto poiché in questo modo rischiate di ottenere l’effetto opposto. Fate quanto dovete senza esagerare così da mantenere un buon equilibrio psicofisico. Dovete pensare anche al vostro benessere! Amore: in coppia, prenderete coscienza dei punti di forza e quelli deboli della relazione. Avete bisogno entrambi di ritrovare la complicità. Soli: potere di seduzione al top, sicurezza in voi stessi, affascinanti: avete splendide possibilità di fare vostro un cuore e iniziare una storia.

Oroscopo 22 settembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Fino al 22 ottobre, il Sole in Bilancia vi spingerà a godere del lato leggero della vita, a uscire, divertirvi insieme agli amici e ai familiari, soprattutto se siete stati alle prese con parecchie responsabilità. Il vostro senso dell’umorismo sarà al top nonché il fascino: cercate di sfruttarli al meglio! Con questo transito è il periodo ideale per rilassarvi, vivere nuove esperienze, scoprire un nuovo hobby o riprendere uno che avete accantonato. Amore: in coppia, in questo periodo l’atmosfera sarà piccantina e va sfruttata al massimo: cercate di divertirvi insieme alla dolce metà, fate qualcosa di diverso. Soli: uscite, incontrate nuovi volti: una persona catturerà il vostro cuore ed entrambi perderete la testa.

Oroscopo 22 settembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il Sole in Bilancia per quattro settimane vi spingerà a focalizzare l’attenzione sulla casa, sulla famiglia così da risolvere eventuali problemi. In questo periodo con le persone care sarete più affettuosi e premurosi del solito e in casa cercherete di creare un’atmosfera armoniosa. Il transito rappresenta inoltre un’opportunità per fare un passo indietro rispetto agli obiettivi e alle questioni di lavoro e nel caso aveste bisogno di ricaricare le batterie non esiterete a concedervi delle pause. Amore: in coppia, è una giornata molto romantica per non parlare dell’atmosfera passionale. Serata bollente con il partner… Soli: è una domenica in cui potrebbe esserci un incontro, è possibile l’amore a prima vista. Bando all’esitazione!

Oroscopo 22 settembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il Sole in Bilancia sosta nel vostro settore della comunicazione: per il vostro segno è un passaggio eccellente e se siete sul punto di negoziare qualcosa per quattro settimane sarete molto convincenti, imporrete il vostro punto di vista senza problemi. Al contempo vi piacerà entrare in contatto con gli amici e con persone che condividono i vostri progetti e obbiettivi. Potreste anche decidere di dare il via a un’attività di vendita online. Amore: in coppia, il Sole in Bilancia vi permette di mettere uno stop alla routine. Cercate di stupire il partner, di riaccendere la fiamma! Soli: nuove conoscenze, flirt, attrazioni ma per ora non c’è una storia impegnativa. Nel frattempo godetevi belle, dolci e inaspettate emozioni.

Oroscopo 22 settembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il Sole in Bilancia fino al 22 ottobre punta i riflettori sul vostro settore delle finanze. E’ il periodo ideale per dare un’occhiata al budget, evitare acquisti superflui e all’occorrenza tagliare qualche spesa così da sentirvi al sicuro. Se dovete prendere una decisione finanziaria, riflettete con attenzione. In questo periodo non è escluso che rimboccherete le maniche e lavorerete ancora più sodo per guadagnare di più ma occhio allo stress. Amore: in coppia, i pianeti vi regalano equilibrio e benessere sentimentale. Il partner vi darà belle prove d’amore! Soli: dopo un lungo periodo di solitudine siete di nuovo pronti a mettervi in gioco. Magnetici, sex appeal al top, potrebbe nascere un’attrazione esplosiva.

Oroscopo 22 settembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Buon compleanno, Bilancia! Il Sole oggi entra nel vostro segno e rappresenta un invito a essere totalmente voi stessi, dare la priorità alle vostre esigenze e mettervi al primo posto! Date tanto agli altri e ogni tanto va bene essere un po’ egoisti. Assecondate il lato creativo e tutto ciò per cui avete un’attitudine naturale. Le prossime quattro settimane rappresentano un’occasione d’oro per mettervi in gioco e mostrare a chi vi circonda il vostro talento. Amore: in coppia, la relazione si tinge si romanticismo, tenerezza e siete felici! Le prospettive per il futuro che vi legano al partner sono rassicuranti. Soli: un incontro più forte, più intenso dei precedenti vi darà la sensazione di conoscere l’altro/a da sempre.

Oroscopo 22 settembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Il Sole in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno: sarete spinti a riflettere così da ritrovare l’equilibrio interiore. Al contempo il transito potrebbe far emergere le emozioni represse, alcuni aspetti nascosti e un po’ oscuri della vostra personalità. Ne sarete più consapevoli e trovare la pace interiore vi sarà utile anche per quanto riguarda il lavoro. Rimanere per un po’ dietro le quinte vi farà bene ma attenzione, ciò non significa che dovete isolarvi. Amore: in coppia, vedrete solo i difetti del partner e lo direte. Parlatene con calma, capirete di aver esagerato! Soli: un sms potrebbe scatenare pessimismo. Ma siete proprio sicuri di averlo interpretato nel modo giusto? Rileggetelo due volte!

Oroscopo 22 settembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Il Sole in Bilancia, da oggi e fino al 22 ottobre, vivacizza la vita sociale e avrete voglia di ampliare i contatti, entrare in nuove cerchie e stringere nuove relazioni. Cercate dunque di dare la priorità alle opportunità di networking anche online. Entrare inoltre a far parte di un gruppo in cui tutti hanno lo stesso interesse, può portare a sviluppare nuove e stimolanti amicizie con persone sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Amore: in coppia, avrete idee piccantine per ravvivare l’eros, riaccendere le emozioni! Soli: l’avventura di una notte non vi dispiacerà e poi, chissà?, nessuno può dire come potrebbe evolvere…

Oroscopo 22 settembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il Sole in Bilancia accentua la vostra ambizione e da oggi sarà più facile farvi notare e apprezzare per le vostre capacità, le competenze. Fino al 22 ottobre, avrete la possibilità di distinguervi dalla massa e mettervi sotto i riflettori. Andate avanti con sicurezza, mollate eventuali dubbi: è la vostra occasione per fare i progressi che meritate ampiamente. In ogni caso è importante che riusciate a stabilire un equilibrio tra lavoro e relax. Amore: in coppia, oggi sarete sospettosi, dubiterete di tutto ciò che dirà il partner. Occhio a come vi esprimerete, rischiate di prendere una sonora cantonata. Soli: siete sicuri che sia davvero utile curiosare sui social media per saperne di più sulla persona che vi attrae?

Oroscopo 22 settembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il Sole in Bilancia state entrando in periodo di nuove scoperte, sperimenterete nuove idee e opportunità. Avrete dunque la possibilità di ampliare il raggio d’azione. Se avete degli obiettivi è probabile che nell’arco delle prossime quattro settimane, li raggiungete con successo. Lasciate dunque il passato alle spalle e costruite con fiducia il futuro! Al contempo avrete la possibilità di progredire nel lavoro ed è probabile arrivi un’offerta eccellente. Amore: in coppia, siete più ricettivi, intuitivi e creativi. E’ la giornata ideale per rinnovare la relazione. Concretizzate i vostri desideri! Soli: semaforo verde, un incontro sarà molto importante. I passaggi odierni annunciano un amore al primo sguardo.

Oroscopo 22 settembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con l’arrivo del Sole in Bilancia in un vostro settore delle finanze, fino al 22 ottobre il denaro sarà la vostra priorità: il modo in cui lo guadagnate, come lo gestite, come lo risparmiate e non ultimo come potreste guadagnare di più. Il transito potrebbe far arrivare una somma di denaro, ad esempio un rimborso, e sarà ovviamente la benvenuta! Potreste infine cercare partnership finanziarie reciprocamente vantaggiose. Amore: in coppia, voi vorreste parlare d’amore ma un argomento delicato potrebbe scatenare malintesi e incomprensioni. Soli: nessuno, oggi, farà battere il vostro cuore, i messaggi saranno fonte di delusione, non soddisferanno il vostro desiderio di romanticismo!