L’oroscopo del 30 luglio segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 30 luglio per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Ariete (21 marzo-21 aprile)

E’ possibile che nei giorni scorsi una persona abbia avuto un atteggiamento scorretto nei vostri confronti e avete taciuto. Ma i passaggi odierni accentuano la vostra autostima, la sicurezza in voi stessi e oggi avete la possibilità di affrontare la situazione e parlare sinceramente . Forse l’altro non si è nemmeno reso conto di ciò che ha detto o fatto. Esprimervi senza giri di parole spingerà la persona a chiedere scusa. Un chiarimento permetterà a entrambi di sentirvi sereni. Amore: in coppia, il partner sarà pronto a rivedere il suo atteggiamento e metterlo in discussione così da apportare dei miglioramenti nella relazione. Soli: deciderete di chiudere un flirt che non sta andando da nessuna parte.

Toro (22 aprile-20 maggio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli per il vostro segno è un transito eccellente, annuncia fortuna! Ad accendere il vostro entusiasmo potrebbe essere una questione di denaro, una somma che entrerà e vi regalerà ottimismo, vi farà toccare il cielo con un dito! Non è escluso che vi offrirete un oggetto che vi piace molto o vi faranno un regalo oppure c’è la possibilità di vincere al gioco. Sentitevi liberi, infine, di fare quanto dovete seguendo il vostro ritmo. Amore: in coppia, la dolce metà oggi potrebbe essere un po’ possessivo/a ma il fatto vi lusingherà. Soli: seppure titubanti accetterete un invito. Tranquilli, non si rivelerà una delusione anzi il contrario. Un incontro speciale farà battere il vostro cuore!

Gemelli (21 maggio-21 giugno)

La congiunzione Luna-Giove nel vostro segno vi dota di grande ottimismo, di sicurezza in voi stessi. Se avete intenzione di raggiungere un obbiettivo o concretizzare un’idea, rimboccate le maniche e riuscirete nel vostro intento. Meritate ampiamente questa possibilità di sentirvi al top! Unica accortezza: pur essendo un transito fortunato, cercate di non mollare completamente le responsabilità a favore dei sogni e della tranquillità. Amore: in coppia, siete coccolati! L’amore che prova per voi il partner è totale e vi lascerete andare senza riserve. Soli: grazie al fascino e il sorriso intrigante oggi farete una vera e propria strage di cuori. Non vi rimane altro che scegliere la persona giusta.

Cancro (21 giugno-22 luglio)

Determinati, coraggiosi, è un martedì in cui avete intenzione di mostrare a chi vi circonda di che stoffa siete fatti, la vostra unicità. In poche parole, oggi non temete niente e nessuno, Tuttavia fareste bene a ritagliare del tempo per riflettere e chiedervi quali sono le motivazioni dietro ai vostri attuali progetti. Al contempo i transiti odierni vi rendono molto empatici, generosi e sarete pronti a correre in aiuto di un amico che sta affrontando qualche problema importante. Amore: in coppia, se siete in freddo è una giornata di riconciliazione, piena d’amore per chi è molto innamorato. Soli: oggi siete irresistibili e a decidere quale cuore fare vostro, siete soltanto voi. E forse sarà la volta giusta.

Leone (23 luglio-23 agosto)

I passaggi astrali odierni potrebbero accendere il desiderio di far parte di una nuova cerchia di amicizie e ampliare gli orizzonti nella vita sociale. E’ un’ottima idea! Vi troverete in buona compagnia e oggi potreste in questo senso ottenere il meglio! Al contempo siete molto generosi e spinti a dare una mano a un amico in difficoltà. Prima di entrare in azione chiedetevi se davvero desidera una mano. A volte le persone preferiscono cavarsela per conto proprio. Amore: in coppia, potreste decidere di voltare pagina o di prendere una pausa dalla relazione. Farete in ogni caso una scelta positiva. Soli: l’amore per oggi non è una priorità. Preferirete uscire con gli amici, i fratelli o alcuni conoscenti.

Vergine (24 agosto-23 settembre)

Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della carriera, la vostra ambizione è al massimo e dal lavoro, dalla vostra attività o dagli obiettivi, volete trarre il meglio. Puntate in alto senza timore e sulla vostra strada potrebbe arrivare un colpo di fortuna: ad esempio qualcosa che sembra cadere dal cielo e per cui non avete alzato un dito per ottenerla oppure bussare alla porta giusta, chiedere ciò di cui avete bisogno e ricevere una risposta positiva. Amore: in coppia, per mantenere l’armonia potrebbero essere necessarie alcune decisioni. Andrete avanti insieme e raggiungerete i vostri obiettivi. Soli: è una giornata in cui gli incontri si moltiplicano, potrebbe nascere un’amicizia o un amore.

Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli, scatena la vostra curiosità, la voglia di avventura, di essere altrove e partire per un bel viaggio. Anche se non vi è possibile godere immediatamente di una meritata vacanza, potete pur sempre navigare online. Certo non sarà come andare davvero in un bel posto che vi piace ma potrebbe spingervi a cercare più dettagli sul viaggio che avete in mente. Con questo transito potreste anche iscrivervi a un corso di studi. Amore: in coppia, romanticismo, passione, fusione totale sono al centro della giornata e la serata, temperature a parte, sarà bollente… Soli: addio alla solitudine, oggi vi sentite più che pronti a vivere una storia e darete il via a una splendida avventura d’amore.

Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

I passaggi odierni rappresentano una bella opportunità per allentare lo stress e le tensioni interiori che ultimamente hanno appesantito la vostra vita. Con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli vi libererete in parte di alcune pesantezze. Ma non solo, farete dei progressi riguardo ai vostri obiettivi, dunque cercate di tenere a mente che le piccole iniziative che prenderete ora in un prossimo futuro, non molto lontano, vi permetteranno di aumentare le entrate! Amore: in coppia, deciderete di non dare troppa importanza ai dettagli o alle banalità. E sarebbe positivo se lo faceste sempre. Soli: negli affari di cuore oggi siete determinati a farvi notare e a testare il vostro fascino, il sex appeal.

Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore delle relazioni e potreste trovare un terreno d’intesa riguardo a un conflitto di lavoro o personale o non ultimo anche di tipo legale. In generale, se in una relazione sono presenti dei problemi dare il via a una conversazione sincera ma pacata vi garantirà una comprensione più profonda. E’ la giornata perfetta, infine, per mostrare ai colleghi e al boss, ai superiori, la vostra creatività, l’entusiasmo per determinati progetti. Amore: in coppia, è un martedì all’insegna della complicità. Vi sentite entrambi rassicurati e appagati. Soli: se state aspettando un segno d’interesse da parte di una persona potrebbe arrivare alla fine della giornata.

Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

La congiunzione Luna-Giove in Gemelli sosta nel vostro settore del benessere, dello stile di vita. Il passaggio astrale vi rende molto golosi: se dovessero offrivi un dolcetto o un pasto delizioso e state seguendo una dieta rigida rischiate di mandarla all’aria. In generale state mantenendo i propositi fatti all’arrivo del nuovo anno? Oggi potreste pensare che la determinazione sia svanita. Ma uno stile di vita salutare non significa evitare di concedervi qualche strappo alla regola. Amore: in coppia, con il partner è osmosi totale! Non pensate a niente, divertitevi con leggerezza. Soli: evitate di riflettere troppo, non serve a nulla e in più rischiate di farvi scappare una possibile conquista romantica.

Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

L’odierna congiunzione Luna-Giove in Gemelli rappresenta un invito a esprimere le emozioni, i sentimenti, l’affetto che provate per le persone care. E’ una giornata in cui sarete molto in sintonia con gli amici, i familiari, in particolare i figli e avrete voglia di coccolarli, viziarli. Al contempo, nel lavoro questo transito indica che ritroverete la passione e la motivazione ma non solo, potrebbe esserci l’opportunità per la nascita di nuove ed entusiasmanti collaborazioni. Amore: in coppia, con il partner è sempre grande amore e passerete una serata intima degna dei primi giorni dell’incontro. Soli: se volete conquistare una persona è il momento giusto. Più prenderete l’iniziativa e più avrete successo.

Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Il lavoro vi impegna parecchio ma con la congiunzione Luna-Giove in Gemelli nel vostro settore della casa e della famiglia, ritagliate un po’ di tempo libero e rilassatevi. Dopo una dura giornata di lavoro, al vostro segno questo transito consiglia una sola cosa: pensare a voi stessi, fare ciò che vi piace e vi regala benessere, vi permette di rigenerare le energie. Una volta che avrete portato a termine tutti i compiti concedetevi una pausa di relax nel comfort del vostro nido. Amore: in coppia, sulla stessa lunghezza d’onda con il partner, Sarete felici della piega che prenderanno gli avvenimenti. Soli: momento magico per incontrare una persona affascinante sui social media o su un sito di incontri.