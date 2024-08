L’oroscopo del 24 agosto segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 agosto per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 agosto Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la Luna in Toro è un sabato in cui avrete voglia di ritagliare del tempo per tutto ciò che per voi conta veramente. In questo modo darete il meglio nelle relazioni, nelle interazioni, mostrerete con maggiore sicurezza il vostro affetto non solo con le parole ma attraverso i gesti. Al contempo, è il transito ideale per concedervi qualche piccolo lusso, un acquisto, appagare i sensi anche attraverso un peccato di gola in buona compagnia. Amore: in coppia, sabato all’insegna del relax, insieme al partner gusterete i piccoli piaceri della vita. C’è reciproca tenerezza. Soli: se da qualche tempo una persona vi attrae, oggi è possibile un approccio che darà il via a una storia piena di passione!

Oroscopo 24 agosto Toro (22 aprile-20 maggio)

Siete motivati, pieni di belle energie e sarebbe un vero peccato permettere a chi vi circonda di seminare dubbi nella vostra mente. Lo stato d’animo positivo odierno, in questo modo si scioglierebbe come neve al sole. State alla larga, dunque, e trascorrete del tempo con persone che vi fanno sentire bene, aumentano la vostra autostima. Con la Luna nel vostro segno saprete inoltre come spendere con saggezza e come risparmiare. Amore: in coppia, non forzate niente, privilegiate il compromesso. Gli astri vi invitano ad appianare. Soli: oggi non avete mezze misure: vedete tutto bianco o tutto nero. Potreste correre dietro una persona che vi attrae o scappare a gambe levate.

Oroscopo 24 agosto Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Toro sosta alle spalle del vostro segno, il che indica che dovreste ridurre al minimo gli impegni nella vita sociale e privilegiare il relax, stare un po’ per conto vostro. Ricaricare le batterie è fondamentale! Mentalmente non siete lucidi come sempre e qualsiasi cosa potrebbe essere motivo di distrazione. Non è una buona giornata per dare il via a nuovi progetti. Cercate invece di sistemare ciò che avete lasciato in sospeso. Amore: in coppia, l’atmosfera è molto sensuale. Evitate di lanciarvi in discorsi senza fine rischiando di diventare noiosi e prendete tra le braccia il partner. Soli: prima di lanciarvi in una storia, valutate i pro e i contro. Ricordate: chi va piano…

Oroscopo 24 agosto Cancro (21 giugno-22 luglio)

La Luna in Toro rappresenta un invito ad accettare inviti, uscire. E’ noto quanto al vostro segno piaccia rimanere in casa ma ora dovete uscire dalla zona di comfort e ampliare i contatti, socializzare. Su un altro piano: affrontare un problema anziché eluderlo con un amico o un familiare è la cosa migliore. All’altro/a forse potrebbe non piacere ciò che direte ma la conversazione potrebbe finire meglio di come è iniziata. Amore: in coppia, avrete mille dimostrazione d’amore nei confronti del partner. L’importante è che non vi aspettiate che ricambi in uguale misura… Soli: i passaggi odierni vi spingeranno tra le braccia di un nuovo amore. La felicità busserà forte alla vostra porta.

Oroscopo 24 agosto Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Toro accende le vostre ambizioni: se desiderate sviluppare un’attività secondaria o lavorare in modo più indipendente, è il momento di raggiungere questi obbiettivi, anche se per ottenere i risultati desiderati dovrete armarvi di pazienza. Nel pomeriggio potreste avere dei colpi di genio d’aiuto nei prossimi giorni a ottenere il riconoscimento professionale che meritate. Potete dunque guardare al futuro con entusiasmo! Amore: in coppia, lavorate molto e il tempo libero è poco. Ma oggi deciderete di mettere tra parentesi gli impegni e dedicarvi solo alla persona amata. Soli: la Luna in Toro amplifica le emozioni. Per oggi, non pensate al futuro, vivete l’attimo!

Oroscopo 24 agosto Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna in Toro vi sentite in splendida forma, tuttavia considerata la presenza di Marte in Gemelli la cosa migliore è canalizzare le tante energie in qualcosa di costruttivo. Avete un’ottima resistenza mentale e fisica, per cui potete realizzare con facilità qualsiasi cosa a cui dedicate particolare attenzione e impegno. Potrebbe inoltre presentarsi un’opportunità per frequentare un corso che vi permetterà di potenziare le vostre competenze. Amore: in coppia, è un sabato molto piacevole, nella relazione potreste introdurre un pizzico di follia e alla persona amata piacerà. Soli: siete affascinanti, attirate gli sguardi di chi vi circonda: l’amore oggi arriverà senza che alziate un dito!

Oroscopo 24 agosto Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ un sabato in cui avvertirete fortemente l’arrivo di un cambiamento e la possibilità di liberarvi della zavorra e al contempo, la Luna in Toro vi spinge a concentrare l’attenzione su eventuali problemi emotivi irrisolti. Pur avendo la possibilità di trascorrere del tempo con gli amici e i familiari, oggi preferirete stare per conto vostro in modo da poter riflettere. Potrebbero arrivare importanti intuizioni e una in particolare persino cambiare la vostra vita. Amore: in coppia, con il partner dovreste definire ciò che è accettabile e ciò che non lo è. In questo modo avrete ben chiari i limiti da non superare. Soli: nel cuore di una persona avete un posto molto importante. Insieme troverete la felicità.

Oroscopo 24 agosto Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con la Luna in Toro, cercate di concentrare l’attenzione sulle relazioni per voi più importanti: avete bisogno di loro e viceversa. Se c’è una mancanza di equilibrio, anche in famiglia, è indispensabile correggere il tiro. E’ un buon momento per riflettere su quei comportamenti o situazioni che vi impediscono di raggiungere ciò che davvero desiderate. Detto questo, potrebbe arrivare un invito ma potreste esitare ad accettare. Amore: in coppia, il programma potrebbe andare diversamente da come previsto ma ve ne infischierete. La cosa importante è stare con la persona amata! Soli: sfruttate la giornata per lanciarvi nella conquista. Gli incontri sono molti e tutti interessanti.

Oroscopo 24 agosto Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Toro spinge a concentrarvi seriamente e totalmente nel lavoro ed in effetti è la giornata ideale per esaminare attentamente un progetto o impegnarvi senza sosta per rispettare una scadenza importante. Avete le energie giuste per lavorare in modo efficiente sugli obbiettivi, le responsabilità e compiti. Potete gestire alla grande tutto le questioni di tipo pratico. Infine, non dimenticate di praticare un po’ di esercizio fisico, non trascurate la forma! Amore: in coppia, ne avete abbastanza della routine ma non è giornata di cambiamenti. Il partner potrebbe non essere d’accordo. Soli: è una giornata in cui stare un po’ per conto vostro sarà d’aiuto a mettere ordine nelle idee.

Oroscopo 24 agosto Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Toro il fine settimana si annuncia divertente, all’insegna del piacere e il vostro stato d’animo è positivo. Ma se volete trascorrere due giorni davvero fantastici, evitate di fare le cose di sempre e lanciatevi in esperienze inedite. Quelle, per intenderci, a cui a volte avete pensato ma vi siete sempre tirati indietro poiché detestate i cambiamenti. Date la priorità, più in generale, a quelle attività che vi entusiasmano, vi regalano gioia. Amore: in coppia, più disponibili con il partner, oggi dedicherete tempo e potreste organizzare una cenetta romantica. Soli: se aspettate la persona dei vostri sogni, guardatevi intorno: forse da tempo vi sta lanciando segnali molto interessanti.

Oroscopo 24 agosto Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Toro sosta nel vostro settore della casa, della famiglia: è la giornata ideale per abbellire l’abitazione e renderla più confortevole. Oggi avete bisogno di tranquillità e una pausa può essere un’ottima idea a patto che ve la concediate… Probabilmente non è nei vostri pensieri ma vi farebbe sentire più ottimisti. Stabilire un buon equilibrio interiore ora è indispensabile per interagire in modo più sereno e libero con chi vi circonda. Amore: in coppia, difficoltà ad ammettere i vostri errori, eppure chiedendo scusa con sincerità toccherete il cuore del partner. Allora, fate uno sforzo. Soli: conquisterete una persona che vi attrae e che ricambia. Unico problema: potrebbe essere già impegnata.

Oroscopo 24 agosto Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Nel fine settimana la Luna in Toro sosta nel vostro settore della comunicazione e siete pronti a entrare in azione, socializzare, stringere nuove relazioni. Tuttavia, rischiate di fare mille cose contemporaneamente e alla fine concludere poco ma nel frattempo avrete esaurito le energie. Allora, procedete con calma, valutate le vere priorità e in questo modo ricaricherete le batterie. Forse non ci pensate ma in questo momento ne avete un gran bisogno! Amore: in coppia, empatici, generosi, oggi farete di tutto per appagare i desideri del partner. Soli: potreste iscrivervi a un sito di incontri e sarete particolarmente disponibili. In ogni caso, occhio ai profili falsi. Girano parecchi stracciacuori.