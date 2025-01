Oroscopo 2025 Bilancia: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La previsione inglese

Per la prima metà dell’anno, Thomas prevede che potresti trovare “molte opportunità” per nuovi orizzonti, avventure e viaggi. A partire da metà estate e fino a metà autunno, dice Thomas, “potresti sentire ancora di più l’urgenza di scuoterti, provare libertà e connetterti con persone, culture e idee” diverse dalle tue. Se lo fai, dice, “potresti svelare alcuni dei più grandi misteri della vita”.

“I primi mesi dell’anno potrebbero riportare alla mente molte persone e situazioni del passato, quindi scegli con saggezza a chi riaprire la porta”, continua. “Stai anche entrando in un periodo molto karmico per quanto riguarda le relazioni, ora e negli anni a venire”.

Lavoro e soldi

“Siate consapevoli che potrebbero esserci stagnazione di carriera, frustrazione o sfide per i primi mesi dell’anno”, afferma Thomas. “Questo non è per portarvi al fallimento, ma per incoraggiarvi a essere più intraprendenti nel perseguire i vostri piani”.

Mentre la prima metà dell’anno potrebbe “aiutarti” a perseguire l’espansione professionale in ambito accademico o intellettuale, Thomas prevede che la seconda metà dell’anno inaugurerà “uno dei periodi migliori della tua vita” per la crescita professionale.

Amore

Quest’anno, in particolare a fine primavera, inizia un ciclo potente che circonda le relazioni, e Thomas afferma che potrebbe “costringerti a essere realista riguardo all’unione”. Aggiunge: “I legami deboli si romperanno o svaniranno, mentre quelli forti cresceranno e creeranno progetti a lungo termine”.

La versione indiana

Lavoro

Nell’anno 2025, affronterete un periodo di trasformazione nella carriera e nelle finanze. È un anno per concentrarsi sulla costruzione della resilienza, sull’affinare le competenze e sulla pianificazione strategica per il futuro.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

La posizione di Giove nell’ottava casa suggerisce che le sfide legate alla salute potrebbero influenzare indirettamente la produttività del lavoro, quindi mantenere una routine equilibrata è fondamentale. Finanziariamente, è necessaria un’attenta pianificazione per evitare perdite inaspettate. Sii cauto con gli investimenti ed evita spese impulsive.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Mentre Giove si trasferisce nella nona casa ad aprile, noterete miglioramenti nelle prospettive di carriera. Questo è un momento favorevole per espandere le reti professionali, portando a nuove opportunità. I guadagni finanziari sono probabili attraverso sforzi collaborativi o joint venture.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Il terzo trimestre porta un periodo di crescita e stabilità. La stabilità finanziaria migliora man mano che gli sforzi passati iniziano a dare i loro frutti. Questo è un ottimo momento per esplorare nuovi investimenti o piani di risparmio, garantendo la sicurezza a lungo termine.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’anno si conclude con una nota alta con guadagni professionali e finanziari. Con Saturno nella sesta casa, Libras eccellerà nell’affrontare le sfide, in particolare negli ambienti competitivi. Finanziariamente, è probabile una crescita costante, con potenziali ricompense da investimenti a lungo termine.

Amore

Con l’influenza di Giove, sperimenterai armonia ed equilibrio nelle tue relazioni. Quest’anno porterà opportunità per connessioni emotive più profonde ed esperienze romantiche più appaganti. Che tu sia single o in una relazione, aspettati che la tua vita amorosa sia stabile

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Il primo trimestre dell’anno sarà un ottimo momento per nuovi inizi nella tua vita amorosa. Se sei single, potresti incontrare qualcuno che porta nuova energia e gioia nel tuo mondo. Per coloro che sono già in una relazione, il legame si rafforzerà e la comprensione reciproca sarà ai massimi soliti.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Durante il secondo trimestre, la tua vita amorosa fiorirà ancora di più. Se hai avuto appuntamenti casuali, questo è il momento di muoverti verso qualcosa di più serio.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Se sei single, l’universo può inviare qualcuno di speciale che porta sia eccitazione che stabilità. Per le coppie, questo periodo sarà perfetto per riaccendere la passione e aggiungere nuove dimensioni alla vostra relazione.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Gli ultimi mesi del 2025 porteranno chiarezza e un senso di realizzazione nella tua vita amorosa. Se hai una relazione, aspettati una navigazione tranquilla. Per i single, la tua fiducia attirerà potenziali partner.