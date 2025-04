“In risposta ai dazi degli Stati Uniti – tuona il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte – la Spagna ha annunciato subito un piano da 14 miliardi a protezione di imprese e posti di lavoro. E lì hanno bollette più basse per imprese e famiglie, salario minimo legale. Noi invece abbiamo Giorgia Meloni che gli stipendi li ha aumentati solo a Ministri e sottosegretari, che ci dice che non dobbiamo fare drammi e allarmismo sui dazi e che la prossima settimana incontrerà le imprese. Con calma, ci pensa Giorgia. Ha avuto fretta solo a dire sì in Consiglio europeo a un folle Piano di Riamo. Domani tutti in piazza a Roma. Fermiamoli”.