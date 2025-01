Oroscopo 2025 Vergine: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La previsione inglese

Mentre il 2025 porterà sicuramente molti momenti emozionanti, l’astrologo delle celebrità Kyle Thomas afferma che dovrebbe intensificarsi soprattutto verso la fine dell’inverno.

Potresti essere pronto a entrare in una nuova fase della vita mentre volti pagina verso un “nuovo capitolo” pieno di “nuove relazioni”, dice. “Mentre l’inizio dell’anno ti renderà sicuramente particolarmente riflessivo e ti incoraggerà a nasconderti, potresti comunque vedere un felice progresso nella tua carriera”.

Lavoro e denaro

Preparatevi per “uno degli anni migliori della vostra vita professionale” che abbiate avuto in quasi un decennio, dice Thomas.

In questo periodo, aspettati che ti vengano concesse opportunità che ti consentano di “salire più in alto” nella tua carriera, o forse cambiare direzione se il lavoro che hai non fa per te. Aspettati porte aperte, premi e celebrazioni nella seconda metà dell’anno, prevede Thomas.

“Scoprirai anche che sarai drasticamente spinto in nuove direzioni professionalmente, uscendo dalla tua zona di comfort da metà estate fino a metà autunno… segui l’onda”.

Amore

Potresti scoprire che le unioni sane stanno diventando più forti, forse attraverso promesse a lungo termine come fidanzarsi o firmare contratti. “Le connessioni malsane stanno svanendo nella polvere”, afferma.

“Sicuramente potresti vivere momenti memorabili nelle relazioni”, continua Thomas, indicando in particolare il periodo dei compleanni come un momento in cui ciò potrebbe verificarsi.

La versione indiana

Il 2025 promette un anno trasformativo in materia di carriera e finanziaria. Con Saturno e Giove che influenzano le aree chiave, aspettati una miscela di sfide e opportunità gratificanti. L’anno porta progressi costanti, soprattutto per coloro che si trovano in campi competitivi o in cerca di promozioni.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Mentre Saturno rimane nella tua sesta casa, il primo quarto è tutto incentrato sul duro lavoro e sulla perseveranza. Questo periodo sostiene il successo negli esami competitivi e nelle opportunità di lavoro. Finanziariamente, è un tempo stabile, con le spese di corrispondenza del reddito.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Giove si sposta nella tua decima casa, segnando una fase favorevole per la crescita della carriera. Si presentano opportunità per promozioni o ruoli di leadership, migliorando la tua reputazione professionale. Le finanze migliorano con potenziali guadagni da precedenti investimenti o bonus.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Finanziariamente, l’attenzione si sposta sul bilanciamento delle entrate e delle spese, con alcuni deflussi inaspettati che richiedono attenzione. Tieni d’occhio le relazioni professionali per evitare malintesi.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’ultimo trimestre vede progressi costanti mentre Giove continua a benedire la tua casa di carriera. Finanziariamente, questo è un periodo di consolidamento, con opportunità di risparmio e investimenti. Coloro che intendono cambiare lavoro o avviare nuove iniziative trovano circostanze favorevoli verso la fine dell’anno.

Amore

Nel 2025, l’amore è destinato a fiorire in modi inaspettati. I movimenti planetari porteranno crescita e armonia nelle relazioni, portando a connessioni emotive più profonde. Che sia single o in una relazione, la Vergine sperimenterà un anno pieno di nuovi entusiasmanti inizi e legami più forti.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Se sei single, questo è un ottimo momento per incontrare qualcuno che condivide i tuoi valori. Per coloro che hanno relazioni, presta attenzione ai bisogni del tuo partner e l’amore scorrerà naturalmente.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Questo periodo porta un’ondata di connessione emotiva. Aspettati momenti emozionanti nella tua relazione, che si tratti di una proposta, di un approfondimento della fiducia o di una pianificazione del futuro insieme. I single si troveranno a formare connessioni significative.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

La metà dell’anno sarà un momento di riflessione e chiarezza in amore. Potresti sentirti più introspettivo, mettendo in discussione la profondità della tua connessione emotiva. È un momento ideale per fare una pausa e rivalusare i tuoi obiettivi romantici.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Mentre l’anno volge al termine, i Vergine sperimenteranno un rinnovato senso di al passione nella loro vita amorosa. Per le coppie, è un momento per riscoprire il romanticismo e l’affetto. I single potrebbero incontrare qualcuno di speciale che porta gioia ed eccitazione.