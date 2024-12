L’oroscopo del 3 dicembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 dicembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 dicembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

La Luna in Capricorno, accentua il vostro senso del dovere, nel lavoro vi rende molto esigenti e al contempo grazie al buon aspetto con Saturno, vi mette in grado di liberarvi da una situazione difficile. Anziché andare avanti e sopportare, pur di eliminarla sarete pronti a prendere l’iniziativa. Forse c’è qualche azione che avete omesso di intraprendere, anche sapendo che sarebbe stata d’aiuto. Se avete procrastinato sarete spinti ad andare avanti e proverete sollievo. Amore: in coppia, la comunicazione sarà la chiave. Approfittate di questo periodo per chiarire eventuali malintesi e rafforzare il legame. Soli: siete pieni di energia e voglia di fare. Potreste incontrare qualcuno di interessante in un contesto sociale.

Oroscopo 3 dicembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Sfruttate la presenza della Luna Capricorno per chiedere una mano a chi vi circonda e, da parte vostra, fate lo stesso. Tenete presente che oggi l’intuito è al massimo e potrebbe spingervi verso delle opportunità significative: occhi aperti. Al contempo rischiate di vedere le cose in grande. Ma questo atteggiamento potrebbe essere d’ostacolo a prendere una decisione saggia. Una chiacchierata con un amico potrebbe essere d’aiuto a vedere la situazione con obbiettività. Amore: in coppia, la stabilità è fondamentale. Concentratevi su momenti di qualità insieme, come cene romantiche o passeggiate nella natura. Soli: potreste essere più selettivi. Non abbiate fretta e lasciate che le cose si sviluppino naturalmente.

Oroscopo 3 dicembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Con la Luna in Capricorno in buon aspetto a Saturno, nell’aria c’è profumo di cambiamento. Entrate in azione e accogliete il successo acchiappando qualsiasi opportunità o evento improvviso. Su un altro piano: se volete ristabilire l’armonia in una relazione di lavoro o personale, sarà necessario parlare di una questione che potrebbe aver turbato voi e l’altro/a. Bando all’orgoglio e date il via a una conversazione: l’imbarazzo iniziale lascerà il posto a una ritrovata pace. Amore: in coppia, la vostra curiosità sarà un grande vantaggio. Parlate dei vostri sogni e desideri, creando così una comprensione più profonda. Soli: siete aperti a nuove esperienze. Partecipate dunque ad alcuni eventi sociali per incontrare persone interessanti.

Oroscopo 3 dicembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Nel lavoro, i passaggi odierni potrebbero scatenare qualche frustrazione e persino accentuare il livello di stress. Ma non solo: queste vibrazioni potrebbero spingere a puntare i piedi per difendere le vostre opinioni, entrare in collera e ad arrabbiarvi anche con le persone a cui volete più bene: cercate dunque di tenere sotto controllo le emozioni. In qualsiasi circostanza, soprattutto nel caso di una trattativa, l’atteggiamento migliore è andare incontro all’altro. Amore: in coppia, le emozioni saranno intense. È un buon momento per parlare dei sentimenti e rafforzare la complicità. Soli: potreste sentirvi un po’ vulnerabili, ma non abbiate paura di mostrare il vostro lato sensibile. Attirate chi apprezza la vostra autenticità.

Oroscopo 3 dicembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Se da qualche tempo state pensando di eliminare alcune abitudini malsane, oggi è il momento giusto per dare il via. Grazie al buon aspetto tra la Luna in Capricorno e Saturno in Pesci, provate il forte bisogno di introdurre un cambiamento e toccherete velocemente con mano i benefici che ne traete. Su un altro piano: riprendete i contatti con vecchi amici che avete trascurato. Amore: in coppia, la passione sarà alle stelle. Sorprendete il partner con gesti romantici e attenzione ai dettagli. Soli: negli affari di cuore siete pronti a entrare in azione in cerca di avventure, flirt piccantini e ciò permettervi di avere incontri entusiasmanti. Non abbiate paura di mettervi in gioco, non avete nulla da perdere!

Oroscopo 3 dicembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Al vostro segno piace tenere tutto sotto controllo, avere il polso delle situazioni ma con la Luna in Capricorno dovreste trovare un equilibrio tra il senso di responsabilità e il bisogno di divertimento per cui, oggi muovetevi di conseguenza! Al contempo, il transito indica che sarete orgogliosi di voi stessi, forse perché vi faranno dei complimenti che non vi aspettate, ed esempio da una persona che stimate! Da parte vostra, incoraggiate chi vi circonda. Amore: in coppia, la praticità sarà la vostra alleata. Lavorate insieme su progetti comuni per rafforzare il legame. Soli: potreste essere un po’ critici nei confronti di chi vi corteggia. È arrivato il momento di aprire il cuore e dare una chance a chi vi interessa.

Oroscopo 3 dicembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con il buon aspetto tra la Luna in Capricorno e Saturno in Pesci, è una giornata in cui migliorare la vita familiare. Se avete in cottura dei progetti domestici, il lavoro di squadra in armonia vi permetterà di concludere: mettete da parte eventuali diversità di vedute ricordando che l’unione fa la forza. Se una persona cara in particolare si è comportata male, potreste aver voglia di ripagarla con la stessa moneta. Meglio dire ciò che pensate anziché cercare di vendicarvi. Amore: in coppia, l’equilibrio è fondamentale. Concentratevi sulla collaborazione e sulla risoluzione dei conflitti in modo armonioso. Soli: siete attraenti, il vostro fascino ha l’effetto calamita. Siate aperti a nuove conoscenze e non esitate a flirtare.

Oroscopo 3 dicembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con i passaggi odierni, che si tratti di lavoro o vita personale, potrebbero accumularsi piccole frustrazioni e fastidi e ciò aumentare lo stress. Se sentite che siete sul punto di esplodere, fate un passo indietro e prendete le distanze da tutto ciò che vi infastidisce. Concentrate la vostra attenzione sui compiti che dovete svolgere o su un progetto e riemergete quando avrete finito. Sarete molto soddisfatti della produttività e felici di aver ritrovato l’equilibrio. Amore: in coppia, la passione sarà intensa. È un buon momento per rafforzare la relazione e affrontare argomenti delicati. Soli: siete magnetici e affascinanti. Un incontro romantico potrebbe svilupparsi rapidamente ed entrambi ritrovarvi innamorati persi.

Oroscopo 3 dicembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La Luna in Capricorno in buon aspetto con Saturno, vi rende molto determinati se, dunque, avete intenzione di chiedere qualcosa non c’è dubbio l’otterrete! Finché non avrete una risposta positiva non mollerete la presa. I vostri desideri e i bisogni sono la priorità! Al contempo, la Luna sosta nel vostro settore delle finanze: sarete cauti negli acquisti e non è escluso che sarete pronti a eliminare app o i servizi di streaming che non utilizzate più. Amore: in coppia, l’avventura è in programma. Pianificate insieme una fuga romantica o un’attività nuova per ravvivare la relazione. Soli: siete in cerca di libertà e nuove esperienze. Non abbiate paura di seguire le vostre inclinazioni e di esplorare nuove opportunità.

Oroscopo 3 dicembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La Luna nel vostro segno amplifica le vostre emozioni che il vostro segno tenta sempre di tenere sotto controllo e oggi saranno forti. Ma con questo transito non è detto che ci riuscirete, soprattutto se dovrete affrontare problemi o tensioni in casa e oltretutto rischiate di avere delle posizioni troppo rigide. Non è il momento giusto per discutere di argomenti delicati dunque rimandate. Amore: in coppia, desiderate essere rassicurati? Concentratevi su obiettivi comuni e sulla costruzione di un futuro insieme. Soli: siete pratici e realistici e al contempo anche romantici. Potreste incontrare una persona che vi attrae – e che ricambia – in un contesto lavorativo o attraverso la professione che svolgete.

Oroscopo 3 dicembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La Luna in Capricorno sosta alle spalle del vostro segno: avete bisogno di rimanere dietro le quinte, riflettere sui recenti eventi o su alcune situazioni che rappresentano un cruccio. Tuttavia, immersi come sarete nei vostri pensieri, totalmente distratti, con il Sole in Sagittario in dissonanza con Nettuno in Pesci, rischiate di commettere qualche errore o dimenticare qualcosa di importante. Potreste, ad esempio, perdere il telefono o saltare un appuntamento. Amore: in coppia, fate leva sulla creatività, sorprendete il vostro partner con idee originali e proposte romantiche innovative. Soli: siete disposti a vivere nuove esperienze? Partecipate a eventi culturali o sociali per incontrare persone con interessi simili ai vostri.

Oroscopo 3 dicembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Potreste scoprire qualcosa che vi metterà in grado di concludere un affare o una questione finanziaria e come piacevole conseguenza aumentare le vostre entrate. Se avete avuto difficoltà a guadagnare quanto avreste voluto, i passaggi odierni possono coincidere con un cambiamento che farà la differenza. Potrebbe comportare una trasformazione del vostro modo di pensare riguardo al denaro e alle vostre abitudini di spesa, ma non vi volterete indietro. Amore: in coppia, l’intuizione guiderà la vostra relazione. Siate aperti e sensibili alle esigenze del partner e riuscirete a creare un’atmosfera armoniosa. Soli: la vostra sensibilità attirerà persone dolci e affettuose. Non abbiate timore di mostrare la fragilità.