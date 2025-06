Questa mattina, in zona Monte Mario, a Roma, è divampato un incendio scoppiato da un’area verde del quartiere. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente in via Trionfale, all’altezza di viale Cavalieri di Vittorio Veneto, generando una grande colonna di fumo visibile da diversi quartieri della Capitale.

L’intervento dei vigili del fuoco

L’allarme è scattato intorno alle 10, dopo che il rogo, che ha coinvolto fogliame e sterpaglie nella zona, ha rapidamente preso forza nei pressi di una tendopoli, a pochi passi dalla cittadella giudiziaria di piazzale Clodio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha ritenuto opportuno chiudere un tratto di Via Trionfale. Ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco, impegnati nell’intervento con l’ausilio degli elicotteri. Nella stessa zona, a luglio del 2024, si era già sviluppato un grande rogo che aveva distrutto parte della Riserva Naturale di Monte Mario.