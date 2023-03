Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia. Dopo l’Ariete, il Toro e il Gemelli andiamo alla scoperta del Cancro, quarto segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore.

E’ un segno d’Acqua governato dalla Luna. Nelle relazioni d’amore è un partner generoso, passionale – anche in camera da letto dove peraltro intuisce i desideri del partner – ma si aspetta che l’altro/a abbia lo stesso atteggiamento. Dare e ricevere vere attenzioni per questo segno è essenziale. La reciprocità è fondamentale. Nella fase del corteggiamento, fa sentire detesta le strategie di conquista, inseguire una persona: quando si ama qualcuno, perché non dirlo subito? Non è raro che il Cancro decida di impegnarsi in una storia nel giro di pochi giorni e anche se è una decisione improvvisa, può durare tutta la vita. Non è fatto per vivere relazioni mordi e fuggi, desidera l’amore vero e duraturo! In coppia è felice, si sente rassicurato e appagato ma attenzione ha un lato molto indipendente e bisogno di tempo per fare le cose da solo. Molto sensibile, pronto a dare tutto alla persona che ama, desidera avere accanto un partner tranquillo che ama trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Un consiglio: attenzione alle chele del granchio: quando è infastidito da qualcosa che fai o dici è pronto virtualmente a stringerle con forza e fare male.

Cancro e Bilancia, oroscopo

Entrambi i segni cercano una relazione sicura e rassicurante e apprezzano l’amore per la bellezza e il comfort, specialmente quando si tratta della loro casa. Sebbene questo incontro d’amore possa progredire più lentamente di altri, e all’inizio potrebbero temere di avere poco altro in comune oltre ai reciproci bisogni di compagnia e amore per la bellezza, più si conoscono e tanto più apprezzeranno le qualità dell’altro. Il Cancro apprezza il fascino e il tatto della Bilancia, e le abilità diplomatiche della Bilancia possono domare anche il lato più umorale e permaloso del Cancro. Inoltre, la Bilancia, amante della bellezza estetica e dell’armonia, apprezzerà l’istinto protettivo del partner che desidera una casa confortevole e la sicurezza che ne deriva.

Nell’eros, alla romantica e sensuale Bilancia non dispiace per niente essere coccolata ma a un certo punto il Cancro potrebbe iniziare a pensare quando ricambierà. Deve solo chiedere e a quel punto tutti i punti giusti del suo corpo formicoleranno, avrà la sensazione di essere adorato. Se entrambi i segni sono aperti inoltre a sperimentare cose nuove per provare reciproco piacere vivranno una relazione appagante ed eccitante. Meglio ancora se in camera da letto creano un’atmosfera sensuale con candele, musica soft e luci soffuse. Per mantenere nel tempo una relazione o un matrimonio la Bilancia deve offrire al Cancro una prospettiva sulle situazioni. Il segno d’Acqua ha bisogno di vedere i diversi lati di un problema o rischia di prendere decisioni senza conoscere tutti i fatti. Da parte sua, il Cancro può aiutare la Bilancia a superare l’eterna indecisione.

Cancro e Scorpione, oroscopo

E’ un incontro d’amore tra due segni d’Acqua che provano emozioni intense. I punti di forza di ciascun partner bilanciano le debolezze dell’altro. Solitamente provano una forte attrazione sessuale e quando sono insieme la temperatura diventa bollente! Cancro e Scorpione hanno molto in comune e molto potenziale per mantenere la loro relazione appassionata e forte. Lo Scorpione dà al Cancro la sicurezza e la stabilità che desidera. Anche se potrebbe volerci del tempo per impegnarsi, una volta che uno Scorpione apre il proprio cuore a qualcuno, la sua lealtà dura tutta la vita. Fortunatamente per il Cancro, ha accesso al mondo interiore del misterioso Scorpione molto più rapidamente di qualsiasi altro segno. Dal momento che entrambi si preoccupano della casa e difendono a tutti i costi la famiglia, si completano in modo reciproco. Nell’eros, fanno letteralmente tutto il possibile per “diventare una sola persona” ed è il tipo di relazione che fa vedere a entrambi i fuochi d’artificio. Lo Scorpione è in grado di rilassarsi grazie all’amore, alla cura che dà il Cancro che a sua volta è colpito dall’intensità e dalla forza del partner. Entrambi i segni daranno il massimo e saranno attenti ai bisogni dell’altro, portando a una vita sessuale appassionata e vivace. Per mantenere nel tempo la relazione, questa supercoppia astrale deve fare attenzione alla reciproca gelosia e alla possessività. Entrambi sono sensibili ai tradimenti, reali o immaginari, e fintanto che mantengono la fiducia non ci saranno problemi. Il Cancro può essere lunatico e appiccicoso e lo Scorpione deve comprendere la sensibilità del partner.

Cancro e Sagittario, oroscopo

E’ un incontro d’amore, in cui entrambi devono essere pazienti e dare alla relazione il tempo di crescere e maturare. All’inizio della storia, il Cancro potrebbe desiderare un impegno maggiore di quello che il Sagittario è disposto a dare. Ma col passare del tempo, il Sagittario imparerà ad apprezzare il forte supporto emotivo offerto dal Cancro. Hanno un approccio diverso alla vita. Il Cancro vive di emozione e tradizione mentre il Sagittario è un segno di Fuoco eterno vagabondo. L’emotività del Cancro può essere difficile da accettare per il Sagittario. E il Cancro può essere riluttante ad accettare l’irrequietezza e il desiderio costante di attività esterne del partner. Ma può offrire a un Sagittario una base sicura mentre lo spirito libero del Sagittario può dare alla vita quotidiana del Cancro un po’ di diversità ed eccitazione. Cosa entusiasma sia il Cancro che il Sagittario? Buon cibo, buon vino e bei momenti da condividere con gli amici.

Nell’eros, Il Cancro è sensuale, caldo e reattivo, il sesso è pieno di varietà e vitalità ma è molto romantico e desidera parole tenere sussurrate e carezze. Al Sagittario piace esplorare sessualmente e il Cancro proverà nuove sensazioni. All’inizio può andare tutto bene ma nel tempo potrebbero nascere difficoltà associate a una mancanza di sicurezza, di vitale importanza per il Cancro. La sfiducia può provocare una chiusura riguardo al sesso e la gelosia peggiorare la situazione. Per mantenere a lungo la relazione: il Cancro vuole il controllo, coerenza e stabilità nella vita familiare. Il Sagittario ama viaggiare e imparare cose nuove, nella vita desidera spontaneità e cambiamento costante. I due segni dovranno capire lo stile di vita diverso dell’altro e trovare un compromesso.