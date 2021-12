Oroscopo 2022, anno di transizione: covid incombe, fanatismo, alluvioni, qualche lieta sorpresa aspettando il 2023

Oroscopo dell’anno 2022, come sarà l’anno in arrivo per tutti noi in generale, senza distinzione di segno. Nel 2022 non illudiamoci: la minaccia della pandemia potrebbe persistere.

La dissonanza Saturno-Urano che tanto ha influito nel 2021, seppure in modo meno pesante poiché l’aspetto si sta sciogliendo, sarà comunque presente. Soprattutto a gennaio e poi da agosto ai primi di dicembre. E in qualche modo, causa Covid-19, saremo ancora privati della nostra libertà e della serenità.

Il 2022, in termini di energia è diviso a metà: da gennaio fino all’11 maggio, con Giove in Pesci saranno mesi abbastanza tranquilli ma nel mese di maggio, quando il pianeta entrerà in Ariete, dove sosterà anche Marte, potrebbero esserci delle contestazioni, episodi di violenza, tensioni, possibili disordini.

Il rischio è che i passaggi astrali fino a novembre, rendano alcuni fanatici ancor più fanatici (no vax e no green pass?), rafforzino ideologie sovversive facendo piombare il mondo nel caos

Oroscopo per il 2022: le buone notizie

Giove in Pesci a febbraio flirterà con Urano: indica novità, apertura e, perché no?, anche liete sorprese. Potrebbero esserci scoperte di ogni tipo, anche scientifiche, apertura delle frontiere nell’accezione più ampia del termine.

In seguito, il 13 aprile con la congiunzione Giove-Nettuno in Pesci potrebbe esserci maggiore compassione, il desiderio di aiutare il prossimo, una presa di coscienza che porterà alla saggezza. Sul fronte ambiente, l’aspetto può generare il meglio, dunque maggiore consapevolezza ecologica, o il peggio.

L’oroscopo 2022 dice che Giove ha il potere di ampliare le vibrazioni di altri pianeti

In questo caso Nettuno collegato all’acqua. E dunque potrebbero esserci delle inondazioni, piogge torrenziali, lo scioglimento accelerato dei ghiacciai.

Dal 10 maggio al 28 ottobre, Giove sosterà in Ariete, segno che può è vero – come detto sopra – scatenare violenza. Ma al contempo permette di dare il via a nuovi progetti. Resta da sperare che nel 2022, il pianeta dell’abbondanza, rinunci ad alimentare eccessi in tutti i settori.

E finalmente a dicembre torneremo a vedere la luce: Giove rientrerà in Pesci e il transito annuncia sicuramente meno violenza e più tranquillità, entreremo in un 2023 decisamente migliore.

L’oroscopo per il 2022 segno per segno

Di seguito l’oroscopo del prossimo anni per tutti i segni: