Oroscopo, amicizia, amore e sesso. Vuoi scoprire se con la persona che ti attrae, o con cui hai una relazione, siete anime gemelle, migliori amici o una coppia disastrosa?

Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete, il Toro e il Gemelli andiamo alla scoperta del Cancro, quarto segno dello Zodiaco.

Per quanto riguarda l’amore.

E’ un segno d’Acqua governato dalla Luna. Nelle relazioni d’amore è un partner generoso, passionale – anche in camera da letto dove peraltro intuisce i desideri del partner – ma si aspetta che l’altro/a abbia lo stesso atteggiamento. Dare e ricevere vere attenzioni per questo segno è essenziale. La reciprocità è fondamentale. Nella fase del corteggiamento, fa sentire detesta le strategie di conquista, inseguire una persona: quando si ama qualcuno, perché non dirlo subito? Non è raro che il Cancro decida di impegnarsi in una storia nel giro di pochi giorni e anche se è una decisione improvvisa, può durare tutta la vita. Non è fatto per vivere relazioni mordi e fuggi, desidera l’amore vero e duraturo! In coppia è felice, si sente rassicurato e appagato ma attenzione ha un lato molto indipendente e bisogno di tempo per fare le cose da solo. Molto sensibile, pronto a dare tutto alla persona che ama, desidera avere accanto un partner tranquillo che ama trascorrere del tempo in casa con la famiglia. Un consiglio: attenzione alle chele del granchio: quando è infastidito da qualcosa che fai o dici è pronto virtualmente a stringerle con forza e fare male.

Cancro e Ariete, oroscopo

L’Ariete è precipitoso ed esuberante mentre il Cancro è un segno d’Acqua sensibile ed emotivo. L’Ariete può certamente esserlo ma in un modo che spiazza positivamente e completamente il Cancro. A quest’ultimo di solito piace prendersi del tempo con le relazioni e l’approccio impetuoso dell’Ariete può essere estremamente stimolante. L’Ariete, d’altra parte, potrebbe trovare allettante la sensibilità del Cancro; è un buon equilibrio con la tipica schiettezza arietina. Possono sorgere problemi quando l’umore del Cancro diventa variabile o l’aggressività dell’Ariete diventa offensiva. Entrambi i segni devono prendersi del tempo per ascoltare le esigenze del partner e capire che stanno arrivando da direzioni diverse per raggiungere un obiettivo comune.

Nell’eros l’Ariete preferisce un’esperienza diretta, mentre il Cancro desidera qualcosa di gentile e profondo. Ciò può causare problemi se non hanno, come minimo, un’attrazione reciproca. Ma se è forte, possono condividere qualcosa di straordinario. Il Cancro sa cosa farà piacere al partner prima ancora che ne parli. Qualsiasi punto del corpo in cui l’Ariete desidera essere toccato, accarezzato o stimolato sarà esplorato… Mantenere una relazione o un matrimonio richiede da parte di entrambi un serio lavoro, ovvero rispettare la loro natura estremamente diversa, le reciproche stranezze.

Cancro e Toro, oroscopo

Cancro e Toro di solito è uno splendido incontro, a unirli è una profonda comprensione reciproca. Questi due segni hanno molto in comune: in una relazione d’amore entrambi apprezzano la sicurezza sopra quasi ogni altra cosa; entrambi tendono a nutrire la dolce metà (il Cancro nutre emotivamente mentre il Toro vizia l’amante con piaceri sensuali, regali e pasti squisiti). A entrambi piace rimanere in casa, trascorrere serate tranquille a casa con la persona amata. Nella relazione Toro-Cancro circola la felicità grazie al reciproco godimento della sicurezza e del comfort nella casa. La loro unione spesso rappresenta la famiglia ideale a cui aspirano altri segni. Nell’eros, il Cancro saprà quasi istantaneamente cosa deve fare per accendere il desiderio del Toro ed entrambi faranno il possibile per regalare piacere. A letto si capiscono perfettamente. C’è un profondo coinvolgimento emotivo che si concentra sul piacere e sulla gratificazione reciproci. Il Toro, governato da Venere, sa come soddisfare il partner nel rapporto sessuale. Abili nell’amore e nella seduzione, possono mantenere la vita sessuale molto piccantina. Per entrambi il sesso è un mezzo di espressione emotiva e non solo un atto fisico. Per mantenere nel tempo la relazione il Toro deve comprendere la sensibilità emotiva del Cancro e quest’ultimo anziché puntare al ricatto emotivo deve imparare a comunicare in modo aperto e sincero. Gli unici problemi infatti nascono quando il Toro insiste per fare a modo suo e il Cancro reagisce mettendo il broncio.

Cancro e Gemelli, oroscopo

Potrebbe sembrare una relazione abbastanza bizzarra. Il sensibile ed emotivo Cancro ha difficoltà a comunicare chiaramente, mentre il Gemelli lo fa in modo semplice e diretto. Tra i due nasce una forte attrazione ma la parte negativa potrebbe essere quando il Gemelli capisce cosa si aspetta il Cancro in termini di impegno e devozione. Mentre il Cancro, indipendentemente dal genere, farà di tutto per sostituire la figura materna nella vita del partner, il Gemelli potrebbe non sentirsi mai del tutto a proprio agio nel ricevere così tanto amore da una persona. Tuttavia, quest’ultimo può insegnare al Cancro a uscire dal carapace e sua volta il Cancro insegnare al partner a rallentare, ad apprezzare il mondo. Cosa che raramente, frenetico com’è, ha tempo di fare.

Nell’eros, il passionale Cancro, generoso e attento può facilmente soddisfare i bisogni fisici del Gemelli. A sua volta, il Gemelli non ha problemi a prendere il comando in camera da letto e dominare il Cancro. Può essere d’aiuto a liberare alcune inibizioni e dare il via a giochi di ruolo e posizioni interessanti. Tuttavia, vivono il sesso in modo molto diverso. lI Gemelli lo considera divertente e giocoso, mentre per il Cancro è un modo di mostrare amore e impegno. Se non sono in sintonia, la relazione può diventare complicata. Per mantenere a lungo la relazione, il Gemelli deve offrire al Cancro la rassicurazione di cui ha bisogno, non deve ignorarlo né usare frasi taglienti: in caso contrario possono nascere dei problemi. Il Cancro deve evitare gli sbalzi d’umore e, a causa dell’insicurezza, essere meno possessivo, anche se è vero che il Gemelli ha la tendenza a flirtare. Questi due segni hanno un approccio alla relazione decisamente diverso ed entrambi devono imparare a comprendere e accettare le reciproche differenze.