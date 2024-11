L’oroscopo del 5 novembre segno per segno: amore, soldi, fortuna e lavoro

Cosa dice l’oroscopo del 5 novembre per tutti i segni? Andiamo a vedere le previsioni delle stelle per amore, lavoro, soldi e fortuna.

Oroscopo 5 novembre Ariete (21 marzo-21 aprile)

Il buon aspetto Sole-Saturno rappresenta un invito a rimanere fermi sulle vostre posizioni. La coerenza riguardo a ciò che direte o farete, vi permetterà di guadagnare il rispetto di chi vi circonda. Al contempo il transito vi rende razionali, cauti: pur essendo spinti a intraprendere con il consueto coraggio volete avere una strategia che garantisca il successo. Unica accortezza: occhio alle spese. Amore: in coppia, qualunque cosa faccia il partner vi infastidirà e voleranno delle critiche. Se la dolce metà è Ariete, fate attenzione… Soli: evitate di discutere con una persona conosciuta di recente e che vi interessa. Rischiate di essere pesanti.

Oroscopo 5 novembre Toro (22 aprile-20 maggio)

Con il buon aspetto Sole-Saturno, la possibilità di fare progressi negli obiettivi c’è tutta, dunque non dovete aver timore di entrare in azione con entusiasmo – anche riguardo a stringere nuovi e utili contatti – seppure unito a una buona dose di razionalità. Se riuscirete ad applicare questo mix al lavoro, alla carriera o agli affari e al contempo tenere sotto controllo le emozioni, sarete sicuramente vincenti. Amore: in coppia, se avvertite l’esigenza di un po’ più di libertà spiegate al partner che avete bisogno di ritagliare del tempo solo per voi. Capirà. Soli: avete intenzione di accettare un appuntamento? Andate avanti senza esitare!

Oroscopo 5 novembre Gemelli (21 maggio-21 giugno)

E’ una giornata in cui dovete pensare seriamente solo al vostro benessere. Esaminate la lista degli impegni, dei compiti da svolgere e assicuratevi che non esauriscano le vostre energie e il tempo, soprattutto se di recente avete lavorato sodo. Il buon aspetto Sole-Saturno rappresenta un momento perfetto per introdurre nel quotidiano alcune abitudini salutari poiché sarete in grado di mantenerle nel tempo. Amore: in coppia, siete pienamente consapevoli di vivere una bellissima storia d’amore. La relazione evolve a qualsiasi livello: emotivo, erotico e psicologico. Soli: avrete solo l’imbarazzo della scelta. Bando alla riservatezza.

Oroscopo 5 novembre Cancro (21 giugno-22 luglio)

Riguardo a un problema, una questione che vi pesa da tempo potreste chiedervi se continuare a tenere tutto dentro o parlarne. Sempre che siate disposti a chiedere un consiglio ed eventualmente seguirlo… Se una situazione sta prendendo una piega complicata è il momento di chiedere una mano. In entrambi i casi, parlarne vi permetterà di risolvere e far tornare la massima tranquillità. Amore: in coppia, se siete in freddo o circolano delle ambiguità è una giornata in cui potreste finalmente decidere di mettere le carte in tavola. Soli: farete il punto della vostra situazione affettiva e senza dubbio, prenderete buone decisioni.

Oroscopo 5 novembre Leone (23 luglio-23 agosto)

Siete dell’umore giusto per organizzare al meglio alcuni settori della vostra vita oppure trovare un modo per far funzionare una relazione, un progetto o una situazione. Il buon aspetto Sole-Saturno è d’aiuto a fare progressi tangibili o a entrare in azione. Siete disposti a lavorare sodo per raggiungere un obiettivo, anche se è a lungo termine. Amore: in coppia, sebbene siate sicuri della bontà delle vostre idee, volendo avere ragione a tutti i costi è inevitabile che nascano delle discussioni! Soli: se aspettate una mail per la conferma di appuntamento, probabile non arrivi. Vi dispiacerà ma sarete contenti di non aver lasciato il numero di telefono.

Oroscopo 5 novembre Vergine (24 agosto-23 settembre)

Il buon aspetto Sole-Saturno è un’opportunità per mettere ordine nelle vostre emozioni e nei pensieri. Sfruttate queste vibrazioni per vedere il lato positivo e leggero della vita, stabilendo al contempo dei dei limiti con persone che nel lavoro o nella vita personale, di recente vi hanno appesantito o stressato o peggio ancora, tentato di manipolarvi. Il transito vi permette di chiarire e ritrovare l’equilibrio. Amore: in coppia, nella relazione oggi ricoprite parecchi ruoli e il partner sarà l’ammiratore numero uno! Soli: i passaggi odierni vi dotano di grande carisma, ne prenderete coscienza e sarete pronti a fare conquiste romantiche.

Oroscopo 5 novembre Bilancia (24 settembre-23 ottobre)

E’ una giornata in cui il vostro motto deve essere “pensiero e azione”. Il buon aspetto Sole-Saturno chiede di dare seguito alle vostre idee, soprattutto se riguardano il desiderio di guadagnare di più. E’ un transito positivo ma solo se sarete disposti a concretizzare, rimboccare le maniche e a lavorare sodo. La fiducia nelle vostre capacità giocherà un ruolo enorme nella possibilità di avere successo. Amore: in coppia, la relazione è stabile, amorosa e con il partner parlerete di un progetto familiare o di un futuro insieme. Soli: sono possibili degli incontri a patto che vi prendiate la briga di osservare attentamente ciò che accade intorno a voi.

Oroscopo 5 novembre Scorpione (24 ottobre-22 novembre)

E’ un martedì in cui se rifletterete sulla vostra situazione di lavoro o personale, ne trarrete il massimo beneficio. Seguite il vostro istinto anziché prendere per oro colato ciò che vi dice chi vi circonda. Soluzioni e consigli da parte degli altri potrebbero essere fuorvianti. E’ un momento per voi importante e la vostra guida deve essere l’intuito. Vi permetterà di imboccare la direzione giusta! Amore: in coppia, volete scappare dalla routine e la vostra motivazione piacerà alla dolce metà, sempre che abbia lo stesso vostro stato d’animo… Soli: oggi moltiplicherete i contatti e le conversazioni. Siete determinati a trovare qualcuno che sia giusto per voi.

Oroscopo 5 novembre Sagittario (23 novembre-21 dicembre)

Mostrare l’affetto sincero che provate nei confronti delle persone care oggi avrà il potere di rafforzare i legami, renderli più stabili. Al contempo, avrete la possibilità di appianare eventuali tensioni presenti nella sfera professionale. Al contempo, è una giornata in cui concentrarvi potrebbe essere un po’ complicato, avrete difficoltà a portare avanti i compiti più importanti. Praticare esercizio fisico può essere d’aiuto. Amore: in coppia, se provate delle tensioni parlatene con il partner, spiegate cosa provate e sarà la vostra roccia! Soli: è un martedì che non favorisce incontri e appuntamenti ma, non temete, stanno arrivando giorni migliori!

Oroscopo 5 novembre Capricorno (22 dicembre-20 gennaio)

E’ un martedì in cui dovreste focalizzare l’attenzione a quelle attività che potrebbero migliorare la vostra vita, il vostro futuro. Il buon aspetto Sole-Saturno indica che potreste ricevere buoni consigli o dare il via a conversazioni utili. Il passaggio astrale vi spingerà a rivedere le priorità, il che vi permetterà di progredire riguardo agli obbiettivi che avete a cuore ed eventualmente a modificare le aspettative. Amore: in coppia, avete compreso i messaggi del partner. Se vi ha chiesto più attenzioni, la comunicazione è migliorata! Soli: la vostra attenzione è rivolta agli amici. Volete parlare di ciò che state attraversando o provando. Vi farà bene.

Oroscopo 5 novembre Acquario (21 gennaio-19 febbraio)

Il buon aspetto Sole-Saturno vi permette di avere una visione lucida della vostra situazione ma non solo: potreste essere selezionati per un posto in cui sarete a capo di un team, ottenere una promozione o ricevere un’offerta per un nuovo lavoro. Se avete un’attività in proprio il transito indica che avrete la meglio sulla concorrenza. In entrambi i casi è grazie al duro lavoro che avete svolto ultimamente. Chi vi circonda ha notato il vostro talento e le capacità. Amore: in coppia, avvertite il bisogno di basi solide e sarete pronti a mettere in discussione alcuni atteggiamenti. Soli: desiderate una relazione seria e importante? Dovete solo muovervi…

Oroscopo 5 novembre Pesci (20 febbraio-20 marzo)

Riguardo ai vostri obbiettivi, le vostre ambizioni cercate di riflettere seriamente su cosa volete davvero. E’ tempo di sfidare voi stessi, andare oltre i limiti che vi siete imposti e al contempo, mettere da parte le aspettative che alcune persone hanno nei vostri confronti e pensare invece a cosa è meglio per voi. C’è la possibilità che possa essere più adatto rispetto ad altre idee che avete avuto sul vostro futuro. Amore: in coppia, parlate con la dolce metà degli obiettivi, delle vostre ambizioni così da garantirvi il successo e migliorare lo stile di vita. Soli: apprezzate la vostra libertà. Il che non esclude non esclude un incontro.