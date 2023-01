Mese per mese andremo alla scoperta delle affinità tra i 12 segni zodiacali nel loro oroscopo. Precisiamo che per avere indicazioni più attendibili è indispensabile la lettura del tema natale di due persone ma la posizione del Sole e dell’Ascendente – se sai qual è – già offre un’interessante panoramica sulle affinità di coppia.

Dopo l’Ariete andiamo alla scoperta del Toro, secondo segno dello Zodiaco.

E’ un segno di Terra governato da Venere. Lento e sensuale, sa esattamente chi e cosa vuole. Il suo amore è confortante, regala benessere a chi incontra il suo tocco rassicurante. Nelle relazioni è leale, fedele, paziente e desidera un partner che apprezzi queste sue qualità e soprattutto ricambi in ugual misura. Il Toro vuole essere conquistato e sedotto lentamente, nel modo più tradizionale possibile. Cena romantica, una bottiglia di buon vino, musica avvolgente e farai tuo il suo cuore. E’ un amante sensuale che rimugina sulle sue scelte ma una volta deciso che sei tu, vorrà te e solo te. L’importante, nella fase iniziale, è non prendere iniziative stravaganti: in questo caso potrebbe scappare a gambe levate. Il Toro è noto per la sua infinita pazienza. Non si arrabbia facilmente e se hai un carattere difficile per questo segno non è un problema. Finché si sente rispettato e mai provocato non avrà esplosioni di rabbia.

Per quanto riguarda l’amore.

Toro e Ariete, oroscopo

Questo incontro è tutta una questione di equilibrio. L’Ariete vuole buttarsi subito a capofitto, mentre il Toro. segno di Terra, preferisce andare molto più lentamente. E ciò potrebbe creare un problema: Il Toro ama essere corteggiato, conquistato, due concetti che sono fondamentalmente estranei all’Ariete diretto, impetuoso e poco sottile. Una relazione Ariete-Toro può essere una grande esperienza di apprendimento per entrambi i segni. Il Toro può aiutare l’Ariete a frenare alcuni degli impulsi più superficiali e poco pratici e l’Ariete può aiutare il Toro a essere più spontaneo e avventuroso.

Nell’eros, mentre l’obiettivo principale del Toro è soddisfare se stesso e il partner, l’Ariete manca della stessa emozione e passione. Per soddisfare il Toro, è necessario essere emotivamente coinvolti, gentili e appassionati, disposti a dedicare tempo e impegno all’arte del sesso. L’Ariete di solito si accontenta di avere rapporti sessuali. Questo vale sia per i rappresentanti maschili che per quelli femminili del segno.

Per mantenere la relazione, è necessario imparare a scendere a compromessi, un’abilità che non è facile per nessuno dei due. Il Toro deve imparare a correre dei rischi e ad allontanarsi dalla routine, mentre l’Ariete ha bisogno di capire che vivere una storia non significa rinunciare alla propria voglia di avventura. Ariete e Toro hanno molte lezioni preziose da insegnare a vicenda, se solo ascoltassero!

Toro e Toro, oroscopo

Quando due Toro danno il via a una storia d’amore, è una relazione molto sensuale e stabile, che appaga entrambi. Queste sono due delle cose che un Toro apprezza di più in una relazione (insieme alla fedeltà, alla condivisione del buon cibo e ad altre comodità…). Può essere la grande storia d’amore per sempre: si vizieranno a vicenda, si concederanno piccoli lussi perché ciascuno ne ha bisogno. I due Toro sono affascinanti, eleganti e dignitosi ma possono essere abbastanza testardi e supponenti, per non parlare della reciproca gelosia e possessività. Quando due Toro si incontrano, entrambi offrono e si aspettano una devozione totale. Niente turba questi amanti più dell’infedeltà, ma poiché sono così dediti l’uno all’altro e alla relazione, tendono a essere molto affidabili, il tradimento è raro.

Nell’eros, dopo un lungo corteggiamento, quando finalmente uno dei due farà la prima mossa, non si staccheranno più l’uno dall’altro, gusteranno fino all’ultima briciola di piacere. Sarà un’esperienza meravigliosa, ma dopo un po’ potrebbe subentrare la noia. Stare una persona identica può non essere intrigante, manca qualche idea un po’ piccantina e fare sempre le stesse cose non aiuta. L’uno dovrà essere di stimolo all’altro, imparare a creare un’atmosfera un po’ intrigante.

Per mantenere la relazione devono imparare ad accettare che non si può essere d’accordo su tutto e ammettere che la relazione è troppo importante e bella per essere messa a repentaglio con discussioni per cose di poco conto.

Toro e Gemelli, oroscopo

Nell’incontro affettivo tra Toro e Gemelli entrambi devono prendere tempo per capire quali sono le dinamiche della relazione e come possono andare d’accordo. Entrambi hanno molto da offrire l’un l’altro e molto da imparare in storia d’amore, ma ci vorrà un po’ di adattamento e impegno da entrambe le parti. Per i gusti del Gemelli il Toro potrebbe pretendere un po’ po’ troppo, essere eccessivamente possessivo ma con il tempo il segno d’Aria può diventare affidabile e stabile: il Toro deve semplicemente essere paziente. L’approccio alla vita calmo e pratico del Toro differisce notevolmente da quello più leggero e intellettuale del Gemelli e può essere una dinamica difficile. Anche se il Gemelli sembra imprevedibile, flirta a tutto spiano il Toro deve capire che per il segno d’Aria la relazione è comunque importante. Di contro, visto che il Toro è ostinato, il Gemelli deve essere flessibile e ogni tanto piegarsi alla volontà della dolce metà.

Nell’eros, il Gemelli è più chiacchiere che azione. Il Toro si diverte ad ascoltare per un po’ ma alla fine dovrà prendere in mano la situazione e trovare il modo di chiudere la bocca al Gemelli, iniziando ad esempio con un lungo e languido bacio alla francese… Il segno d’Aria con il Toro deve imparare che a letto vale la pena parlare ma per chiedere ciò che regala piacere.

Per mantenere nel tempo la relazione entrambi devono tenere presente che hanno molto da insegnare a vicenda: il Toro può aiutare il Gemelli a partecipare in modo meno superficiale alla vita; il Gemelli regalerà al Toro un po’ di varietà, divertimento ed entusiasmo.