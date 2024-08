Non sempre è una fortuna averli nella propria vita: i segni zodiacali che non hanno peli sulla lingua

Averli nella propria vita non è sempre una fortuna, questi segni zodiacali non hanno peli sulla lingua e dicono tutto ciò che pensano.

Una delle prime cose che impariamo con il tempo, con l’età e soprattutto crescendo, è che non sempre dire ciò che si pensa realmente è un fattore positivo. Parlare senza filtri e dire tutto quello che ci passa per la testa non sempre si può fare e spesso questo modo di essere può anche farci trovare in situazioni spiacevoli.

Tuttavia, nonostante questa sia una cosa ormai risaputa, c’è chi non riesce affatto a controllarsi e parla proprio come se non avesse peli sulla lingua. Questa loro caratteristiche è influenzata (ancora una volta) dal proprio segno zodiacale che inibisci quasi il loro senso del pudore, facendoli parlare senza alcun freno. Ecco perché non sempre è un bene averli nella propria vita.

Sono 3 i segni dello zodiaco senza peli sulla lingua: ciò che pensano dicono, senza avere paura delle conseguenze

Chi è appassionato di astrologia, sa benissimo quanto il proprio segno zodiacale possa influenzare il proprio modo di essere e di agire. Ogni segno avrà delle caratteristiche che lo differiscono dagli altri e che permetteranno di avere dei tratti distintivi, non sempre positivi purtroppo.

È il caso di questi 3 segni, noti per parlare senza filtri, senza paura delle possibili conseguenze: sono loro ad essere i segni dello zodiaco che non hanno peli sulla lingua e averci a che fare non è proprio semplicissimo.

Il primo segno a non avere filtri è l’Ariete. Le persone nate dal 21 marzo al 20 aprile difficilmente riescono ad avere la bocca chiusa. Pronti a dire sempre la loro, spesso risulteranno fin troppo schietti e diretti. Una ‘dote’ che non tutti riusciranno ad apprezzare e che porterà a continue incomprensioni.

Subito dopo troviamo il segno del Sagittario, anche in questo caso chi è nato dal 22 novembre al 21 dicembre parlerà senza mezzi termini, avendo sempre l’ultima parola. Caratteristica che non piacerà a chi si ha di fronte, soprattutto se si mette in discussione la loro parola.

Infine, anche il Leone rientra di diritto in questa categoria. Chi è nato dal 22 luglio al 21 agosto, ha un forte istinto dominante e ciò lo porta a dire sempre quello che pensa, senza usare alcun tipo di filtro. Sono persone estremamente spontanee, che difficilmente riescono a trattenere ciò che gli passa per la testa. Andranno dritti al punto, senza indorare troppo la pillola.