L’oroscopo del 29 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 29 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 29 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Bilancia al vostro segno chiede di stabilire un buon equilibrio tra la vita privata e il lavoro. Sfruttate le vibrazioni per vivere la giornata con leggerezza e rispetto alle responsabilità, agli obblighi adottate un approccio calmo. Con il buon aspetto Luna-Venere, le persone sono attratte da voi e cercano più del solito la vostra compagnia. Sapere di poter contare su un amico vi farà sentire bene oppure sarete voi a mostrare a qualcuno che può fare affidamento su di voi. Amore: in coppia, fusione totale, intesa eccellente, oggi penserete le stesse cose nello stesso momento. Bel rinnovamento. Soli: con chi vi corteggia e vi attrae, farete un passo avanti. La magia d’amore scatterà immediatamente. In generale, oggi starete alla larga da relazioni superficiali.

Oroscopo 29 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto tra la Luna in Bilancia e Venere in Sagittario, indica che oggi non avrete difficoltà a mantenere l’equilibrio interiore, avrete il controllo sulle emozioni. La Luna sosta nel vostro settore dello stile di vita ed è il momento di porre attenzione all’esercizio fisico, al riposo e a un’alimentazione sana, facendo il possibile per cambiare quegli aspetti che ostacolano il benessere generale. Un’interessante coincidenza, infine, può spingervi in una direzione che non avreste mai pensato di imboccare. Amore: in coppia, il lavoro assorbe molta della vostra energia ma rischiate di far innervosire il partner. Abbracci e baci lo calmeranno. Soli: in caso di incontro stabilirete le vostre condizioni. Atteggiamento che all’altro/a potrebbe sembrare eccessivo ma a voi non interesserà!

Oroscopo 29 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Bilancia siete di buon umore, la creatività è al massimo dunque dovete sfruttarla, per oggi bando al solito quotidiano. Cercate di ampliare la vita sociale, potreste essere attratti da una persona che incontrate in una nuova situazione. Forse proprio mentre state provando una nuova esperienza o frequentando un corso o un altro evento. Di qualunque cosa si tratti, la conoscenza con questa persona sarà positiva, potrebbe nascere una stimolante e splendida amicizia! Amore: in coppia, la comunicazione è splendida, con il partner è totale osmosi, siete sulla stessa lunghezza d’onda. Soli: Soli: una persona che vi attrae potrebbe mostrare indifferenza. Non ve la prenderete e deciderete di cambiare obbiettivo. Troverete la preda giusta.

Oroscopo 29 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la Luna in Bilancia che sosta nel vostro settore della casa, della famiglia, è la giornata ideale per comunicare, anche solo attraverso un sms, alle persone care il vostro affetto, quanto è importante la loro presenza, il sostegno che vi offrono costantemente. Al contempo potreste essere spinti a contattare una persona per lavorare insieme a un progetto. Il vostro entusiasmo crescerà grazie semplicemente al piacere della sua compagnia e vi farà portare avanti il progetto. Amore: in coppia, sensibili, più del solito, alle parole e ai gesti del partner: evitate di prendere tutto come una critica. Non lo è, vi ama! Soli: finalmente arriverà un messaggio tanto atteso dalla persona che vi attrae. Vi emozionerà ma dovrete cercare di interpretarlo nel modo giusto.

Oroscopo 29 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

La Luna in Bilancia sosta nel vostro settore della comunicazione e in buon aspetto con Venere in Sagittario annuncia un ottimo martedì in cui qualsiasi conversazione sarà positiva, le relazioni di lavoro o personali saranno armoniose. Per quanto riguarda la situazione lavorativa, smettete di preoccuparvi: sappiate che il percorso professionale si stabilizzerà alla grande. In questo momento sapete bene dove volete trovarvi, cosa volete fare e cosa potreste realizzare. Amore: in coppia, insieme al partner prenderete senza timore né esitazione, delle decisioni importanti riguardanti la relazione. Soli: è una giornata favorevole a un incontro romantico che farà battere forte il vostro cuore, darete il via a una storia importante. Lasciatevi andare alle emozioni.

Oroscopo 29 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

In alcuni momenti, le persone che ci circondano vedono cose che noi non riusciamo a cogliere e oggi per il vostro segno potrebbe essere così. La Luna in Bilancia indica che se riguardo a una situazione di lavoro o personale, vi trovate a un punto morto le intuizioni di un amico o di un familiare potrebbero essere utili per aiutarvi a superarlo. A volte tutto ciò di cui si ha bisogno è una nuova prospettiva così da capire quale dovrebbe essere il prossimo passo e iniziare una nuova fase. Amore: in coppia, evitate le provocazioni e non prendete alla lettera alcune osservazioni del partner, peraltro del tutto innocenti. Soli: potreste interpretare erroneamente un sms e rischiate di capire fischi per fiaschi. Prima di rispondere leggete attentamente, eviterete figuracce.

Oroscopo 29 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con Venere in Sagittario: pronti a migliorare la vostra immagine sui social o in generale mettervi al centro della scena? E’ il momento giusto per dare il via! Grazie al vostro approccio amichevole e la disponibilità al compromesso, vi farete apprezzare dagli altri, li affascinerete. Ma c’è di più: nella vita sociale potreste essere l’anima di qualsiasi incontro a cui parteciperete. Sfruttate il transito per promuovere le vostre idee e progetti. Amore: in coppia, notevole miglioramento nella relazione, esprimerete con tenerezza i sentimenti e la dolce metà ricambierà. Soli: grazie alla simpatia, al fascino, farete un incontro: attirerete lo sguardo entusiasta e passionale di una persona. Vi corteggerà e conquisterà il vostro cuore.

Oroscopo 29 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Quando, come oggi, la Luna in Bilancia sosta alle spalle del vostro segno, avvertite il bisogno di rimanere dietro le quinte o evitare situazioni impegnative. Potreste anche provare il desiderio di rallentare, riposare di più così da ricaricare le batterie. Non dovete dunque sentirvi in colpa se sarete spinti a stabilire dei limiti, staccare la spina e stare per conto vostro, soprattutto se i gli amici e colleghi avranno la tendenza a invadere il vostro territorio con le loro richieste. Amore: in coppia, ritorno alla grande della passione, l’amore è più forte e intenso che mai! Soli: scatterà l’effetto calamita e con una persona potreste dare il via a una storia d’amore, un mix di sentimenti e sensualità. Ma a una condizione: dovete fare il primo passo ed esprimere le vostre emozioni.

Oroscopo 29 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con la Luna in Bilancia in buon aspetto a Venere nel vostro segno è una giornata eccellente per mostrare il vostro lato creativo o altre abilità poiché qualcuno che conta potrebbe notarle! Qualunque sia il vostro forte questa è un’opportunità per brillare. È un buon martedì per elaborare strategie e pianificare, in particolare se avete intenzione di realizzare un progetto o raggiungere un obiettivo, ma non quello per prendere iniziative audaci: fate un passo alla volta. Amore: in coppia, fare qualcosa insieme al partner, ad esempio praticare un hobby o uscire con gli amici, vi permetterà di lasciare alle spalle eventuali disaccordi. Soli: al centro della scena ci sono incontri simpatici e vi divertirete. L’attività preferita oggi sarà quella di flirtare a tutto campo ma senza impegno.

Oroscopo 29 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la Luna in Bilancia nel vostro settore della carriera, delle ambizioni, della reputazione è un ottimo martedì per parlare con il boss o i superiori, soprattutto se avete gli occhi puntati su un’altra posizione o una promozione. Troverete le parole giuste, l’iniziativa sarà premiata. Al contempo, è una giornata in cui siete determinati a portare a termine il lavoro e gestire le vostre responsabilità. La necessità di essere produttivi al massimo è al centro dell’attenzione ma occhio a esagerare. Amore: in coppia, la dolce metà sarà felice di vedervi dinamici e divertenti. Sulla relazione soffia un vento di novità e farà bene a entrambi. Soli: la persona di cui siete innamorati potrebbe dire finalmente le parole d’amore che aspettate da tempo. Nascerà una storia.

Oroscopo 29 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

E’ un martedì in cui siete più altruisti del solito, amici e familiari potrebbero chiedere una mano e voi sarete pronti a correre in loro soccorso per offrire un buon consiglio. Nel tentativo di risolvere i loro problemi, impegnerete parecchio del vostro tempo per cui cercate di dosare telefonate e incontri poiché è una giornata in cui dare il massimo spazio alla creatività. In mente avete mille idee che vi permetteranno di fare passi avanti per raggiungere i vostri obbiettivi o concretizzare i progetti. Amore: in coppia, i passaggi odierni sono positivi ma dovete metterci del vostro. Se volete migliorare la relazione, sta a voi fare il primo passo e aprire il dialogo. Soli: la possibilità di iniziare una vera storia d’amore, ricca di passione, c’è tutta. Dovete solo fare attenzione ai miraggi.

Oroscopo 29 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Con la Luna in Bilancia oggi siete più inclini a riconoscere e comprendere i vostri bisogni e desideri più profondi anche se probabilmente vi chiuderete e non ne parlerete con altre persone. Cercate tuttavia di non farvi carico dei problemi di chi vi circonda. È il momento di individuare i problemi e cercare risposte alle recenti emozioni o a avvenimenti complicati. Tenete infine presente che le vostre parole hanno più impatto del solito e rischiate di far esplodere una situazione. Amore: in coppia, è un venerdì sorprendente! Nella relazione non circolerà la noia ed è possibile che qualcosa di inaspettato darà il via a un miglioramento! Soli: negli affari di cuore oggi tutto è possibile! I pianeti indicano che potreste fare uno splendido ed elettrizzante incontro romantico.