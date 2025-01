Cosa dice l’oroscopo del 24 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ un’ottima giornata, con il buon aspetto tra il Sole in Acquario e la Luna in Sagittario, circola leggerezza, siete positivi. La vita sociale può fare un salto di qualità o potreste dare il via a conversazioni e stabilire contatti con persone interessanti, stimolanti che non vi sareste mai aspettati di fare. In generale, con questo transito, in serata potreste uscire con gli amici od ospitarli a casa vostra. Amore: in coppia, l’amore è al centro della scena! Sfruttate al massimo questa giornata. Soli: affascinanti, sensuali: bando alla timidezza e conquistate senza timore la persona che vi attrae.

Oroscopo 24 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Con i passaggi odierni impegnarvi per il prossimo passo da compiere nel lavoro è cruciale, sperando riusciate a superare qualsiasi ostacolo. Ciò potrebbe richiedere infatti un compromesso soprattutto riguardo un contratto o un accordo. Potrebbe essere necessario formare nuove alleanze e rinunciare a quelle vecchie. Se state cercando un socio pensate a come dovrebbe essere la dinamica ideale. Amore: in coppia, rafforzerete il legame ancora di più, parlerete di un importante progetto a due! Soli: i pianeti rallentano gli affari di cuore. Potrebbe esserci un flirt: assaporate il presente!

Oroscopo 24 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il buon aspetto tra il Sole in Acquario e la Luna in Sagittario, vi dota di energie super, siete dinamici più che mai! Il tempo libero sarà la priorità, avrete voglia di praticare un hobby o lo sport preferito. Nel lavoro, potreste scoprire che conversare con un collega renderà i compiti più divertenti. Non è escluso che con questa persona farete qualcosa di piacevole così da rilassarvi entrambi. Amore: in coppia, il partner vi coccola, vi vizia: avete davvero di che toccare il settimo cielo! Soli: è un fine settimana intrigante: con una persona scoprirete di avere molto in comune e scatterà l’attrazione.

Oroscopo 24 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con i passaggi odierni, mollare qualche cattiva abitudine sarà più facile del solito e, più in generale, vi spingono a una sana introspezione: lavoro o vita personale, scoverete alcuni lati nascosti nonché intriganti di una situazione o di una persona. Il buon aspetto della Luna con il Sole è d’aiuto a risolvere qualsiasi problema nelle relazioni. Le conversazioni saranno amichevoli. Amore: in coppia, con il partner oggi l’intesa è praticamente perfetta! Cosa chiedere di più? Soli: voglia di conquistare a tutto campo! E se una persona che vi attrae dovesse resistervi, insisterete!

Oroscopo 24 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Fino a domenica la Luna sosterà in Sagittario: sarete raggianti, avrete voglia di uscire con gli amici, mettervi al centro della scena e brillare! In mente avrete mille idee e vorrete condividerle. Non è escluso che oggi abbiate intenzione di fare una proposta al boss oppure parlare di un fattore di stress lavorativo. Visto che c’è un tempo per ogni cosa, assicuratevi di sapere cosa esattamente volete dire. Amore: in coppia, dedicherete più tempo al partner o sarà lui/lei a chiederlo. Programmate una serata intima. Soli: se avete incontrato una persona, avrete voglia di approfondire la conoscenza.

Oroscopo 24 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Nei giorni scorsi sul posto di lavoro potreste aver avuto difficoltà a esprimere ciò che pensavate o a dare consigli. Il boss o i colleghi oppure i clienti, potrebbero non essere stati ricettivi alle vostre parole. Riprovateci oggi facendo vedere le cose da una prospettiva diversa. Probabilmente a quel punto vi ascolteranno con attenzione. All’occorrenza cercate di trovare un compromesso. Amore: in coppia, la voglia di controllare tutto è accentuata. Se in certi ambiti della vostra vita può essere molto utile non è così nella relazione d’amore. Soli: una persona vi attrae? Lanciate dei segnali di interesse.

Oroscopo 24 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Grazie al buon aspetto tra la Luna in Sagittario e il Sole in Acquario, oggi brillate! Il passaggio astrale va sfruttato al meglio: esprimete le vostre opinioni,. mostrate il vostro talento e il vostro lavoro. Al contempo per stringere nuove amicizie, date il via alle conversazioni con una maggiore apertura mentale. E’ un’ottima giornata per dare il via a un cambiamento di look! Amore: in coppia, la serata sarà molto piacevole, soprattutto perché riuscirete a prendere le cose con molta filosofia. Soli: volete conoscere meglio la persona che vi corteggia, ma non trasformatevi in Sherlock Holmes.

Oroscopo 24 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Per il vostro segno, è noto, non esistono le mezze misure: bianco o nero, tutto o niente. Ma è una giornata in cui pur appagando qualche desiderio dovete rimanere entro limiti ragionevoli di spesa. In particolare se avete intenzione di fare acquisti per la casa. Avete voglia, in generale, di regalarvi una gratificazione e concedervi un regalino potrebbe essere uno dei piaceri della giornata. Amore: in coppia, con il partner il dialogo è al top. Sarà utile a rafforzare la vostra relazione. Soli: per conquistare chi vi attrae cercate di scegliere le parole giuste. Lasciate anche un po’ di mistero.

Oroscopo 24 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con il Sole in Acquario: il transito fa arrivare eventi piacevoli nella vita sociale e in programma potrebbe esserci un’uscita che vi entusiasmerà. Al contempo, è il momento ideale per socializzare, anche on line, stringere nuovi contatti professionali. Potreste scoprire che un collega è in grado di offrire nuove opportunità di lavoro. Amore: in coppia, grande desiderio di organizzare un viaggetto o una gita così da spezzare la routine. E distrarvi farà bene a entrambi. Soli: atmosfera leggera, uscirete o navigherete online su un’app di incontri.

Oroscopo 24 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna in Sagittario sosta alle spalle del vostro segno e oggi avvertite il bisogno di pace e tranquillità così da ricaricare le batterie. Tuttavia potreste trovarvi intrappolati in una situazione spinosa. Qualcuno potrebbe coinvolgervi in una discussione e vorreste starne fuori. Dovrete trovare un equilibrio tra il bisogno di uscirne e rispettare al contempo la sensibilità degli altri. Amore: in coppia, se relazione sta attraversando un periodo complicato potreste porvi delle domande. Le soluzioni ci sono. Soli: prima di imbarcarvi in una storia, farete un passo indietro.

Oroscopo 24 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Sagittario è in buon aspetto con il Sole e Plutone nel vostro segno: ottimisti, di buon umore è il momento ideale per coccolarvi e dare la priorità alle vostre esigenze. Ciò non significa chiudervi in casa: questi transiti rappresentano un invito a uscire, a brillare nella vita sociale. Vi troverete sotto i riflettori. Altra buona notizia: potrebbe entrare, inattesa, una somma di denaro. Amore: in coppia, deliziosi momenti piccantini con la dolce metà: l’eros la farà da padrone! Soli: perfetto equilibrio tra sicurezza, simpatia e magnetismo: potete attrarre e conquistare chi volete.

Oroscopo 24 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

I passaggi odierni accentuano la vostra generosità, l’altruismo e sarete felici di rendervi utili, dare una mano, far tornare il sorriso a una persona giù di corda. Potreste essere generosi anche con chi non conoscete oppure con un genitore anziano. Andarlo/a trovare per lui/lei rappresenterà una gioia e ciò vi farà piacere. Fare del bene, oggi è la vostra missione! Ma stasera, uscirete con gli amici! Amore: in coppia, il partner potrebbe rimproverarvi di non essere abbastanza attenti/e. Soli: evitate di lanciarvi alla cieca tra le braccia di una persona appena conosciuta. Fatevi desiderare!