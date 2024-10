L’oroscopo del 23 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 23 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 23 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

A guastare il buonumore e l’ottimismo oggi potrebbe essere un problema con una persona cara e finché non risolverete, lo stato d’animo non migliorerà. La congiunzione Luna-Marte in Cancro vi spinge ad adottare una posizione di difesa, non vorrete ammettere fino a che punto la situazione vi turbi e ciò rendere difficile parlarne. Ma una volta affrontata la questione tornerà il sereno. Amore: in coppia, le divergenze di opinione potrebbero creare dei problemi. Per quanto vi è possibile evitate discussioni accese. Soli: una persona che vi attrae metterà uno stop a vostro avviso completamente incomprensibile. Non saprete come muovervi.

Oroscopo 23 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ un mercoledì in cui la congiunzione Luna-Marte in Cancro vi rende impulsivi, dunque se qualcuno dovesse provocarvi, occhio a dire o fare qualcosa di avventato. Evitate di pensare che spiattellare la vostra verità sia accettata da chiunque vi ascolti: le parole espresse in fretta possono essere offensive. Se avvertite il bisogno di scaricare l’energia impegnatela in qualcosa di utile. Amore: in coppia, la dolce metà sa bene che oggi dovrà prendervi con le pinze e lo farà .Da parte vostra, non toccate argomenti spinosi ed eviterete litigi. Soli: non è giornata di incontri ma a volerlo siete voi! Un po’ nervosi preferirete leggere un buon libro.

Oroscopo 23 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Alcune situazioni che riguardano il denaro, all’apparenza potrebbero sembrare eccellenti eppure sotto sotto potreste essere insoddisfatti. Se state cercando di concludere un affare, sistemare un contratto o discutere questioni relative a qualcosa di fondamentale, evitate di essere impazienti e cercate di mantenere la calma. Al contempo, attenzione a lanciarvi nello shopping compulsivo. Amore: in coppia, avete una visione chiara della relazione e di ciò che deve essere fatto per mantenerla o migliorarla. Soli: la lucidità vi sarà molto utile se avete conosciuto, anche online, una persona che vi interessa e c’è uno scambio di sms o telefonate.

Oroscopo 23 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

La congiunzione Luna-Marte nel vostro segno potrebbe scatenare nervosismo. Forse desiderate qualcosa, ma non sapete come ottenerlo. In tal caso, potreste imporre limitazioni inutili a voi stessi. Altra chiave di lettura del transito: se qualcuno da un po’ di tempo sta mettendo a dura prova la vostra pazienza oggi rischiate di esplodere, sarete pronti a dire le cose come stanno, in modo diretto! Amore: in coppia, i pianeti esaudiscono i desideri che avete a cuore, con la dolce metà i sentimenti sono più forti che mai. Il romanticismo è al centro di questa giornata. Soli: voglia di lanciarvi nella conquista, soprattutto se avete in mente qualcuno in particolare.

Oroscopo 23 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro alle spalle del vostro segno siete ansiosi ma non dovete permettere che a guidare la giornata sia questo stato d’animo pessimista e agitato. Praticare esercizio fisico avrà un effetto positivo ma vi faranno bene anche una lunga passeggiata, una corsa o un giro in bicicletta. La cosa migliore è rimanere dietro le quinte e lavorare per conto vostro. Amore: in coppia, il morale non è al top, qualcosa vi turba oppure provate tristezza che vi allontana psicologicamente dal partner. Soli: non volete conversazioni frivole ma trovare la vostra anima gemella. Non temete, arriverà anche il vostro turno.

Oroscopo 23 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se vi siete impegnati parecchio per mantenere un buon equilibrio nelle relazioni personali o di lavoro ma non avete notato dei risultati oggi potreste provare frustrazione. Tuttavia la congiunzione Luna-Marte in Cancro rappresenta un invito a evitare discussioni con amici e familiari. Avrete modo di chiarire quando lo stato d’animo sarà meno agitato: oggi rischiate di dire cose che nemmeno pensate! Amore: in coppia, circola agitazione, qualsiasi cosa fa o dice il partner vi fa scattare come molle. Cercate di essere più tolleranti. Soli: non avete voglia di fare nuove conoscenze e forse è meglio così: irrequieti, rischiate di far scappare chi vi corteggia.

Oroscopo 23 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Che si tratti del boss o di un collega oppure di un cliente, con la congiunzione Luna-Marte in Cancro, nel lavoro ciò che direte avrà un notevole impatto dunque sfoderate il coraggio e mettete le carte in tavola dando prova di fermezza! Dalla firma di un contratto, alla conclusione positiva di un affare o che si tratti di far valere i vostri diritti è in questo modo che avrete successo! Amore: in coppia, le conversazioni con il partner si tingono di umorismo e leggerezza, abbastanza per allontanare tutte le preoccupazioni che vi hanno appesantito. Soli: è possibile che ci sia una svolta! Potreste fare, oggi o nei prossimi giorni, un incontro decisivo.

Oroscopo 23 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per ottenere la riuscita siete disposti a fare di tutto e non stupisce: le energie sono al top, siete motivati e dotati di una volontà di ferro. Avete inoltre un eccellente istinto: se sentite che volete intraprendere, non esitate! In ogni caso, con la congiunzione Luna-Marte, se nel lavoro una conversazione con i colleghi o il boss, prende una piega polemica, sviate la loro attenzione su un altro argomento. Amore: in coppia, lasciate fuori casa le eventuali preoccupazioni e con il partner parlate solo di ciò che vi fa sentire bene! Soli: momenti piacevoli in compagnia di una persona che vi attrarrà molto e che forse incontrerete in un posto nuovo o insolito.

Oroscopo 23 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcuni conflitti recenti ancora vi fanno provare rabbia e potreste essere tentati di scatenare una grossa litigata. Sotterrate l’ascia di guerra e offrite all’altro un ramoscello d’ulivo, ovvero una chiacchierata tranquilla per far tornare il sereno. Utilizzate in modo costruttivo l’energia negativa accumulata e lavorate su quei progetti che vi entusiasmano. Amore: in coppia, bando alle reazioni eccessive! Perché creare dei dissapori che potete evitare? Cercate di mantenere il controllo! Soli: è giusto flirtare ma fate attenzione a coinvolgervi troppo in fretta. Con i passaggi odierni, un contatto occasionale potrebbe trasformarsi in un’ossessione tossica.

Oroscopo 23 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Se desiderate che la vita familiare proceda senza intoppi, oggi dovrete fare leva sulla vostra capacità di comunicare poiché in caso contrario, con la congiunzione Luna-Marte in Cancro le discussioni accese saranno inevitabili. E’ un ottimo momento per parlare con le persone care di questioni importanti, stabilire un programma che vada bene a tutti e sviluppare una solida base su cui costruire. Amore: in coppia, l’equilibrio e l’armonia della vostra coppia rafforzano la voglia di fare progetti per il futuro. Soli: per non innamorarvi ed evitare di soffrire deciderete di vivere flirt senza impegno. Così da avere il controllo della situazione.

Oroscopo 23 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ una giornata in cui la vostra priorità sarà quella di prendere cura di voi stessi e fate bene: ricaricare le batterie è importante! Tuttavia, grazie all’arrivo di nuovi accordi, contratti o altre eccellenti proposte avete la possibilità di aumentare le entrate. I passaggi astrali vi mettono sotto i riflettori e invitano il vostro segno a sfruttare pienamente tutte le opportunità che si dovessero presentare. Amore: in coppia, farete fronte comune per affrontare un amico in malafede. Ne parlerete per concordare la risposta da dare e poi passerete ad altro. Nulla deve minare l’equilibrio della vostra unione. Soli: poco motivati a uscire, trascorrerete una serata tranquilla.

Oroscopo 23 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la congiunzione Luna-Marte in Cancro, le emozioni saranno altalenanti, vi sembrerà di fare un giro sulle montagne russe e sarete tentati di rimanere per conto vostro. Evitare di comunicare sarebbe un errore: qualche chiacchierata con gli amici o i familiari farà miracoli. Al contempo tenete presente che un’idea, un talento o un hobby potrebbero diventare un percorso di lavoro redditizio. Amore: in coppia, qualche battibecco con il partner ma evitate di replicare con veemenza soprattutto se si tratta di motivi futili! Soli: Il vostro atteggiamento disinvolto non piace a chi vi corteggia e, come se non bastasse, non mantenete le promesse