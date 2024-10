L’oroscopo del 31 ottobre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 31 ottobre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 31 ottobre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno oggi siete più indulgenti con voi stessi, anziché premere come sempre l’acceleratore, lasciate che le cose fluiscano in modo naturale, così da rendere la vita meno stressante. E’ un momento in cui credere nei vostri progetti, avere fiducia nella vostra capacità di realizzare i sogni. Il magnetismo personale è alto e lo toccherete con mano se vi allontanerete dalla routine accogliendo nuove opportunità. Amore: in coppia, osserverete la relazione con occhi nuovi e più positivi e riprenderete slancio! Soli: alcune conversazioni con la persona che vi attrae saranno molto promettenti.

Oroscopo 31 ottobre Toro (22 aprile-20 maggio)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno rappresenta un’opportunità per alleviare qualsiasi emozione negativa o frustrante riguardo a problemi nelle relazioni personali o di lavoro. Siete comprensivi, affettuosi e chi vi circonda ricambia la vostra gentilezza. Sfruttate queste vibrazioni astrali per raggiungere all’occorrenza un compromesso. Con questo transito, inoltre, potreste partecipare a un progetto di gruppo e stringere nuove amicizie. Amore: in coppia, capirete che i timori e i dubbi nei confronti del partner non sono fondati e sarete più indulgenti. Soli: pronti a voltare pagina, lasciare le delusioni alle spalle.

Oroscopo 31 ottobre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

Se lavoro o vita personale, avete discusso con una persona oggi probabilmente sarete pronti a fare il primo passo e chiedere scusa. In ogni caso, con il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi conviene riflettere. La persona è del tipo che accetterà le vostre scuse o in seguito potrebbe approfittare di questo atteggiamento? Prima dunque di entrare in azione e mettervi in una posizione di debolezza, accertatevi di capire bene le motivazioni dell’altro. Amore: in coppia, piccoli sbalzi d’umore ma nulla di drammatico. In caso di disaccordo troverete un compromesso. Soli: avete le carte in regola per conquistare. Giocatele bene!

Oroscopo 31 ottobre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno accende la vostra creatività e se da tempo il quotidiano sta andando avanti stancamente nel solito modo, probabilmente provate il bisogno di ampliare gli orizzonti, vedere la vostra vita, il mondo circostante in un modo completamente nuovo. Poiché le decisioni che prenderete ora prepareranno il terreno per il futuro, riflettete attentamente su ciò che desiderate. Facendolo, andranno a posto parecchie cose. Amore: in coppia, mantenete il dialogo sereno e all’occorrenza fate il primo passo per fare pace. Soli: momenti gioiosi, incontri piacevoli. E’ una giornata in cui prendere l’iniziativa!

Oroscopo 31 ottobre Leone (23 luglio-23 agosto)

Il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi dota di belle energie mentali, quelle giuste per risolvere i problemi, sapete che potete aggirare gli ostacoli che dovessero presentarsi sulla vostra strada. Avete ottime idee e attraverso alcune attività, inoltre, sarete in grado di allontanare lo stress, vi sentirete più vitali! Una persona potrebbe riconoscere che siete amici splendidi, eccezionali, pronti a offrire sempre il vostro supporto e vi sentirete gratificati! Amore: in coppia, splendida complicità, la fusione è totale e il partner vi dedica mille attenzioni. Soli: fascino, determinazione… vi si nota da lontano: conquisterete un cuore.

Oroscopo 31 ottobre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Lavoro o famiglia, è una giornata in cui potrebbero esserci dei battibecchi ma non dureranno a lungo: chiuderete un occhio oppure con le vostre parole sarete in grado di placare le tensioni. In generale oggi sarete apprezzati da tutti e le vostre azioni, le decisioni faranno arrivare dei complimenti. Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno vi esprimete in modo affascinante, se siete sul punto di concludere un accordo o una negoziazione, andrà a buon fine. Amore: in coppia, la relazione ha bisogno di trovare un nuovo ritmo e vi muoverete. Soli: una persona vi attrae ma non siete sicuri che ricambi? Fate il primo passo.

Oroscopo 31 ottobre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

Siete più che determinati a cambiare la vostra situazione finanziaria ma con il buon aspetto Mercurio-Nettuno per oggi evitate di agire impulsivamente. Pur essendo positivo il transito può spingere a non vedere lucidamente le situazioni. Dovendo scegliere tra diverse possibilità, il consiglio astrale è quello di non prendere decisioni fino a quando non avrete chiarezza, cosa che accadrà puntualmente nel fine settimana. Amore: in coppia, il partner è più che mai attratto dal vostro fascino, eleganza… Insieme provate grande felicità. Soli: avete tutto per piacere e c’è la possibilità di incontrare l’altra metà della mela.

Oroscopo 31 ottobre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

Con il buon aspetto tra Mercurio nel vostro segno e Nettuno, il vostro intuito è decuplicato, percepite in un nanosecondo le vibrazioni di chi vi circonda e ciò può rappresentare un vantaggio. Al contempo, considerate il transito anche un’opportunità per mollare quelle conversazioni di lavoro o d’affari che vanno avanti da tempo e che ormai avete capito non vi portano da nessuna parte. Privilegiate quei contatti che sapete potrebbero essere d’aiuto. Amore: in coppia, desiderio al top e direte al partner dolci parole d’amore. Soli: potreste riprendere i contatti con un/a ex e ricominciare una storia che sembrava finita.

Oroscopo 31 ottobre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno potreste sentirvi un po’ stressati a causa di un problema da risolvere ma non significa che non potete far nulla per eliminare questo stato d’animo. Fermatevi, chiudete gli occhi e rilassatevi facendo alcuni respiri profondi. Rimarrete sorpresi da quanto possano far bene, In questo modo eviterete di cedere alla tentazione di eludere la spinosa questione e farete uno sforzo per risolvere in modo definitivo. Amore: in coppia, meno testardi e più aperti al dialogo, ascolterete con più comprensione il partner. Soli: oggi potreste puntare semplicemente a stringere nuove amicizie.

Oroscopo 31 ottobre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno la vostra tendenza odierna è quella di buttarvi a capofitto in un nuovo progetto. Ma è possibile che non tutti abbiano il vostro stesso entusiasmo per cui fate attenzione, cercate di essere gentili, in particolare con le persone care. Evitate dunque di scatenare polemiche inutili e, anche sul posto di lavoro, sorridete! Non è escluso, inoltre, che abbiate la possibilità di guadagnare più del solito. Amore: in coppia, proverete in mille modi l’amore per il partner che apprezzerà il vostro romanticismo. Soli: oggi e nei prossimi giorni, un incontro online vi farà toccare il cielo con un dito!

Oroscopo 31 ottobre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Con il buon aspetto Mercurio-Nettuno è un giovedì in cui nel lavoro o negli affari, vi dedicherete con grande slancio ai progetti e otterrete il successo. Con chiunque avrete a che fare, grazie all’eloquio sciolto vi affermerete senza problemi, le negoziazioni andranno a vostro vantaggio. L’intuito è ottimo, soprattutto nelle finanze: cercate di seguirlo poiché troverete le soluzioni a questioni che di recente hanno scatenato la vostra preoccupazione. Amore: in coppia, è un giovedì magico, pieno d’amore e con il partner il desiderio è al massimo! Soli: anche per voi buone notizie: la persona che vi attrae lancerà un segnale.

Oroscopo 31 ottobre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Di recente potreste aver avuto il desiderio di lanciarvi in qualcosa ma non avete osato. Attualmente, con il buon aspetto tra Mercurio e Nettuno nel vostro segno, scoprirete che mentalmente siete più forti e pronti a raccogliere la sfida. Ciò che vi ha bloccato, ora non avrà alcun potere su di voi. Ma non solo, vi renderete conto che non prendendo l’iniziativa vi perdereste nuove opportunità da cui trarre risultati positivi. Amore: in coppia, rischiate di fissarvi su dettagli inutili. Cercate di andare incontro al partner. Soli: sognate di trovare la persona giusta ma in questo modo rischiate di perdere un incontro nella realtà.