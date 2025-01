Cosa dice l’oroscopo del 30 gennaio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 30 gennaio Ariete (21 marzo-21 aprile)

Urano in Toro riprende il moto diretto: cambierete gradualmente il vostro approccio agli affari o al denaro. I progetti iniziano a progredire, ci saranno meno ostacoli e ritardi. In questi giorni i pianeti in Acquario accentuano le vostre energie ma in particolare oggi, con la dissonanza Luna-Urano fate attenzione all’irrequietezza: potrebbe rendere difficile vedere le opportunità a vostra disposizione. Amore: in coppia, pieni di buone intenzioni e pronti ad assecondare il partner, il che vi permetterà di trascorrere una serata all’insegna della complicità. Soli: potreste essere invitati a un evento e se state cercando l’amore potreste incontrare una persona speciale!

Oroscopo 30 gennaio Toro (22 aprile-20 maggio)

Urano nel vostro segno riprende il moto diretto: da oggi e nelle prossime settimane a livello personale o lavorativo ci sarà un netto progresso. Qualsiasi situazione personale o di lavoro, impostata ora scatenerà l’irresistibile desiderio di riconquistare la vostra indipendenza. Se fino a oggi avete resistito, stretto i denti, attualmente avete campo libero. Non vi aggrapperete più a schemi ormai obsoleti. Amore: in coppia, pensate un po’ di meno a voi e cercate di capire cosa potrebbe piacere al partner! Soli: pensate che l’atteggiamento o le reazioni degli altri siano inappropriate. Ma non è che siete troppo formali, troppo possessivi o troppo ostinati?

Oroscopo 30 gennaio Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui più del solito avete le carte in regola per affascinare chi vi circonda. Potrebbe essere per la leggerezza con cui affrontate le situazioni oppure per la simpatia, il senso dell’umorismo o, ancora, per la curiosità. Con i pianeti in Acquario avete la possibilità di essere totalmente voi stessi, dire quello che pensate senza mettere filtri: siete sia divertenti che competenti e riscuotete successo. Amore: in coppia, con il partner siete un po’ esigenti ma invece dovreste essere felici di ciò che avete. Soli: negli affari di cuore avete l’opportunità di andare verso nuovi orizzonti luminosi e relazioni d’amore splendide, che vi appagheranno.

Oroscopo 30 gennaio Cancro (21 giugno-22 luglio)

Urano in Toro riprende il moto diretto e potrebbe spingervi a eliminare alcune persone dalla lista dei contatti, in particolare chi non sentite ormai da tempo o ha un atteggiamento amichevole solo quando ha bisogno di qualcosa. E’ buon momento per fare una selezione. Anche se la lista potrebbe diventare esigua al contempo avrete accanto i veri amici, quelli che vi sostengono e con cui state bene. Amore: in coppia, un po’ impazienti, fate attenzione ad affrontare argomenti spinosi, finireste per litigare. Soli: non avete alcuna intenzione di cercare compagnia né di ascoltare le sciocchezze di chi vi circonda. Volete solo nascondervi dietro la corazzetta.

Oroscopo 30 gennaio Leone (23 luglio-23 agosto)

Con Urano che dopo mesi torna in moto diretto potreste provare un po’ di agitazione e l’istinto spingervi in una nuova direzione. Cercate di avere fiducia nella vostra capacità di far imboccare alla vostra vita la direzione desiderata. Mentre rifletterete su un nuovo percorso i progetti potrebbero cambiare. Le possibilità che non avete mai preso in considerazione potrebbero dare una nuova prospettiva di vita. Amore: in coppia, con il partner sarete teneri, dolce e intraprendenti, proporrete un’uscita e nuovi progetti a due. Soli: studierete una strategia per conquistare la persona che vi attrae. Date prova di delicatezza e avrete successo.

Oroscopo 30 gennaio Vergine (24 agosto-23 settembre)

Alcune questioni riguardanti le relazioni di lavoro o personali non trovano risposte ma solo perché le persone a cui ponete le domande rifiutano di rispondere e ciò crea confusione. Il vostro segno, è noto, sa essere paziente e tollerante ma quando si superano i limiti volta le spalle e non torna indietro. E con Urano in Toro che riprende il moto diretto è l’atteggiamento che potreste avere oggi. Amore: in coppia, ascolterete di più il partner e avrete meno aspettative. A volte in effetti per ricevere, è necessario anche dare. Soli: nei confronti di una persona che vi attrae seguirete l’istinto, che raramente sbaglia, e tirerete fuori l’artiglieria pesante!

Oroscopo 30 gennaio Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Con Urano in Toro che dopo cinque mesi riprende il moto diretto, siete probabilmente spinti a prendere l’iniziativa e appianare qualsiasi tensione esistente in una relazione: desiderate cambiare le cose in meglio. Se dunque sentite il bisogno di perdonare una persona o avere quella conversazione difficile, il passaggio vi spingerà a fare un passo avanti e provare finalmente leggerezza. Amore: in coppia, se all’esterno le temperature sono gelide in casa saranno bollenti! Serata indimenticabile. Soli: una giornata molto positiva con incontri di qualità, quelli che arricchiscono sia il cuore che la mente. Potreste perdere la testa per due persone..

Oroscopo 30 gennaio Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Una questione spiacevole risalente al passato, oggi sarà motivo di irritazione ma solo perché una persona ve ne parlerà. Sia chiaro, non accadrà nulla di drammatico, ma è una giornata in cui potrebbe diventare un chiodo fisso e costringervi a ripensarci. Alcuni tra voi potrebbero provare persino dei rimpianti per ciò che è accaduto o una scelta, ma nel giro di poco tempo andrete oltre e non ci penserete più. Amore: in coppia, potreste avvertire un maggiore bisogno di indipendenza oppure sarà il partner a desiderarlo. Soli: una persona diversa da quelle che solitamente vi attraggono e molto affascinante, vi corteggerà e nascerà l’amore!

Oroscopo 30 gennaio Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Urano in Toro riprende il moto diretto: dopo cinque mesi, a partire da oggi e nelle prossime settimane potrebbero esserci dei cambiamenti o rivelazioni su questioni di lavoro, benessere e salute. Sarete pronti ad apportare i cambiamenti necessari che migliorano la routine quotidiana, le abitudini, il lavoro e i progetti: ci sarà un progresso! Potreste avere la sensazione di ripartire da zero. Amore: in coppia, vi esprimerete liberamente poiché sapete che partner vi capirà con rispetto e affetto. Soli: se avete qualcuno nel mirino e capite che l’attrazione è reciproca, dichiarate senza esitare ciò che provate. Potrebbe nascere una bella storia.

Oroscopo 30 gennaio Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con Urano in Toro che dopo cinque mesi torna in moto diretto, potreste trovare un nuovo hobby e sarete soddisfatti del risultato. Ma la cosa potrebbe riguardare un’idea imprenditoriale che vi entusiasma: concretizzatela poiché avrà successo. Con questo transito le questioni finanziarie e commerciali, inizieranno a progredire e al contempo sarà molto più semplice prendere delle decisioni. Amore: in coppia, la routine vi pesa, dunque cercherete di evitare le responsabilità quotidiane. Lascerete che se ne prenda cura il partner. È un po’ rischioso! Soli: negli affari di cuore, avete intenzione di passare da un flirt all’altro. E fate bene a vivere bei momenti.

Oroscopo 30 gennaio Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Urano in Toro riprende il moto diretto nel vostro settore della casa, della famiglia ed è qui che potreste sentirvi pronti a dare il via a un cambiamento. Forse avete intenzione di ristrutturare l’abitazione per renderla più confortevole ed elegante oppure avete trovato una nuova casa ed essere sul punto di traslocare. Con questo transito, dopo un periodo di insicurezza o incertezza, ritroverete il consueto slancio. Amore: in coppia, in due siete più forti dunque se c’è un problema non esitate a chiedere il parere del partner. Soli: il desiderio di libertà vi impedirà di coinvolgervi in una relazione impegnativa in cui non avreste la possibilità di essere voi stessi.

Oroscopo 30 gennaio Pesci (20 febbraio-20 marzo)

E’ probabile che questo giovedì sarete alle prese con un ostacolo da abbattere: potrebbe trattarsi di una persona gelosa, invidiosa di voi e che sembra faccia di tutto per minare la fiducia in voi stessi. Combattete, non lasciate il campo libero con il pretesto che non vi piace il conflitto. Trovate un alleato, un amico fidato, qualcuno che possa dare dei saggi consigli così da poter adottare la giusta strategia. Amore: in coppia, avete l’opportunità di parlare con il partner dei reciproci sentimenti, avvertite il bisogno di essere rassicurati e lo sarete. Soli: nessun sogno è troppo grande! Cupido è dalla vostra parte e in programma c’è un incontro romantico.