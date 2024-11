L’oroscopo del 24 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 24 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 24 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Non sarà una domenica rilassante, tra impegni nella vita sociale obblighi e responsabilità avrete un bel da fare. Al contempo la vostra tendenza è quella di reagire impulsivamente sia riguardo alle decisioni che nel corso delle conversazioni in cui vorrete imporre il vostro punto di vista. Cercate invece di essere concilianti o di prendere un po’ le distanze da chi vi circonda così da ristabilire un equilibrio interiore. Amore: in coppia, il partner potrebbe farvi delle critiche: dovete accettarle e parlarne senza alterarvi. .Soli: con una persona che vi corteggia forse siete stati indelicati e ve lo dirà. Se non volete che la situazione sfugga di mano, scusatevi.

Oroscopo 24 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ possibile che oggi potreste avere la sensazione che un amico sia in competizione con voi o quando vi esprimerete, gli altri faranno resistenza E’ vero che potrebbero essere testardi ma è anche vero che voi non siete da meno, anzi…Tenete presente che se desiderate cooperazione e trovare la soluzione ad alcune questioni dovrete scendere a un compromesso. Cercate di capire anche i bisogni degli altri. Amore: in coppia, occhio a come parlerete, il partner potrebbe offendersi. Evitate di affrontare argomenti delicati. Soli: siete pronti a soddisfare tutti i vostri desideri d’amore. Ma fate in modo che le emozioni non prendano il sopravvento.

Oroscopo 24 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna in Vergine è in dissonanza con Mercurio e Giove: prima di prendere cura degli altri, pensate a voi! stessi! Con questi transiti potreste sentirvi un po’ esauriti, privi di energie soprattutto se le avete impegnate a tutto campo per dedicarvi alla famiglia o agli amici intimi. Se pensate che le persone care diano per scontata la vostra presenza è il momento giusto per esprimere con gentilezza queste frustrazioni. Amore: in coppia, un progetto potrebbe essere motivo di disaccordo. Cerca di parlare con calma, di trovare dei compromessi. Soli: le incomprensioni possono disturbare la domenica. Ma non dire ciò che pensate, destabilizza chi vi corteggia.

Oroscopo 24 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza tra la Luna e Mercurio-Giove è una domenica in cui proverete emozioni forti ma vi sarà difficile esprimerle e dire apertamente ciò che pensate. La vostra tendenza sarà quella di tacere ma non farà bene prima di tutto a voi. La cosa migliore sarebbe quella di prendere le distanze da alcuni argomenti – soprattutto del passato – o da persone che sapete bene potrebbero rovinarvi la giornata. Amore: in coppia, difficoltà reciproca a capirvi e il dialogo potrebbe essere un po’ sterile. Date la priorità ai bei momenti da vivere insieme! Soli: vi sarà impossibile comprendere una persona e la conversazione durerà pochi minuti.

Oroscopo 24 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Con i passaggi odierni è nel vostro interesse tenere sotto controllo le spese. La Luna in Vergine è in dissonanza con Mercurio e Giove e potreste rendervi conto che tra le uscita nella vita sociale e qualche acquisto di troppo, potrebbe essere necessario stabilire un nuovo budget. In generale, prima di dire cosa pensate, cercate di riflettere. Mantenete un atteggiamento riservato senza mettervi in posizione di difesa. Amore: in coppia, vorrete imporre le vostre idee al partner, ascoltate invece cosa ha da dire al riguardo. Soli: accetterete l’invito di chi fino a ieri vi interessava poco. Non nascerà l’amore, ma avrà il merito di aprire la vostra mente.

Oroscopo 24 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

La Luna nel vostro segno in dissonanza con Mercurio e Giove scatena agitazione, per cui cercate di ritrovare la pace interiore attraverso il riposo e il relax, facendo qualcosa che piaccia soltanto a voi. Una lunga passeggiata, ad esempio, o un pisolino pomeridiano vi ricaricheranno di belle energie. Ovviamente non dovrete sentirvi in colpa per non aver appagato le solite richieste di chi vi circonda. Amore: in coppia, il partner farà del suo meglio per rendervi felici, movimentare la relazione: Desidera più entusiasmo, più passione! Soli: potrebbe tornare una persona che avete amato in passato e la storia riprendere dove si era interrotta.

Oroscopo 24 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una domenica in cui potreste rendervi conto di quanto alcuni atteggiamenti vi abbiano impedito di cogliere un’opportunità o di provare ottimismo per cui è il momento di pensare più spesso in modo positivo. Al contempo, con le persone care evitate di scatenare tensioni, anche se probabilmente ne avete abbastanza di alcuni comportamenti e avete la sensazione che nessuno vi ascolti. Parlate chiaramente ma senza aggredire. Amore: in coppia, se avete sbagliato siete sempre in tempo per chiedere scusa alla dolce metà e andare avanti. Soli: oggi gli affari di cuore passano in secondo piano. Uscite e incontri romantici non sono una priorità.

Oroscopo 24 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni, più che entrare in azione oggi vi piacerà riflettere sui passi da fare nella carriera. Le energie non sono alte come al solito.. Eppure, accettare un invito degli amici avrà il potere di rigenerarvi, regalerà una sferzata di energia. Allora, non vi rimane che uscire! Unica accortezza: evitate di largheggiare nelle spese, occhio al budget. Amore: in coppia, cercate di dedicare più attenzioni al partner. E’ anche così che la relazione diventerà un’oasi di pace e sicurezza. Soli: una conversazione con un amico/a vi deluderà. Pensavate che la relazione stesse prendendo una piega romantica ma vi farà capire che non è così.

Oroscopo 24 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

E’ una domenica in cui potreste essere costretti a stabilire dei limiti e gli amici, i familiari, avere difficoltà ad accettarli. Con la dissonanza tra la Luna in Vergine e Mercurio nel vostro segno, anche se è una giornata in cui rilassarvi, potreste infatti pensare quasi esclusivamente ai progetti di lavoro anche futuri e staccare la spina sembrerà una mission impossible. Ma sarebbe un errore: relax, distraetevi. Amore: in coppia, c’è intesa, i sentimenti sono sempre forti e profondi. Guardate al futuro con serenità. Soli: molto presi dal lavoro, non avrete tempo per l’amore. Vi direte che per trovare la persona giusta, un giorno in più non farà una grande differenza.

Oroscopo 24 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Un progetto o un obbiettivo su cui state lavorando potrebbe avere bisogno di alcune correzioni, oggi vedrete dei difetti che in precedenza vi erano sfuggiti e correggerete velocemente il tiro. Il che vi permetterà di distrarvi e di rilassarvi. E’ una domenica in cui volendo potreste lanciarvi in un’esperienza inedita! Su un altro piano: con una persona cara cercate di essere indulgenti, nessuno è perfetto (nemmeno voi). Amore: in coppia, se avete dei dubbi riguardo a qualcosa, parlatene! Il partner sarà pronto a sostenervi. Soli: potrebbe esserci la possibilità di dare il via a una storia ma voi sarete prudenti e osserverete. Tuttavia non sarà per molto…

Oroscopo 24 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra la Luna in Vergine con Mercurio e Giove accende il desiderio di rendere più vivace la vostra vita, fare qualcosa di inedito. Ma rischiate di soffocare le belle idee che avete, soprattutto se vi preoccuperete di ciò che pensano le persone care. E’ invece il momento di lasciarvi andare e divertirvi! Prendete in considerazione soltanto ciò che vi regala gioia, allegria e belle energie. Amore: in coppia, atmosfera giusta per lanciarvi in una avventura insieme al partner. Avete entrambi il desiderio di evolvere verso una vita più appagante. Soli: non avete problemi a conquistare per cui uscite, contate sul vostro fascino e non tornerete a casa da soli.

Oroscopo 24 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Eventuali pressioni nella vita personale o lavorativa oggi potrebbero richiedere la vostra attenzione, così da capire se siete stati troppo esigenti o al contrario eccessivamente indulgenti con voi stessi. Tiratevi su! La cosa migliore è pensare ad altro, uscire con gli amici o la famiglia e distrarvi, fare qualcosa di divertente che vi regali armonia. Presto avrete chiara la situazione, arriverà la risposta. Amore: in coppia, discutere è’ una perdita di tempo e frustrazione per entrambi. Tanto dispiacere per arrivare comunque allo stesso risultato: la riconciliazione! Soli: una persona vi corteggerà in modo insistente. Vi restituirà la voglia di uscire, di vivere nuove esperienze.