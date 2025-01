Cosa dice l’oroscopo del 3 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con la dissonanza Marte in Leone-Plutone in Acquario, è il momento di valutare un problema e iniziare a elaborare una strategia a lungo termine. Non va bene cercare soluzioni rapide, dovete costruire un piano solido che porti alla risoluzione definitiva. Su un altro piano: alcuni aspetti del vostro lavoro potrebbero farvi perdere la pazienza. Attenzione a come reagirete. Amore: in coppia, evitate di voler cambiare il partner a vostro piacimento: l’amore è prima di tutto tolleranza. Soli: aggiungete un po’ di pepe negli affari di cuore, non dovete temere l’imprevisto. Un incontro potrebbe ravvivare la vita!

Oroscopo 3 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

E’ una giornata in cui potreste essere in conflitto tra le ambizioni riguardanti la carriera e la vita domestica. La dissonanza Marte-Plutone vi spinge a riconsiderare i vostri obiettivi e le prospettive in entrambi gli ambiti e a riflettere sui valori. La trasformazione vi aspetta dunque non ignoratela. Evitare di prendere l’iniziativa non cambierà nulla: iniziate a fare piccoli cambiamenti significativi. Amore: in coppia, mettete l’indipendenza da parte e dedicate tante dolci attenzioni al partner. Dovete mantenere l’armonia! Soli: accettate un invito degli amici, uscite: potreste incontrare una persona interessante.

Oroscopo 3 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La dissonanza odierna Marte-Plutone scatena delle tensioni: la diversità di opinioni o alcuni atteggiamenti dei colleghi o del boss potrebbero provocare dei conflitti. Mantenete la calma, cercate di collaborare: fate domande, ascoltate attentamente ed evitate supposizioni o, peggio, reazioni irritate o esibirvi in critiche taglienti. Siate flessibili, collaborativi così da mantenere la pace. Amore: in coppia, con il partner vi capirete con un solo sguardo. Programmate un’uscita romantica. Soli: i pianeti annunciano nuovi incontri ma in ogni caso, cercate di essere prudenti, di non idealizzare ma soprattutto evitate giudizi affrettati.

Oroscopo 3 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Con la dissonanza Marte-Plutone rifletterete su alcune questioni di denaro che vi preoccupano e potreste voler risolvere rapidamente. Fermatevi, evitate di prendere decisioni affrettate ed esaminate la situazione con calma e trovare una soluzione. Al contempo, qualcosa o qualcuno scatenerà la vostra rabbia ma non è escluso che sia dovuta a una decisione che non è di vostro gradimento. Amore: in coppia, se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, prendete saggiamente le distanze. Soli: è un giovedì in cui siete selettivi: perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili…

Oroscopo 3 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con la dissonanza tra Marte nel vostro segno e Plutone in Acquario, riguardo a una relazione se ci sono delle tensioni, potreste esagerare, voler agire con forza, senza tener conto delle conseguenze. Lanciarvi a capofitto perché volete far provare all’altro ciò che provate voi, non è una buona idea. Soprattutto se si tratta di un rappresentante dell’autorità che oltretutto potrebbe anche essere un po’ ottuso. Amore: in coppia, la vita a due vi appaga, il dialogo si arricchisce continuamente e fate progetti a due. Soli: un invito a una serata con gli amici vi permetterà di fare degli incontri intriganti. Non saprete chi scegliere…

Oroscopo 3 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Avvertite stanchezza, vi sentite sotto pressione? Forse è il momento di concedervi una pausa. Non dovete trascurare i segnali che vi lancia il corpo, poiché è probabile stia chiedendo riposo e non di accollarvi più impegni e responsabilità. Rallentate il ritmo e privilegiate il relax. Potreste inoltre decidere di chiudere con una persona che vi ha deluso ma evitate conversazioni aggressive. Amore: in coppia, bella giornata d’amore, per il partner sarete pieni di premure, lo/a coinvolgerete in qualsiasi decisione. Soli: pronti per incontrare la persona giusta ma senza fretta. Avete molto da donare e conquisterete!

Oroscopo 3 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con la dissonanza Marte-Plutone potreste provare un po’ di frustrazione, essere risentiti con una persona che antepone sempre le sue priorità alle vostre. Occhio all’impulsività e all’impazienza, in qualsiasi circostanza anziché litigare cercate di esprimervi con calma. Ancora meglio, se per oggi rimarrete dietro le quinte. Se vi siete aggrappati eccessivamente a una situazione, cercate di rilassarvi. Amore: in coppia, se non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo, riuscirete a mantenere l’armonia. Soli: potrebbe esserci un incontro importante con una persona che corrisponderà alle vostre aspettative!

Oroscopo 3 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

La dissonanza Marte-Plutone – entrambi i pianeti sono governatori del vostro segno – potrebbe far emergere la sensazione che gli altri non vi rispettino quanto meritereste. Anche se in questo momento le vostre parole sembreranno non avere molto peso con i familiari o i colleghi, mantenere l’ottimismo sarà d’aiuto a superare l’ansia e il disagio. Spostate l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere. Amore: in coppia, la serata promette molto bene: vi divertirete a provocare maliziosamente il partner, giocare al gatto e al topo… Soli: giochi di sguardi, di seduzione: è un bel mix per vivere una grande avventura d’amore.

Oroscopo 3 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcune preoccupazioni potrebbero mettervi sotto pressione, con una persona è possibile che ci siano tensioni o disaccordi legati al denaro, alla proprietà, ai beni in generale. Con la dissonanza Marte-Plutone attraverso questi dissidi, potrete capire molto su voi stessi e sulla vostra situazione. E’ una giornata in cui rischiate di interpretare male ciò che dicono gli altri e inalberarvi. Calma. Amore: in coppia, decisi a mantenere l’armonia, eviterete argomenti che solitamente sono motivo di discordia. Soli: scatterà una passione improvvisa e seguirete entrambi l’impulso del momento. Da gustare senza moderazione.

Oroscopo 3 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con la dissonanza Marte in Leone-Plutone in Acquario, oggi potreste essere più emotivi e irritabili del solito. La tendenza sarà quella di prendervela con le persone care, soprattutto se avete impegnato molto del vostro tempo a soddisfare i loro bisogni oppure se di recente avete dovuto ingoiare qualche rospo. Anziché litigare, state un po’ per conto vostro e coccolatevi. Amore: in coppia, l’atmosfera già un po’ agitata potrebbe peggiorare per un imprevisto. Cercate di affrontare la situazione con elasticità. Soli: chiusi a riccio, oggi non vi è facile socializzare. Va da sé che non è giornata di incontri romantici.

Oroscopo 3 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

La dissonanza tra Marte in Leone e Plutone nel vostro segno, indica che nelle relazioni potrebbero esserci delle tensioni. Per oggi, evitate di chiedere spiegazioni o un chiarimento, anche se pensate che l’altro lo vorrebbe. Meglio prendere tempo in modo che agirete nel rispetto della correttezza e non sull’onda della fretta. Domani, con calma affronterete la situazione. Amore: in coppia, se avrete la saggezza di riflettere prima di parlare, i battibecchi non sfoceranno in una lite. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma sarà passeggera. Non appagherà dunque il desiderio di una relazione stabile e importante.

Oroscopo 3 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

La dissonanza Marte-Plutone potrebbe scatenare delle tensioni, delle frustrazioni e potreste voler parlare apertamente dell’insoddisfazione riguardo alla retribuzione. Se ritenete di non essere pagati in base al vostro valore professionale potreste provare rabbia. Se decidete di dare il via a una conversazione con il boss, cercate di essere determinati ma evitando l’aggressività. Amore: in coppia, parlerete du progetti a due molto importanti… Per molti, c’è il desiderio di concepire un bebè. Soli: flirt, avventure: Venere nel vostro segno mette in primo piano la vita affettiva e il cuore batterà forte!