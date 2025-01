Cosa dice l’oroscopo del 28 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 28 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Fino al 14 febbraio, Mercurio sosterà in Aquario nel vostro settore della vita sociale e sarà un periodo piacevolmente movimentato. In programma ci sono degli incontri, sarete felici di stare in compagnia di vecchi amici oppure di stringere nuove amicizie. E’ un momento eccellente anche per il networking e le iniziative on line. Il pianeta fino a giovedì sarà congiunto a Plutone: l’istinto sarà al top e dovete seguirlo! Amore: in coppia, fusione totale: oggi penserete le stesse cose nello stesso momento. Bel rinnovamento d’amore. Soli: conversazioni promettenti, con chi vi corteggia farete un passo avanti.

Oroscopo 28 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Cosa è che vorreste cambiare nella vostra vita professionale? Con l’entrata di Mercurio in Acquario, fino al 14 febbraio – siete preoccupati riguardo alla reputazione o alla carriera, ad esempio è un momento eccellente per lavorare sodo così da apportare delle correzioni. Bando all’ansia e alle paure: concentratevi sul progresso, inseguite le vostre ambizioni e studiate una strategia per concretizzarle. Amore: in coppia, qualche preoccupazione forse assorbe molta della vostra energia ma evitate di trascurare il partner. Soli: oggi prendete la vita così come viene, per la serie “chi mi ama mi segua”.

Oroscopo 28 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Mercurio entra in Acquario: fino al 14 febbraio avrete una visione diversa delle situazioni personali o di lavoro, cambierete il modo di pensare, avrete voglia di ampliare gli orizzonti, viaggiare e uscire dalla zona di comfort. Potreste prendere seriamente in considerazione l’idea di riprendere a studiare. Avrete una forte sete di conoscenza e sarete desiderosi di imparare, anche attraverso un corso online. Amore: in coppia, per vari motivi, sarete entrambi testardi! Subentrerà un po’ di freddezza non proprio rassicurante. Soli: una persona che vi attrae potrebbe mostrare un po’ di freddezza, Deciderete di cambiare “preda”.

Oroscopo 28 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Mercurio entra in Acquario e dopa il vostro intuito. Fino al 14 febbraio, per ottenere le informazioni di cui avete bisogno riguardo a situazioni importanti vi sarà facile leggere tra le righe e decifrare. Al contempo, per arrivare al cuore di una questione importante, pur sapendo che potreste discutere, rischiate di avere difficoltà a tenere a freno la lingua. Fino a giovedì la congiunzione del pianeta con Plutone, potrebbe rendervi pessimisti riguardo al futuro ma è solo uno stato d’animo. Amore: in coppia, ipersensibili alle parole e ai gesti del partner. Potreste vedere solo i lati negativi. Soli: un sms vi scombussolerà ma dovrete tenere sotto controllo le emozioni.

Oroscopo 28 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Se desiderate che le relazioni di lavoro o personali siano più armoniose la risposta è semplice: comunicate! Mercurio entra in Acquario rappresenta un invito a parlare, eventualmente trovare un compromesso così da andare d’accordo. In generale potrebbe essere un periodo stimolante poiché il desiderio di unirvi a un gruppo o a un club può mettervi in contatto con nuovi interessi, avventure inedite e amici affascinanti. Amore: in coppia, la relazione è armoniosa e insieme prenderete decisioni importanti. Direte addio alle esitazioni e paure. Soli: darete il via a una relazione importante. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 28 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Mercurio sbarca in Acquario, fino al 14 febbraio sosterà nel vostro settore dello stile di vita, del benessere, del lavoro: troverete una routine che vi calzerà a pennello! Al contempo, scoprirete qualcosa che vi metterà in grado di gestire meglio l’organizzazione del lavoro. Il boss, o un superiore, potrebbe notare il vostro talento, le capacità e fare dei complimenti. Il che vi motiverà a impegnarvi ancora di più. Amore: in coppia, voglia di intimità, voglia di coccole, voglia di tutto… E’ una giornata incantevole. Soli: l’amore vi manca e deciderete di cambiare le abitudini. È arrivato il momento di trovare una dolce metà da amare (ricambiati).

Oroscopo 28 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Mercurio in Acquario, fino al 14 febbraio, è un periodo eccellente per tirare fuori la creatività, divertirvi con il vostro hobby preferito o trovarne uno nuovo. Dopo una fase stressante, sarà molto rilassante. Al contempo, è il momento ideale per mostrare, sul posto di lavoro, il vostro talento. Riceverete parecchi elogi che vi gratificheranno! In generale è un transito che vi incoraggia a divertirvi e a esprimervi. Amore: in coppia, esprimerete i sentimenti al partner. e ciò porterà un notevole miglioramento nella relazione, Soli: puntate sulla simpatia e attirererete lo sguardo entusiasta e passionale di una persona…

Oroscopo 28 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Fino al 14 febbraio, Mercurio in Acquario sosterà nel vostro settore della casa, della famiglia: avvertirete maggiore bisogno di trascorrere del tempo di qualità con i vostri cari, desidererete il caldo comfort del dolce nido. In qualsiasi conversazione riceverete supporto e comprensione. Un parente stretto esprimerà apprezzamento per tutto ciò che fate riguardo alla famiglia e le questioni domestiche. Amore: in coppia, con il partner ci sarà un ritorno di fiamma, l’amore torna a essere re molto intenso. Soli: se volete lanciare un invito è la giornata giusta. Il fascino funziona alla grande e sarebbe ben strano che l’altro/a rifiuti.

Oroscopo 28 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con Mercurio in Acquario, fino al 14 febbraio, la comunicazione sarà al top, le relazioni più stimolanti, le conversazioni anche online originali, avrete energie positive, splendide nuove idee e molti eventi sociali che vi impegneranno e a cui sarete felici di partecipare. E’ il periodo ideale per esprimervi, scrivere, insegnare o apprendere un argomento che vi permetterà di ampliare le vostre conoscenze. Amore: in coppia, le attività a due vi avvicineranno e ignorate i disaccordi, eventualmente di ripartire da zero. Soli: gli incontri sono al centro della scena e vi divertirete. il vostro sport preferito oggi sarà flirtare!

Oroscopo 28 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Mercurio in Acquario fino al 16 febbraio sosterà nel vostro settore delle finanze. Potrebbe esserci un guadagno inatteso o qualcuno vi offrirà un lavoro. Più in generale, dovete concentrarvi su ciò in cui vale la pena di investire il vostro tempo ed eventualmente denaro. Il transito potrebbe offrire una nuova prospettiva riguardo alle finanze, lo stipendio e il valore professionale. Tenetela in considerazione. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di novità e farà bene a entrambi. Soli: è una giornata speciale: da una persona potrebbero finalmente arrivare quelle parole d’amore che state aspettando da tempo.

Oroscopo 28 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La presenza del Sole, Plutone e da oggi di Mercurio nel vostro segno. lavoro o vita privata avete l’effetto calamita, le persone sono attratte da voi. Avrete l’opportunità di stringere nuove amicizie, trovare delle collaborazioni professionali. Non è il momento di chiudervi in casa ma di uscire o essere più presenti sui social media. Man mano che darete il meglio di voi, crescerà di pari passo la sicurezza. Sfruttate questo momento per fare proposte o richieste importanti: saranno accettate! Amore: in coppia, è probabile che qualcosa di inaspettato migliori la relazione. Soli: con gli aspetti odierni, tutto è possibile. I pianeti favoriscono uno splendido incontro.

Oroscopo 28 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Fino al 14 febbraio, Mercurio sosterà in Acquario alle spalle del vostro segno: in questo periodo avvertirete la necessità di stare un po’ da soli, vivere dei momenti di totale tranquillità e fare qualcosa che metta in grado di rilassarvi. Non è escluso tuttavia che potrebbe contattarvi una persona – un amico? – che non sentite da tempo, forse mesi o anni, Sarete felici di rivedervi e avrà notizie interessanti da darvi. Amore: in coppia, se volete migliorare la relazione, sta a voi fare i primi passi e aprire il dialogo. Soli: atmosfera molto romantica, darete il via a una vera storia d’amore, ricca di passione. In ogni caso, piedi per terra.