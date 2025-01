Oroscopo 2025 Pesci: a confronto le previsioni nei settori del lavoro e dell’amore, di un astrologo inglese, Kyle Thomas e di uno indiano, J.N.Pandey.

La previsione inglese

Un altro anno potente è alle porte, Pesci ! Preparati a raggiungere nuovi orizzonti ancora una volta, dice a PEOPLE l’astrologo delle celebrità Kyle Thomas .

Se negli ultimi anni hai avuto la sensazione di avere un peso extra sulle spalle legato alla responsabilità e all’affrontare la realtà, non considerarlo una punizione, ma piuttosto il modo dell’universo di renderti forte.

“I primi mesi dell’anno porteranno ritardi e confusione riguardo amore, passione, figli, lavoro, soldi o passato”, afferma Thomas.

L’anno prossimo “metterà l’accento” e “porterà cambiamenti” nella tua casa, famiglia e vita domestica da metà estate a metà autunno, prevede Thomas. La seconda metà dell’anno “ti porterà sicuramente felicità e appagamento. “Il vero amore, la creatività e il vivere il momento potrebbero essere le massime priorità”.

Lavoro e denaro

Forse potresti ridurre le spese perché stai “investendo” in un articolo costoso. Qualunque cosa sia, scoprirai che è fondamentale tenere sotto controllo il tuo budget.

“Quelli che lavorano nel settore immobiliare potrebbero fare particolarmente bene quest’anno”, aggiunge. “La seconda metà dell’anno favorisce coloro che lavorano nei settori artistici, dell’intrattenimento o creativi”.

Amore

“La seconda metà dell’anno vi farà scoppiare di gioia”, dice Thomas, definendovi “il segno zodiacale più favorito di tutti” quando si tratta di romanticismo, vero amore, anime gemelle, figli e fertilità in quel periodo.

Se sei single, dice che i single devono “circolare” se cercano quella persona speciale perché quella persona speciale sta cercando anche te! Se sei in una relazione, dice che puoi vivere “momenti spettacolari” per crescere nell’amore.

Infine, Thomas dice di essere consapevoli degli “eventi destinati” all’inizio della primavera e dell’autunno. A seconda, potrebbero unirvi o, al contrario, causare una separazione.

La versione indiana

Soldi e lavoro

L’anno 2025 porta un misto di opportunità e sfide per i Pesci nella carriera e nella finanza. Con Giove e Saturno che influenzano i posizionamenti della tua casa durante tutto l’anno, sperimenterai fasi di crescita finanziaria, riconoscimento della carriera e ostacoli occasionali.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

Con l’inizio dell’anno, Pesci, potresti trovarti a gestire spese elevate a causa della posizione di Saturno nella tua dodicesima casa. Tuttavia, l’influenza di Giove nella terza casa incoraggia nuove opportunità attraverso collaborazioni e partnership.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Il secondo quarto segna un cambiamento significativo mentre Giove passa alla tua quarta casa. Questo porta felicità domestica e opportunità di investire in beni come proprietà o veicoli. La vita professionale prende una svolta positiva, con la stabilità e la crescita della carriera all’orizzonte.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

Il metà anno porta una crescita finanziaria costante, grazie al trasferimento di Saturno nella tua prima casa. Mentre la crescita della carriera può rallentare leggermente, la tua attenzione agli sforzi costanti produrrà risultati. Questo periodo è ideale per rivedere le strategie finanziarie e pianificare investimenti a lungo termine.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

L’anno si chiude con sviluppi promettenti. Saturno continua a influenzare la tua carriera e le tue finanze, richiedendo sforzi disciplinati. Potresti affrontare ritardi nel progresso della carriera, ma la posizione di Giove garantisce la stabilità interna e finanziaria.

Amore

Il 2025 promette un periodo di trasformazione in amore. L’influenza di Giove porterà cambiamenti positivi, specialmente nelle aree del romanticismo e delle partnership. Quest’anno, ti ritroverai ad attrarre connessioni più profonde e a coltivare relazioni significative. Se hai già una relazione, questo è il momento di rafforzare il tuo legame e sperimentare più armonia.

Oroscopo da gennaio 2025 a marzo 2025

All’inizio dell’anno, i Pesci si troveranno più concentrati sulla crescita interiore e sulla scoperta di sé. Se hai una relazione, potrebbero esserci alcune discussioni sul futuro e sui bisogni emotivi più profondi.

Oroscopo da aprile 2025 a giugno 2025

Mentre entriamo nei mesi primaverili, Pesci, la tua vita amorosa fiorirà. Se hai una relazione, aspettati più avventure e momenti che ti avvicinino al tuo partner. Ti sentirai più connesso ed emotivamente sicuro durante questo periodo. Per i single, questo è un momento ideale per incontrare qualcuno che condivida i tuoi valori e le tue passioni.

Oroscopo da luglio 2025 a settembre 2025

La metà dell’anno porta un periodo di stabilità e una profonda connessione emotiva per i Pesci innamorati. Per coloro che hanno una relazione a lungo termine, questo è un ottimo momento per consolidare il tuo legame con una comprensione e una fiducia più profonde.

Oroscopo da ottobre 2025 a dicembre 2025

Con la fine dell’anno, i Pesci possono aspettarsi un periodo di riflessione e una connessione emotiva più profonda. Questo è il momento di apprezzare l’amore e le partnership nella tua vita. Per le coppie, questo sarà un momento per consolidare i piani a lungo termine e creare una visione per il futuro.