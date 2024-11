L’oroscopo del 3 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 3 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 3 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ una domenica in cui circola un po’ di agitazione, alcune questioni familiari o di lavoro potrebbero farvi perdere la pazienza, potrebbero riemergere alcuni problemi che pensavate fossero ormai sepolti e vorrete risolvere una volta per tutte. Attenzione a come reagirete. Anche se esplodere con una persona potrebbe sembrarvi liberatorio, sarà invece utile mantenere sotto controllo le emozioni. Rilassatevi. Amore: in coppia, evitate di voler cambiare il partner a vostro piacimento: l’amore è prima di tutto tolleranza. Soli: aspettative vaghe e sguardi sognanti. Giocate: siate il principe azzurro o la fata che l’altro/a ha sempre sognato!

Oroscopo 3 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Una conversazione ai vostri occhi potrebbe sembrare negativa ma solo perché dubiterete di ciò che dirà l’altra persona. Avrete la sensazione che voglia influenzarvi e visto che resterete fermi sulla vostra idea, vi metterete sulla difensiva. Evitate dunque di saltare alle conclusioni, assecondare i vostri sospetti peraltro senza prove, per sostenere le vostre affermazioni. Cercate di avere un approccio più elastico. Amore: in coppia, mettete l’indipendenza da parte e dedicate tante piccole attenzioni al partner. Soli: accettate un invito degli amici, potreste incontrare una persona interessante. Nascerà un flirt ma, forse, qualcosa di più.

Oroscopo 3 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Il consiglio astrale odierno è quello di parlare poco di voi stessi, delle vostre emozioni, poiché in seguito potreste pentirvi di esservi esposti troppo, soprattutto online con persone che conoscete poco. Non è escluso che riguardo a qualcuno penserete che vi stia mentendo oppure sarete delusi per i commenti che farà riguardo a un vostro lavoro e in questo caso provare un senso di profonda frustrazione. Amore: in coppia, con il partner vi capirete con un solo sguardo. Organizzate un’uscita romantica. Soli: negli affari di cuore i pianeti annunciano nuovi incontri romantici ma in ogni caso, cercate di essere prudenti e realistici.

Oroscopo 3 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

E’ una domenica in cui qualcosa o qualcuno scatenerà la vostra rabbia ma non è escluso che la forte irritazione sia dovuta a una decisione che non è di vostro gradimento, avrete la sensazione che sia un’imposizione. L’altro vi sembrerà molto invadente. Non resterete in silenzio e darete il via a una conversazione mirata a chiarire ma evitate di dire cose che potrebbero avere un effetto boomerang. Amore: in coppia, se capite che l’atmosfera sta diventando elettrica, prendete le distanze. Soli: è una domenica in cui siete selettivi e perché no se avete la possibilità di scegliere? In ogni caso, non fate troppo i/le difficili…

Oroscopo 3 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

In qualsiasi circostanza, oggi cercate di mantenere la calma: rischiate infatti di esagerare, agire con veemenza, senza tener conto delle inevitabili conseguenze. Lanciarvi a capofitto perché volete far provare a chi avete di fronte ciò che provate voi, non è una buona idea. Cercate invece di comprendere la situazione, soprattutto se si tratta di una persona cara, un familiare o un amico. Amore: in coppia, la vita a due vi appaga, il dialogo si arricchisce continuamente e fate progetti a due. Soli: un invito a una serata con gli amici vi permetterà di fare degli incontri intriganti. Al punto che non saprete chi scegliere tra chi vi attrae e vi corteggia.

Oroscopo 3 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Se in una relazione di lavoro o personale sono presenti delle tensioni ma avete evitato qualsiasi confronto, oggi potrebbero esplodere. Proverete un forte rancore soprattutto se capirete che qualcuno pretende troppo da voi o vi sta prendendo in giro, non manterrà una promessa. Potreste inoltre decidere di chiudere i rapporti con una persona che vi ha deluso ma evitate conversazioni aggressive. Amore: in coppia, bella giornata d’amore, per il partner sarete pieni di premure, lo/a coinvolgerete in qualsiasi decisione. Soli: volete incontrare la persona giusta ma senza fretta né tensioni. Avete molto da donare e conquisterete!

Oroscopo 3 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Non è una domenica di tutto riposo, potreste provare un po’ di frustrazione, essere risentiti con una persona che antepone sempre le sue priorità alle vostre. Occhio all’impulsività e all’impazienza, in qualsiasi circostanza anziché litigare cercate di esprimervi con calma e trovare un compromesso. Se inoltre vi siete aggrappati eccessivamente a una situazione, cercate di rilassarvi così da allentare la pressione. Amore: in coppia, se non reagirete in modo esagerato al minimo disaccordo con la dolce metà, riuscirete a mantenere l’armonia. Soli: potrebbe esserci un incontro importante con una persona che corrisponderà alle vostre aspettative!

Oroscopo 3 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni potrebbero far emergere dei dubbi, una po’ di fragilità e la sensazione che gli altri vi tengano all’oscuro su una questione oppure che non vi rispettino quanto meritereste Anche se in questo momento le vostre parole sembrano non avere molto peso sui familiari o i colleghi, mantenere l’ottimismo sarà d’aiuto a superare l’ansia e il disagio. Spostate l’attenzione sugli obbiettivi da raggiungere. Amore: in coppia, la giornata promette molto bene: vi divertirete a giocare al gatto e al topo… Soli: giochi di sguardi, di seduzione: è un il mix intrigante e ideale per vivere una grande e passionale avventura d’amore.

Oroscopo 3 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Alcune preoccupazioni oggi potrebbero mettervi sotto pressione, con una persona è possibile che ci siano tensioni o disaccordi riguardanti il denaro, una proprietà o i beni in generale. Attraverso questi dissidi, tuttavia avrete la possibilità di molto su voi stessi e sulla vostra situazione. E’ una giornata in cui rischiate di interpretare male ciò che dicono gli altri e inalberarvi. Prima di parlare, riflettete. Amore: in coppia, decisi a mantenere l’armonia, eviterete argomenti che solitamente sono motivo di discordia. Soli: scatterà una passione improvvisa e seguirete entrambi l’impulso del momento. Emozioni da gustare senza moderazione.

Oroscopo 3 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Più emotivi e irritabili del solito, oggi rischiate di trasformare un piccolo problema in un dramma e la tendenza sarà quella di scaricare il nervosismo sulle persone care, soprattutto se nei giorni scorsi avete impegnato molto del vostro tempo a soddisfare i loro bisogni oppure se di recente avete dovuto ingoiare qualche rospo. Anziché litigare e rovinarvi la giornata, state un po’ per conto vostro e prendete cura di voi stessi. Amore: in coppia, l’atmosfera già un po’ agitata potrebbe peggiorare per un imprevisto. Cercate di affrontare la situazione con elasticità. Soli: chiusi a riccio, oggi non vi è facile socializzare. Non è giornata di incontri.

Oroscopo 3 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

I passaggi odierni potrebbero far emergere il perfezionista che è in voi e spingere a criticare o giudicare in modo ingiusto le persone care o, se lavorate, i colleghi. Anche nel caso in cui provate forti tensioni per alcune prossime scadenze da rispettare oppure siete impazienti poiché una questione non sta accelerando al ritmo che vorreste, fate attenzione a come vi esprimerete. E’ solo una giornata “no”. Amore: in coppia, se avrete la saggezza di riflettere prima di parlare, i battibecchi non sfoceranno in una lite. Soli: potrebbe scattare un’attrazione ma sarà passeggera. Non appagherà il vostro bisogno di avere una relazione stabile.

Oroscopo 3 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il vostro talento, le abilità e le idee sono innegabili ma oggi potreste pensare che non siano riconosciuti in modo adeguato. I passaggi odierni potrebbero scatenare delle tensioni, delle frustrazioni e avrete voglia di parlare apertamente dell’insoddisfazione riguardo alla retribuzione. Se ritenete di non essere pagati in base al vostro valore professionale potreste provare rabbia. Cercate di essere determinati ma evitando l’aggressività. Amore: in coppia, progetti a due molto importanti… Per molti, il desiderio di concepire un bebè. Soli: flirt, avventure romantiche e passionali: i pianeti mettono in primo piano la vita affettiva e il cuore batterà forte!