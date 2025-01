Cosa dice l’oroscopo del 29 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il Novilunio in Acquario apre una fase interessante, di sviluppi entusiasmanti, che potrebbero prendere il via in occasione di un evento sociale o di una riunione tra amici. Questo bel transito rappresenta un invito ad essere socialmente aperti poiché ciò potrebbe comportare alcune meravigliose opportunità. Il fortunato aspetto con Giove indica che dovete muovervi così da trovare persone che la pensano come voi: le relazioni che stringete ora in seguito si riveleranno preziose. Amore: in coppia, in questo momento socializzare è una priorità. Uscite con il partner, ampliate il giro delle conoscenze. Soli: splendide energie vi mettono in grado di corteggiare chi vi emoziona, vi intriga e farete una conquista, forse online.

Oroscopo 29 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

La Luna Nuova in Acquario sosta nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: potreste avere difficoltà ad attenervi ai soliti schemi e sarete tentati di fare le cose a modo vostro. Fate del vostro meglio per giocare in squadra, ma non abbiate timore di discutere nuove idee con il boss o i vostri superiori. Il buon aspetto con Giove vi offre la possibilità di progredire nel lavoro, di cambiare posto per guadagnare di più o, se avete un’attività in proprio, concludere un ottimo affare. Amore: in coppia, molto concentrati sulle ambizioni, rischiate di trascurare il partner. Programmate del tempo per il relax. Soli: è sul posto di lavoro che potrebbe esserci un incontro romantico e sarà amore. La vita affettiva ha una svolta inattesa.

Oroscopo 29 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La Luna Nuova in Acquario accentua la vostra curiosità, vi spinge a uscire dalla vostra zona di comfort, a vivere nuove avventure e pensare a un cambiamento. Al contempo considerato il buon aspetto con Giove, fa emergere delle nuove idee, progetti e nuove opportunità da cogliere ma che potrete concretizzare e fare vostre alla fine di febbraio. Ciò vi farà intravedere il futuro successo, quella bella sensazione di cui avete bisogno per sentirvi sicuri di voi stessi e con chi vi circonda. Amore: in coppia, la relazione ritrova slancio, non è escluso che insieme alla dolce metà pianificherete un viaggio. Soli: navigherete online a tutto campo per incontrare la persona giusta. Andrà tutto a meraviglia, in programma c’è un appuntamento.

Oroscopo 29 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Se in questo momento alcune persone o situazioni che in questo momento sono fonte di frustrazione o capite che potreste perdere la pazienza, prendete le distanze. La Luna Nuova in Acquario vi mette in grado di eliminare dalla vostra vita tutto ciò che è problematico. In buon aspetto con Giove, il transito rappresenta un’opportunità per liberarvi totalmente e definitivamente da pensieri o schemi negativi che vi hanno eventualmente impedito di progredire ed essere voi stessi. Amore: in coppia, se ci sono dei disaccordi, ne parlerete con calma e vi permetterà di evolvere insieme in modo appagante. Soli: è un’ottima giornata per avere un chiarimento con un/a ex o per approfondire le relazioni con nuove conoscenze.

Oroscopo 29 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna Nuova in Acquario sosta nel vostro settore delle relazioni di lavoro e personali. E’ un ottimo momento per supportare i partner, negoziare contratti e formare unioni solide. In un team non c’è un io ma un noi. Il Novilunio è in buon aspetto con Giove, il che significa che potreste incontrare, o è già accaduto, un amico che può dare un aiuto concreto nel lavoro, ad esempio qualche informazione utile a trovare un nuovo impiego che corrisponda esattamente a ciò che avete a cuore. Amore: in coppia, se non volete destabilizzare il partner, dovete tenere sotto controllo gli sbalzi d’umore. Soli: lo status potrebbe cambiare rapidamente! Numerosi contatti, incontri che stravolgono le vostre previsioni. Avrete solo l’imbarazzo della scelta!

Oroscopo 29 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la Luna Nuova in Acquario, se alcuni aspetti del vostro lavoro non vi soddisfano è un buon momento per parlarne con il boss. La comunicazione ora è fondamentale per affrontare e risolvere qualsiasi problema. In caso contrario, ovvero tacendo, potreste ribellarvi e cambiare alcune regole facendo di testa vostra. Il Novilunio è in buon aspetto con Giove e fa pensare a un’evoluzione positiva della vostra professione e se l’attuale impiego non vi appaga, è un ottimo periodo per cercare altrove. Amore: in coppia, sulla relazione soffia un vento di cambiamento. Riguardo a un progetto a due, prenderete le decisioni giuste. Soli: potreste dare il via a una relazione che porterà un po’ di ordine e dolcezza nella vostra vita.

Oroscopo 29 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna Nuova in Acquario è perfetta per iniziare qualcosa che nella vostra vita farà una differenza positiva. In buon aspetto con Giove, se stavate pensando di dedicarvi a un nuovo hobby o di riprenderne uno che avete mollato oppure trasformare un vostro talento in un’attività redditizia, è il periodo ideale. Se avete in cottura un progetto che vi entusiasma, lo concretizzerete a fine febbraio e imboccherete una direzione inaspettata ma utile! Brillerete e sarete vincenti! Amore: in coppia, guarderete la relazione con occhi diversi: accettando le imperfezioni, potrete godere appieno delle piccole gioie condivise. Soli: un incontro potrebbe sorprendervi piacevolmente, anche se inizialmente non soddisferà totalmente le vostre aspettative.

Oroscopo 29 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La Luna Nuova in Acquario potrebbe spingervi a mettere in atto alcuni cambiamenti in casa che avete in mente da tempo. In buon aspetto con Giove, nelle prossime settimane entrerete in azione, metterete ordine, farete più spazio, abbellirete l’abitazione. A volte anche un piccolo oggetto può cambiare in positivo l’atmosfera. Il Novilunio apre un nuovo capitolo nella vostra vita personale: potreste scoprire che è arrivato il momento di operare un cambiamento anche in famiglia. Amore: in coppia, il Novilunio segnala un rinnovamento significativo: con il partner parlerete di modificare qualcosa nel dolce nido o persino traslocare. Soli: in conflitto tra il desiderio di libertà e quello al contrario di dare il via a una relazione seria.

Oroscopo 29 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna Nuova in Acquario per il vostro segno è un transito eccellente: aggiunge nella vostra vita un po’ di adrenalina. Sarete dotati di senso dell’umorismo e pronti a creare, lavoro o vita personale, un’atmosfera armoniosa. Nella vita sociale probabilmente sarete al centro di tutti gli incontri a cui parteciperete e grazie al buon aspetto con Giove, avrete la possibilità di stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, forte passione nei confronti del partner, è un’avventura a due meravigliosa e magica. Soli: atmosfera divertente! Il vostro atteggiamento è spontaneo, siete simpatici, con la battuta pronta e ovunque attirate l’attenzione: a corteggiarvi saranno parecchie persone. In programma c’è uno splendido incontro.

Oroscopo 29 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Il novilunio Acquario sosta nel vostro settore delle finanze e al riguardo sarete molto rigorosi. Anche se è positivo avere un atteggiamento cauto fate attenzione a non sconfinare nell’eccesso e chiudere completamente i rubinetti. Tanto più che grazie al buon aspetto con Giove, a fine febbraio potreste ricevere una somma di denaro promessa in questi giorni Evitate di essere inflessibili anche nell’alimentazione, ad esempio, dove potreste frenare perché siete ingrassati, avete preso qualche chilo. Amore: in coppia, la Luna Nuova rappresenta un’ottima opportunità per parlare del budget da stabilire per i mesi futuri. Soli: desiderate stringere nuove relazioni, interagire con persone totalmente diverse da quelle che frequentate abitualmente.

Oroscopo 29 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna Nuova nel vostro segno è in buon aspetto con Giove in Gemelli: un transito fortunato che vi permetterà di dare il via a un nuovo inizio, scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Sarete finalmente liberi da una situazione che vi limita o da una serie di preoccupazioni. Le cose si risolveranno e nell’arco dei prossimi sei mesi andranno sempre meglio! Arriveranno nuove opportunità di lavoro o di affari che coglierete al volo poiché vi troverete nel posto giusto al momento giusto. Amore: in coppia, la passione al top vi spingerà tra le braccia del partner e la serata sarà indimenticabile. Soli: colpo di fulmine, attrazione irresistibile. Non è dato sapere quanto durerà ma in ogni caso vale la pena di assaporare questi momenti unici!

Oroscopo 29 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

L’odierna Luna Nuova in Acquario rappresenta un invito a riflettere con calma sui vostri punti di forza e soprattutto sulle vostre debolezze, quelle che rallentano l’evoluzione e il progresso. Al contempo, il Novilunio precede il prossimo che si compirà nel vostro segno: avete del lavoro da fare su voi stessi per aprire il vostro anno astrologico al meglio, essere lucidi su ciò che dovete fare per acquisire maggiore consapevolezza di quello che vi blocca e impedisce di impegnarvi al massimo. Amore: se ultimamente ci sono stati dubbi o tensioni, la situazione torna alla normalità. Mostrate il reciproco amore! Soli: da ogni conversazione trarrete vantaggio. Anche se l’amore non è ancora presente, siete sicuri che arriverà in breve tempo.