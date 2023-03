Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Parliamo del Cancro. E’ un segno d’Acqua governato dalla Luna. Per quanto riguarda l’amore, è un partner generoso, passionale – anche in camera da letto dove peraltro intuisce i desideri del partner – ma si aspetta che l’altro/a abbia lo stesso atteggiamento. Dare e ricevere vere attenzioni per questo segno è essenziale. La reciprocità è fondamentale. Nella fase del corteggiamento, fa sentire detesta le strategie di conquista, inseguire una persona: quando si ama qualcuno, perché non dirlo subito? Non è raro che il Cancro decida di impegnarsi in una storia nel giro di pochi giorni e anche se è una decisione improvvisa, può durare tutta la vita. Non è fatto per vivere relazioni mordi e fuggi, desidera l’amore vero e duraturo! In coppia è felice, si sente rassicurato e appagato ma attenzione ha un lato molto indipendente e bisogno di tempo per fare le cose da solo. Molto sensibile, pronto a dare tutto alla persona che ama, desidera avere accanto un partner tranquillo che ama trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Un consiglio: attenzione alle chele del granchio: quando è infastidito da qualcosa che fai o dici è pronto virtualmente a stringerle con forza e fare male.

Cancro e amicizia. Al primo incontro può sembrare permaloso (un po’ lo è) e scostante ma una volta che ha preso la decisione di diventare amico di una persona lo sarà per sempre. Il Cancro può spesso intuire le idee e motivazioni prima che qualcuno abbia effettivamente parlato. Solitamente stringe grandi amicizie perché è divertente, ironico, protettivo e sempre pronto a far sentire gli amici come parte della famiglia. Anche se stringe nuove relazioni e vive nuove esperienze non dimentica i legami di sempre: le persone sanno che possono contare sul suo affetto e la sua presenza, soprattutto se c’è bisogno di una spalla su cui appoggiarsi. Compatibilità nell’amicizia: Toro, Vergine, Scorpione e Pesci.